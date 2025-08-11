Jen málo lidí působilo v jedné automobilce tak dlouho nebo mělo na její rozvoj tak velký vliv jako Dante Giacosa. Tento strojní inženýr nastoupil do Fiatu koncem roku 1928 a zůstal v něm až do svého odchodu do důchodu v roce 1970. I poté ovšem zůstal jeho „doživotním“ konzultantem. Z pozice konstruktéra se vypracoval na vedoucího oddělení vývoje a člena výkonného výboru turínské automobilky.
Fiat měl díky Giacosovým konstrukcím po druhé světové válce na domácím trhu téměř monopol, kdy osm z deseti aut prodaných aut neslo italskou značku. Na konci jeho kariéry Italové vyráběli přibližně 1,75 milionu vozidel. Z dnešního pohledu se to může zdát neskutečné, ale Fiat byl považován za natolik dynamickou automobilku, která byla považována za toho, kdo by mohl konkurovat americkým koncernům General Motors a Ford.
Kde jsou ty časy…