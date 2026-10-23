Francouzská automobilka Citroën je historicky v mnoha směrech netradiční, ať již se jedná o nekonvenční design, ikonické hydropneumatické odpružení a dlouholetou odvahu dělat věci zcela jinak než zbytek světa. Značka s charakteristickým dvojitým šípem v logu byla vždy známá tím, že se nebála bořit zavedená pravidla i v reklamě. Ovšem to, co předvedla v polovině osmdesátých let při odhalení svého nového městského modelu AX, překonalo veškerá očekávání.
V roce 1986 se svět stal svědkem reklamního kousku, který dodnes platí za jeden z nejodvážnějších, nejnákladnějších a nejbizarnějších počinů v historii automobilového marketingu: Citroën jezdil s malým červeným hatchbackem přímo po tisíce let staré kamenné Velké čínské zdi.
Pro pochopení celého kontextu je nutné se vrátit do Francie první poloviny osmdesátých let. Automobilový trh byl mimořádně konkurenční a segment malých městských vozů platil za bojiště, kde se neodpouštěla jediná chyba. Pro koncern PSA bylo uvedení modelu AX na trh nejvyšší prioritou. Zatímco legendární Peugeot 205 úspěšně zachraňoval lví značku, Citroën navzdory solidnímu úspěchu středně velkého modelu BX naléhavě potřeboval masový vůz s velkým objemem produkce, aby se vrátil na stabilní finanční trajektorii. Nahradil stárnoucí a legendární, leč morálně zastaralý model 2CV (slavnou Kachnu), stejně jako nepříliš úspěšné modely Visa a LN/LNA.
Číňané souhlasili, ale kromě astronomických poplatků musel Citroën oficiálně přislíbit, že na vlastní náklady kompletně zrekonstruuje a znovu postaví spadlý kilometrový úsek Velké čínské zdi.
Odpovědí vývojových inženýrů se stal projekt S9, z něhož vzešel Citroën AX. Auto se pyšnilo extrémně nízkou hmotností (základní verze vážila pouhých 640 kg), skvělou aerodynamikou a moderními, úspornými motory řady TU. Vedení automobilky však vědělo, že vynikající technické parametry samy o sobě nestačí. Svět potřeboval vizuální a marketingový šok.
Spojení dvou legend
S uvedením nového městského vozu na trh značka oslovila prestižní agenturu RSCG a jejího spoluzakladatele, legendárního reklamního mága Jacquese Séguélu. Ten nebyl pro Citroën žádným nováčkem. V osmdesátých letech se jednalo o jedno z nejslavnějších reklamních spojení. Od dramatického startu citroënu z paluby letadlové lodi až po ikonický spot, ve kterém zpěvačka Grace Jonesová obrazně spolkla model CX, byla francouzská automobilka a reklamní manažer nerozlučnou dvojicí. Vztah Séguély a Citroënu začal již v jeho čtyřiadvaceti letech, když se s kolegou Jeanem-Claudem Baudotem vydal na první cestu kolem světa v legendární 2CV.
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Přestože si zásluhy za finální kampaň často připisoval samotný Séguéla, prvotní impuls vzešel od jiné pozoruhodné osobnosti – Patricka Segala. Tento bývalý sportovec, který byl po vážné nehodě upoután na invalidní vozík, se později prosadil jako úspěšný spisovatel, filmař a politik. Byl to právě Segal, kdo jednoho dne přišel s bláznivým nápadem: Proč neprojet s novým modelem přímo po Velké čínské zdi?
Séguéla obdržel pro kampaň na model AX obří rozpočet a projekt byl okamžitě spuštěn. Vedení značky přijalo vizi s obrovským nadšením. Druhým podstatným důvodem byly strategické ambice: Citroën v té době toužil výrazně proniknout na čínský trh, což byla tehdy snaha téměř všech světových automobilek. Úspěšné natáčení na území Číny by značce zajistilo skvělou vyjednávací pozici pro budoucí otevření výrobní továrny (což se nakonec stalo realitou v roce 1992). Navíc již od roku 1984 Citroën úspěšně prodal čínským vládním úředníkům přes 2 500 kusů modelu CX.
Diplomatický maraton a konexe v Pekingu
Zatímco myšlenka byla fascinující, realizace narážela na obří zdi byrokracie. Svět v roce 1986 vypadal z geopolitického hlediska zcela jinak než dnes. Čína se sice pod vedením Teng Siao-pchinga začala pomalu otevírat světu, nicméně stále šlo o uzavřený, striktně komunistický stát s neuvěřitelně rigidním aparátem. Jak přesvědčit čínské soudruhy, aby souhlasili s natáčením reklamy vychvalující přednosti kapitalistického vozu přímo na nejposvátnější národní památce? V samotném Citroënu proto věřil v úspěch jen málokdo.
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Patrick Segal a Jacques Séguéla se přesto vydali přímo do Pekingu. První kontakty potvrzovaly nejhorší obavy: situace vypadala beznadějně. Segal však vytáhl nečekané eso z rukávu. Jako aktivní podporovatel hendikepovaných působil v mezinárodní asociaci pro osoby se zdravotním postižením – kde se osobně znal se synem samotného čínského vůdce Teng Siao-pchinga.
Díky tomuto neformálnímu kanálu a po necelých šesti měsících náročného diplomatického snažení padlo historické rozhodnutí. Číňané souhlasili, ale zadarmo to nebylo. Kromě astronomických poplatků musel Citroën oficiálně přislíbit, že na vlastní náklady kompletně zrekonstruuje a znovu postaví spadlý kilometrový úsek Velké čínské zdi. Séguéla k tomu s úsměvem poznamenal: „Jeden kilometr Čínské zdi je skvělá věc, bude nás to stát sotva 10 % celkového rozpočtu produkce.“
Hledání režiséra a obří rozpočet
S povolením v kapse byla správní rada francouzského koncernu PSA připravena investovat nemalé částky. Na 45sekundový reklamní spot byl vyčleněn tehdy nepředstavitelný rozpočet 3 miliony francouzských franků.
