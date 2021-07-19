Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se auta prohýbala se pod tíhou konzerv. Připomeňte si éru socialistického motorismu, kdy bylo auto luxusem a cesta na dovolenou opravdovým dobrodružstvím.
Autor: Škoda Auto
Cesta do zahraničí před rokem 1989 rozhodně nebyla dovolená v dnešním slova smyslu, ale spíše náročná logistická a psychologická expedice, na kterou se celá rodina chystala celé měsíce dopředu.
Autor: archiv Dany Emingerové, iDNES.cz
Během let se množství volného času v tehdejším Československu zvětšovalo. Až do 60. let například nebyla běžná volná sobota. Pětidenní pracovní týden byl totiž uzákoněn až v roce 1968. Zároveň se měnila jeho podoba od kolektivních dovolených až po víkendové výlety na chaty a chalupy.
Autor: Milan Pancner
A s narůstající kvalitou aut lákala i cesta k moři. Většinou do Bulharska k Černému moři (nejčastěji do Primorska, Nesebaru nebo na Zlaté Písky) nebo Rumunska byla pro našinec tehdejší verzí „expedice na konec světa“. Top destinací ale byla jednoznačně Jugoslávie.
Autor: ČTK
O devizový příslib a výjezdní doložku bylo nutné žádat i k cestám do Jugoslávie. Byl to byrokratický očistec, protože o všem rozhodovaly kádrové posudky a doporučení z práce.
Autor: Archiv Dany Emingerové, iDNES.cz
Stačilo, aby někdo z vaší širší rodiny emigroval do zahraničí, a na legální cestu do Jugoslávie jste mohli okamžitě zapomenout, protože režim se bál, že byste ho mohli následovat.
Autor: Profimedia.cz
Cesta do Jugoslávie před rokem 1989 nebyla dovolená v dnešním slova smyslu, ale spíše logistická a psychologická expedice, na kterou se rodina dlouho chystala a na setkáních s příbuznými poté náležitě chlubila.
Autor: Jiří Šourek, ČTK
Na dlouhou cestu bylo potřeba auto náležitě připravit. Motoristé využívali i široké sítě různých melouchářů nebo si dělali běžný servis sami.
Autor: Fortepan
Pneumatiky měly v té době ještě běžně duše a zimní plášť byl na konci osmdesátých let neznámým pojmem, takže se na sněhu jezdilo na univerzálních gumách nebo na protektorech.
Autor: Fortepan
Ti movitější zajeli do servisu, aby jim mechanici auto důkladně prohlédli.
Autor: Archiv Věroslava Soukupa
S takovýmto autem určitě nikdo na delší cestu nepomýšlel. K moři se dalo dostat i autobusem či letadlem, a to prostřednictvím některé z cestovních kanceláří.
Autor: Fortepan
Tehdejší československý trh ovládal omezený počet pěti státních cestovních kanceláří, které nabízely zájezdy téměř výhradně do socialistického bloku. Bylo si třeba přivstat a vystát si pořádně dlouhou frontu.
Autor: ČTK
Při pohledu na dnešní neomezené možnosti působí tehdejší situace na trhu s auty velmi smutně, protože nabídka byla úzká a běžný smrtelník mohl nakupovat jen v několika málo prodejnách Mototechny.
Autor: Mototechna
Největší prodejna tehdejší Mototechny se nacházela v Praze na Jarově. Na auto se za komunismu čekalo dlouho, bylo ho tedy nutné objednat hodně dlouho před zamýšlenou dovolenou.
Hitem mezi motoristy byla relace Pozor, zákruta. Na stanici Hvězda mohli motoristé poslouchat i dopravní zpravodajství Zelená vlna Hvězdy z vrtulníků. Zejména v pátek odpoledne a v neděli při československé specialitě – masovém výjezdu motoristů na chaty a chalupy a jejich návratu domů.
Autor: Archiv ŘSD
Na čerpacích stanicích se dalo koupit jen palivo, mazivo a automobilová kosmetika. O širokém doplňkovém prodeji, který je dnes již samozřejmostí, se tehdejším motoristům ani nesnilo. Až na malé výjimky se jednalo o „pumpy“ s obsluhou.
Autor: Benzina
Silniční síť v revolučním na konci 80. let v ČSSR měřila 73 640 km, přičemž jen 527 km z ní tvořily dálnice.
Autor: Ředitelství silnic a dálnic
Dálnice zely pře rokem 1989 prázdnotou.Na obrázku D1 v osmdesátých letech u Pávova.
Autor: Ředitelství silnic a dálnic
O prvcích jako klimatizace si tehdejší řidiči mohli nechat jen zdát, protože ji neměly ani vozy dovezené přes Tuzex, které se k nám většinou vozily jen v základních nebo velmi spartánských verzích.
Autor: Fortepan
Policie tehdy ještě nepoužívala radary na automobilech, měla jen přenosné.
Autor: Ředitelství silnic a dálnic
Před přejezdem hraniční čáry musel každý vyplnit detailní celní a devizové prohlášení, kam bylo nutné zapsat všechny cennosti od drahých šperků až po fotoaparáty.
