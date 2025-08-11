Božský Dante se narodil před 120 lety. Tvůrce ikonických fiatů připomíná výstava

Vladimír Löbl
Italové vzdávají turínskou výstavou hold jednomu z nejvlivnějších konstruktérů v historii autoprůmyslu. Dante Giacosa se narodil před 120 lety a u Fiatu během čtyř desetiletí pomohl na svět celé řadě jeho legendárních modelů od Topolina, přes Fiaty 500, 600, Multiplu až po model 128. Je to vzpomínka na dobu, kdy byl Fiat největší evropskou automobilkou.

Jen málo lidí působilo v jedné automobilce tak dlouho nebo mělo na její rozvoj tak velký vliv jako Dante Giacosa. Tento strojní inženýr nastoupil do Fiatu koncem roku 1928 a zůstal v něm až do svého odchodu do důchodu v roce 1970. I poté ovšem zůstal jeho „doživotním“ konzultantem. Z pozice konstruktéra se vypracoval na vedoucího oddělení vývoje a člena výkonného výboru turínské automobilky.

Výstava u příležitosti 120. narození Danta Giacosy oslavuje jeho nejznámější výtvory.
Fiat měl díky Giacosovým konstrukcím po druhé světové válce na domácím trhu téměř monopol, kdy osm z deseti aut prodaných aut neslo italskou značku. Na konci jeho kariéry Italové vyráběli přibližně 1,75 milionu vozidel. Z dnešního pohledu se to může zdát neskutečné, ale Fiat byl považován za natolik dynamickou automobilku, která byla považována za toho, kdo by mohl konkurovat americkým koncernům General Motors a Ford.

Kde jsou ty časy…