Aby byl výsledek co nejlepší, chtěl tým pro natáčení získat ikonické režisérské jméno. Patrick Segal přes své rodinné vazby oslovil legendárního Francise Forda Coppolu (který byl shodou okolností vášnivým sběratelem historických Citroënů). Coppola však nabídku odmítl. Dalším osloveným byl Steven Spielberg, který projekt rovněž rychle smetl ze stolu.
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Po neúspěšném pokusu s Romanem Polanským nakonec padla finální volba na Raymonda Depardona – uznávaného mistra dokumentárního filmu a fotografa s unikátním vizuálně citlivým okem. Depardon byl neobvyklým tématem okouzlen a okamžitě se pustil do práce.
Logistické šílenství s vrtulníky, mulami a dělníky
Natáčení probíhalo v oblastech Simatai a Badaling a přineslo nevídané logistické výzvy. Velká čínská zeď vedla po strmých skalnatých hřebenech hor a nepřístupném terénu bez jakýchkoliv příjezdových cest.
Veškerá těžká filmová technika – kufry s kamerami, masivní osvětlení, generátory a objektivy – musela být na místo transportována na hřbetech mul a stovkami místních nosičů po strmých horských pěšinách. Na úpatí zdi vyrostla improvizovaná stanová vesnice pro mezinárodní štáb.
Největším oříškem však zůstával transport samotných vozidel. Štáb měl pro potřeby natáčení k dispozici hned několik červených exemplářů modelu AX. Na vrchol zdi musely být vozy dopravovány za pomoci vojenských vrtulníků, lanovek a těžkých jeřábů. Na samotném vrcholu zdi s auty manévrovala „armáda“ čínských dělníků a techniků za pomoci dřevěných ramp a ruční síly.
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Dalším problémem byla samotná jízda. Těleso Čínské zdi je úzké, na mnoha místech má šířku jen okolo čtyř metrů, z obou stran ohraničené ozubeným cimbuřím a pod ním strmé srázy. Schody byly příliš vysoké na to, aby je sériový městský hatchback dokázal jednoduše přejet, aniž by si urval podvozek nebo uvázl.
Technici Citroënu proto museli vymyslet důmyslnou soustavu dřevěných ramp, lyžin a nájezdů, které byly pečlivě barevně maskovány tak, aby na kamerách nebyly vidět. Tyto rampy zakrývaly nejhorší nerovnosti a vyrovnávaly obří schodišťové stupně. Samotný pohyb auta vyžadoval milimetrovou přesnost. Pokud by řidič udělal drobnou chybu a vozidlo by uklouzlo, zřítilo by se z desítek metrů do horské propasti, nebo v lepším případě zničilo nevyčíslitelnou starobylou památku, což by vyvolalo mezinárodní skandál.
Dramatické natáčení a modelka bez řidičáku
Atmosféra při natáčení byla napjatá. Místní čínští zemědělci se v úžasu chodili dívat na západní přízrak na jejich posvátném monumentu. Záběry se opakovaly nespočetněkrát: červený Citroën AX se řítil dolů po úzké zdi a zastavoval jen pár centimetrů před dvojicí zmatených čínských přihlížejících.
Natáčení nebylo bez nehod. Během produkce bylo poškozeno několik vozů – stěny zdi byly příliš blízko a sjezdy extrémně strmé. Perličkou celého natáčení byl fakt, že mladá modelka Janet z prestižní agentury v Hongkongu, která byla obsazena do role řidičky a pózovala za volantem akčních záběrů, ve skutečnosti nikdy neměla řidičský průkaz a volantu se do té doby v životě nedotkla! Většinu nebezpečných manévrů tak museli absolvovat kaskadéři a produkční tým, který v nejužších úsecích tlačil vůz milimetr po milimetru.
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Výsledný spot byl dokonale sestříhaným vizuálním dílem. Dramatická hudba se prolínala s motivy čínského draka a tradiční symboliky, zatímco červený Citroën AX kličkoval po hřebeni zdi s neskutečnou lehkostí. Kampaň gradovala úderným francouzským sloganem: „AX: Révolutionnaire!“ (francouzsky „revoluční“).
Revoluční auto slavilo úspěch
Když reklama v roce 1986 vtrhla do televizního vysílání po celém světě, vyvolala senzaci. Získala řadu ocenění na marketingových festivalech a z modelu AX udělala okamžitý prodejní trhák. Lidé si auto nezařadili jako levný městský nákupní košík, ale jako nezničitelné a ikonické vozidlo. Výroba úspěšného modelu probíhala až do roku 1998 a celkově se prodalo téměř 2,5 milionu kusů.
Slovo „revoluční“ sice vyvolalo u některých čínských funkcionářů mírné politické vrásky na čele, avšak celosvětová propagace Číny a závazek opravené zdi veškeré hrany obrousily.
Dnes, o více než 40 let později, představuje natáčení Citroënu AX vzpomínku na zlatou éru automobilové reklamy. V dnešním světě přísných ekologických předpisů, památkové ochrany UNESCO a moderních počítačových efektů by byl podobný projekt naprosto nemyslitelný. Příběh z roku 1986 tak zůstává trvalým důkazem doby, kdy marketing neznával hranice a kdy se francouzská odvaha a lidská tvrdohlavost setkaly na vrcholu jednoho z divů světa.