Autor: CZ.BASKETBALL / Václav Mudra
Cesta na dovolenou do zahraniičí byla opravdovým dobrodružstvím i kvůli jazykové bariéře.
Autor: Fortepan
Každý přejezd socialistických hranic byl provázen obrovským stresem, ostnatými dráty, pohraničníky se psy a zevrubnou prohlídkou, při které celníci klidně rozebrali sedadla nebo prohledali motor.
Autor: Libor Hajský , ČTK
Protože zahraniční měna stačily sotva na benzín a nejnutnější poplatky, kupovali si Češi před cestou načerno valuty, které bylo nutné v autě opravdu důkladně ukrýt. Ženy bankovky mnohdy ukrývaly v podprsence. Celnice ovšem mohly v krajním případě i k osobní prohlídce.
Autor: Škoda Auto
Při zpáteční cestě zvenčí celníci přísně kontrolovali, zda jste věci deklarované při výjezdu neprodali, nebo zda si domů tajně nevezete zboží nad povolený limit, nebo snad nevezete pornografii či protistátní literaturu.
Autor: ČTK
Vzhledem k technickým možnostem tehdejších aut a stavu silnic se cesta dlouhá kolem 1 300 až 1 600 kilometrů nedala odjet na jeden zátah, ale jelo se na etapy.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Řídit tehdejší škodovky, trabanty, wartburgy či žigulíky bez klimatizace a posilovače řízení byl extrémní fyzický výkon.
Autor: Fortepan
Proto se cesta plánovala jako vícedenní dobrodružství a Maďarsko bylo ideální strategickou zastávkou pro první nocleh.
Autor: Jakub Hloušek, pro iDNES.cz
Zejména město Tata a nedaleká Tatabánya, které leží v severozápadním Maďarsku kousek od dálnice M1 směrem na Budapešť, se stalo pro tisíce československých rodin na cestě na Balkán legendárním záchytným bodem.
Autor: Jakub Hloušek, pro iDNES.cz
Moderní střešní boxy tehdy neexistovaly, a tak se na střechu montovaly klasické kovové zahrádky, na které se pomocí gumových popruhů upevňovaly velké látkové vaky nebo rovnou kufry a další náklad.
Autor: Fortepan
Obrovské vaky připoutané gumycuky na střeše auta výrazně měnily aerodynamiku i spotřebu celého rodinného vozu. Mnozí proto vozili stany a další kempingové vybavení na vlecích.
Autor: Jaromír Straka
Kempování mělo daleko do komfortu hotelů, byla to ale nefalšovaná romantika..
Autor: archiv Dany Emingerové, iDNES.cz
Propanbutanový vařič s náhradní bombou se stal srdcem improvizované kempové kuchyně, kde se denně ohřívaly zásoby z domova.
Autor: Pavel Horníček
Plechovka s maďarským gulášem nebo lančmítem patřila k základním pilířům přežití každého správného československého turisty.
Jídlo se vozilo z domova, ale dětem se vždycky na místě dopřávaly melouny, broskve a zmrzliny.
Autor: archiv Dany Emingerové, iDNES.cz
Češi mívali skromné stany, maximálně s jednou či dvěma ložnicemi. Němcům jsme záviděli obrovské stanové apartmány, přilepené k přívěsům.
Autor: Archiv výstavy
Velké stany měly samostatnou ložnici...
Autor: Archiv výstavy
... a dopředu se dala přidat i stříška proti slunci či dešti, případně do boku ještě kuchyňka.
Autor: archiv Dany Emingerové, iDNES.cz
Kutilové si svépomocí stavěli i takovéto obytné přívěsy.
Autor: Fortepan
Legendární opalovací olej Jadran s ochranným faktorem 1,9 sice kůži moc nechránil, ale jeho vůně byla symbolem každého léta.
Autor: Pavel Hanák
Vysněné moře, ideálně bez velkých vln.
Autor: Jan Vaněček
Jadranská magistrála spojuje všechna rekreační střediska na Jadranu. Měří 1000 km a je široká 7,5 m. Takto vypadla v roce 1968.
Autor: ČTK
Tradiční dětská kratochvíle – sběr mušlí.
Autor: Jiří Pomahač, pro iDNES.cz
V Jugoslávii šlo narazit i na nudistické pláže.
Autor: Alice Sikytová
Každá rodina má schovanou nějakou bizarní historku z cest a vzpomínky na to, co se jim tehdy podařilo úspěšně převézt přes hranice.
Autor: Martin Jůzl
Protože u moře tehdy nefungovaly žádné sportovní půjčovny, museli si lidé gumový kajak, pádla i badmintonové rakety odvézt z domova.
