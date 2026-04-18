Mezi automobilové klenoty přiburácí drsňák. Má osmiválec a žádné asistenty

Autor:
Plným jménem je to Gardner Douglas GD T70, puristický svalovec, kterého si dnes můžete koupit jako skládačku a sestavit ho kolem šestilitrového amerického osmiválce doma v garáži. Tento unikát bude se spoustou dalších automobilových perel k vidění na motoristické slavnosti Automobilové klenoty na golfovém hřišti v pražské Hostivaři poslední dubnový víkend.

Tento závodní speciál vznikl jako pocta legendární americké závodní sérii CanAm, známé minimálními technickými omezeními. Jediné požadavky? Dvě sedadla a krytá kola, toť vše. Vzešly z toho extrémně výkonné stroje jako Lola T70, Porsche 917/30, McLareny M8 a M9 a další ikony. Tento svalovec je inspirován modelem Lola T70 Mk1 z poloviny šedesátých let. Vyrobila ho v roce 2006 britská firma Gardner Douglas.

„Ačkoli je možné vůz pořídit jako stavebnici, tento konkrétní kousek byl kompletně postaven přímo výrobcem. Jedná se o jediný exemplář v České republice a v celé Evropě jich je registrováno jen přibližně pět,“ uvádí majitel vozu, který ho také přiveze na prestižní motoristickou slavnost Automobilové klenoty.

Letošní ročník přehlídky Automobilové klenoty se uskuteční o víkendu 25.–26. dubna 2026 v areálu Galerie Golf Hostivař v Praze.

Gardner Douglas GD T70 si dopodrobna prohlédněte v naší komentované fotogalerii:

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.