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Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“
Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se...
Ronaldo má nové auto. Už si však nejspíš ani nepamatuje, kolikáté vlastně je
Titul mistra světa je asi to jediné, co mu zatím chybí. Cristiano Ronaldo dosáhl na všechny myslitelné trofeje a také z hlediska aut si splnil sny. Jeho flotila má hodnotu půl miliardy korun, a jsou...
Bájné EVO, zapomenutý genius Colt i nádherný Galant. Sraz Mitsubishi stál za to
Mitsubishi si vždycky jelo tak trochu vlastní ligu a v automobilovém světě má velmi specifickou image. Mezi svými zákazníky má mnoho srdcařů, kteří jinou značku nechtějí; i když je s bájným „evem“ už...
Trekkingový obytňák přestavěla česká firma. Volkswagen Transporter 4×4 v akci
Lidé, kteří toužili po expediční dodávce, měli ještě nedávno dvě možnosti: buď byli šikovní a vytvořili si ji doma, nebo se obrátili na úpravce. Povětšinou menší firmu. Jenže vzrůstající obliba...
Škoda přetahuje zákazníky Tesle a BMW. Fabie za 300 tisíc už nebude, říká Jahn
Škoda během několika málo týdnů uvádí na trh dva zcela nové elektromobily – kompaktní Epiq a novou vlajkovou loď Peaq. Sleduje nečekaný masivní nárůst zájmu o elektrické vozy, který spustily ceny...
Auto plné konzerv a valuty v podprsence. Jak se cestovalo k moři za „totáče“
Sednout do klimatizovaného auta s navigací a za pár hodin vystoupit u moře je dnes samozřejmostí. Před listopadem 1989 se však jednalo o expedici plnou stresu, byrokracie a celních prohlídek, kdy se...
Extra klakson a střešní okno naopak. Nová elektrická škoda jede Tour de France
Střešní okno na míru, vysílačky a šampaňské, to je mobilní velitelské centrum a pravděpodobně dnes nejviditelnější auto cyklistického světa. Letos převzala důležitou roli legendárního červeného...
S elektrickou toyotou na dovolenou. Jak obstálo C-HR+ na cestě do Chorvatska
Elektromobily už dávno nejsou jen městskými přibližovadly pro krátké vzdálenosti. Přesto mezi řidiči stále přetrvává otázka, zda se s nimi dá bez stresu vyrazit na delší dovolenou. Odpověď jsme...
Druhá kapitola pouštní ságy od Ducati. Kam se posunulo italské cestovní enduro
První generace vyrazila všem dech, ale nová Ducati DesertX V2 pro rok 2026 jde ještě dál. Italové vzali zpětnou vazbu od motorkářů z celého světa, shodili přebytečná kila a vyvinuli nový dvouválec....
Škoda si TDI nechá. Pro Octavii chystá hybrid, prozradil šéf značky
Škoda Auto prožívá produktově mimořádně nabité období. Během několika týdnů představuje dva protipóly své elektrické nabídky: dostupný městský model Epiq a luxusní sedmimístnou vlajkovou loď Peaq....
Nechtěl žít nudný život, proto Koenigsegg staví nejrychlejší auta světa
Velká jména autoprůmyslu sídlí v Německu, Itálii nebo v obřích technologických centrech v Číně. Přesto ty absolutně nejextrémnější, technologicky snad nejpokročilejší stroje planety vznikají v...
Mnichovské piškvorky. Nové BMW X5 má ikska i ve světlech a pět druhů pohonu
Historicky první zástupce řady modelů BMW X, která se táhne od X1 až po X7, je tu již ve svém pátém vydání. Nové SUV X5 bourá tradice svým vzhledem ve stylu řady Neue Klasse, řešením interiéru, ale i...
Při nákupu dálniční známky se nenechte napálit. Podvádí se i v zahraničí
Řada motoristů zadá do vyhledávače, že hledají dálniční známku například na Slovensko. Ale stejně jako v případě českých známek, i u těch zahraničních je velmi snadné se nechat napálit falešným...
Garáž plná zázraků. Na dohled letišti mají lázně pro auta i vlastní parfém
Cupra je nový fenomén, raketově rostoucí značka má nový showroom na dohled pražskému ruzyňskému letišti. Nemá to být jen tak obyčejná prodejna aut, Cupra chce svými „garážemi“ nabídnout příznivcům...
Bájné EVO, zapomenutý genius Colt i nádherný Galant. Sraz Mitsubishi stál za to
Mitsubishi si vždycky jelo tak trochu vlastní ligu a v automobilovém světě má velmi specifickou image. Mezi svými zákazníky má mnoho srdcařů, kteří jinou značku nechtějí; i když je s bájným „evem“ už...
Patrový řadový rodinný dům s parcelou 170 m2
Polní, Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
3 190 000 Kč
Autozápisník: Majitelé tesel našli způsob, jak oklamat bezpečnostní systémy
Červnové novinky ze světa aut jsou hodně horké. Z dálnice D35 se stal oficiálně tankodrom, zatímco v Lexusu řešili, co se smradlavýma nohama v autě. Jak to, že se kapela Rybičky 48 cítí na dlouhých...
Zemřel nejvýš postavený Čech v autoprůmyslu. Ivan Hodáč formoval jednu éru
Ve věku nedožitých 80 let zemřel Ivan Hodáč, dlouholetý generální tajemník Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA). Po okupaci v roce 1968 opustil Československo, stal se klíčovým hráčem evropské...