Autor: Jiří Pomahač, pro iDNES.cz
Šuměnky i Vitacit se na dovolené hodily. Děti si je často sypaly rovnou na jazyk
Autor: Martin Buryan
Když nevyšel devizový příslib na Jadran, stal se maďarský Balaton nejlepší alternativou, kde se daly sehnat skvělé desky i džíny.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Mělká voda v Balatonu byla ideální pro děti.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Výhodou Balatonu, „moře chudých“ bylo, že je mnohem blíže. Maďarské obchody navíc nabízely zboží, které u nás nebylo k sehnání, a tak se odtamtud kromě zážitků vozila i móda a elektronika.
Autor: Fortepan / Nagy Gyula
Hromadné zájezdy na poukazy ROH mířily nejčastěji do letovisek v Bulharsku a Rumunsku, kde se setkávali pracující z celé republiky.
Autor: PokerStars.cz
Cesta do Bulharska k Černému moři (nejčastěji do Primorska, Nesebaru nebo na Zlaté Písky) byla pro Čechoslováky tehdejší verzí „expedice na konec světa“.
Autor: Jiří Pomahač, pro iDNES.cz
Oblíbeným místem pro rodinnou dovolenou u moře bylo Sluneční pobřeží v Bulharsku. Nafukovací matrace a vše potřebné si bylo nutné vzít s sebou.
Autor: Jiří Pomahač, pro iDNES.cz
Bikiny byly poprvé představeny v červenci 1946, trvalo ale dlouhé roky, než si získaly popularitu.
Autor: Profimedia.cz
Řídit tehdejší škodovky, trabanty, wartburgy či žigulíky bez klimatizace a posilovače řízení byl extrémní fyzický výkon.
Autor: Fortepan
Krátké období v šedesátých letech přineslo uvolnění a možnost podívat se volně k Jadranu, než se jugoslávský režim přiklonil k Západu a hranice se opět přivřely.
Autor: ČTK
Gumový člun byl tehdy velký přepych. V přímořském státě o ně byla velká nouze, takže ho od vás chtěl pořád někdo koupit. (Sučuraj)
Autor: Jiří Pomahač, pro iDNES.cz
Plážové letovisko Mamaia v Rumunsku. I sem se dalo jezdit k moři.
Autor: Jiří Pomahač, pro iDNES.cz
Dovolená u černomořského letoviska Mangalia v Rumunsku byla kvůli velkým plažím pro děti ideální. Ty tehdy většinou ještě neměly plavky, což je dnes již nemyslitelné.
Autor: ČTK
Vydat se na pláž na Rujáně sice znamenalo koupání ve studeném Baltu, ale pro mnohé to byl jediný dostupný dotek se zahraničím.
Autor: Miroslav Koucký
Pohoda na pláži v Sučuraji. Bez podložek a silnějších osušek to na dlouhé ležení nebylo.
Autor: Jiří Pomahač, pro iDNES.cz
Do starších škodovek se zadním pohonem se musel neustále dolévat motorový olej, který z auta průběžně utíkal, takže po zaparkovaných vozech na ulicích běžně zůstávaly mastné skvrny.
Autor: Fortepan
Moderní přípravek k ošetření pokožky po slunění i před ním. Pěna po opalování stála 21 Kčs, opalovací olej byl o dvě koruny levnější. Ochranný faktor 2,8 měl zaručit, aby se pokožka opálila, ale nespálila.
Autor: Vojtěch Trmač
K létu patří zmrzlina. V osmdesátých letech nebyl sice takový výběr, ale vanilková byla dobrá.
Autor: Jiří Pomahač, pro iDNES.cz
Jedno z mnoha malebných zákoutí starého jugoslávského města Sučuraj.
Autor: Jiří Pomahač, pro iDNES.cz
Fotka z krásné a hlavně levné dovolené v červenci 1977 na ostrově Cres.
Autor: Milan Kunc
Jaké jsou vaše vzpomínky na tehdejší cestování k moři? Pište do komentářů.
Autor: Archiv ŘSD
Tehdejší provoz byl v porovnání s dneškem osmkrát slabší.
Autor: Archiv ŘSD
Hlídka VB
Autor: Fortepan
Vydat se na pláž na Rujáně sice znamenalo koupání ve studeném Baltu, ale pro mnohé to byl jediný dostupný dotek se zahraničím. Jezdit se tam dalo i bez devizového příslibu.
Autor: ČTK
První dokončený úsek dálnice D1: platila neomezená rychlost, chyběla středová svodidla a vodorovné značení mělo žlutou barvu.
Autor: Muzeum Velké Meziříčí
Potřebný lesk karoserie tehdy obstarávaly osvědčené tuzemské výrobky z národního podniku Spolana, ale opravdoví automobiloví fajnšmekři sháněli v Tuzexu západní leštěnku značky Simoniz.
Autor: Škoda Auto
Před listopadem 1989 jsme byli stejně jako dodnes Švýcarsko zemí s jen minimálním počtem osobních automobilů poháněných vznětovým motorem. K těm pár výjimkám, které potvrzovaly pravidlo, patřily tuzexové modely Peugeot 309 D (na obr.) či Ford Sierra 2.3D.
Autor: Peugeot
Jaké jsou vaše vzpomínky na tehdejší cestování k moři? Pište do komentářů.
Autor: Fortepan