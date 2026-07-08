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Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“

Vladimír Löbl
V letošním roce oslavila celá řada zajímavých automobilů významná výročí. Bylo... Kempování začátkem 80. let. Češi mívali skromné stany, maximálně s jednou či... Přibližně 50 let stará chata dostala nového majitele teprve před rokem, kupoval... Chorvatský Dubrovník tu uvádíme co do počtu. A možná i proto, že z těch 6,5... Devizový příslib od banky a výjezdní doložka, za totality jediná možnost, jak... Mnohahodinové cesty ve Škodě 120, bez klimatizace, s otevřenými okénky - tak... Manželé Zezulkovi v jedné z 2 200 bytových jednotek na královéhradeckém... Cestování na dovolenou za socialismu Pneumatiky měly v té době ještě běžně duše a zimní plášť byl na konci... „Sametová“ dílna Cestování na dovolenou za socialismu Fronta na zájezdy před CKM
Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se auta prohýbala se pod tíhou konzerv. Připomeňte si éru socialistického motorismu, kdy bylo auto luxusem a cesta na dovolenou opravdovým dobrodružstvím.

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