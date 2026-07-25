Byla středa 25. července 1956 a nad Atlantikem u pobřeží Massachusetts se vznášela hustá mlha. Deset minut po jedenácté hodině se za temné noci poblíž Nantucketu srazily dvě velké zaoceánské lodě: italský klenot Andrea Doria a švédský parník Stockholm. Výsledek? Dvanáctimetrová rána v pravoboku italského parníku, čtyřicet šest mrtvých přímo při nárazu a dramatické hodiny, během nichž se psala historie záchranných prací na moři.
Vlny oceánu byly tak silné, že znemožnily použití mnoha záchranných člunů. Parník Île-de-France společnosti French Line se otočil a přispěchal cestujícím na pomoc. Andrea Doria se celou noc zmítala na vlnách a následujícího rána se převrátila a krátce po desáté potopila. Jenže historie, jak už to bývá, má i své nenápadné poznámky pod čarou. A jedna z nich, psaná zelenou metalízou a italským hliníkem, leží od toho osudného dne na mořském dně.
Panují dohady o tom, jak se mohla změnit automobilová historie a design, kdyby se koncept Norseman nepotopil.