Britská šlechta má sraz. Přiveze dvojí prezident Turek některý ze svých pokladů?

Concours d’Elegance Karlovy Vary, jak se setkání Jaguar clubu Czech Republic oficiálně jmenuje, není však přehlídkou jen vozů vozících ve znaku jaguara ve skoku (Leaper), potažmo hlavu řvoucího jaguara (Growler). Na placu před vyhlášeným karlovarským hotelem totiž na sebe mnohdy strhávají pozornost i jiné vozy britské produkce.
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Například před třemi lety to byl obrovitý, nezaměnitelný a neodolatelně hranatý sedan ze sedmdesátých let, Aston Martin Lagonda ze sbírky prezidenta klubu, poslance Filipa Turka. Ta zahrnuje i další automobilové klenoty, které jsou až na pár výjimek britské produkce. Zmínit lze například první vyrobený Aston Martin Virage, jeden ze sedmi prototypů Aston Martin DB7 Vantage či první vyrobený Rolls-Royce Camargue.
O předchozích dvou ročnících pak bylo oním „vetřelcem“ mezi jaguary před karlovarským Puppem sportovní kupé TVR Sagaris. Loni se mezi britské vozy přimíchal i jeden ryze tuzemský zástupce. A to Tatra 613-3 OTS EU, o něco lépe vybavený model připomínající luxusní prodlouženou verzi Special:
19. Concours d’Elegance Karlovy Vary
Vozy účastníků v pořadí již 119. klubového srazu budou před Grandhotelem Pupp k vidění v sobotu do 15. hodiny, kdy vyrazí na společnou, zhruba hodinu a půl dlouhou spanilou jízdu. Ta povede přes Březovou, Horní Slavkov, Loket, Sokolov, Krásno, Bečov nad Teplou, Tepličku a Kolovou na Vítkův vrch, kde by vozy měly stát od zhruba 16:30. Po půl šesté večerní je pak v plánu společný přesun zpět na prostranství Grandhotelu Pupp.
Aktualizace: upřesněna trasa spanilé jízdy