Jak dlouho trvá životní cyklus auta? Obvykle okolo šesti let. V první polovině 20. století však bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí. A produkční šampioni vydrželi na výrobních linkách 40, 50, ale i 80 let. Několik jich vzniklo i u nás. Pojďme se na ně podívat.

Vyrábět automobil několik desetiletí? To zní jako finanční eldorádo. V první polovině 20. století bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí, dnes je cyklus generační obměny již výrazně kratší. Přesto lze leckde po světě nalézt automobilové dinosaury. Prodejní bestsellery i původně propadáky se mnohdy dobře uchytily i v „odložištích“ jako Argentina, Brazílie, Čína, Indie, Egypt či Írán.

Tatra 613
Morgan (1936–2018) – 82 let: Historický rekord pro nejdéle vyráběné auto drží britský roadster Morgan 4/4. Podoba těchto vozů se od roku 1936 změnila jen velmi mírně a ten, kdo si tento vůz koupil po roce 1955, má napohled stejné auto, jaké vyjelo z malé rodinné manufaktury v Malvern Linku právě dnes. Konstrukce a podoba se neměnily, na rozdíl od motorů pod kapotou.
Tvary vycházejí z modelu 4/4, který měl premiéru na londýnském autosalonu v roce 1936.
Tempo (1933–2005) – 72 let: V Indii se ještě nedávno vyráběla v licenci archaická tříkolka Tempo, vyvinutá v Německu ještě za dob Adolfa Hitlera. Tempo Hanseat z roku 1933 byla motorizovaná tříkolku, která se díky své jednoduchosti a nízké ceně stala oblíbeným transportním prostředkem pro živnostníky. Společnost Bajaj-Tempo ji v Indii vyráběla v licenci v letech 1958 až 2000.
Caterham Seven 160
