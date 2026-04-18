Tento závodní speciál vznikl jako pocta legendární americké závodní sérii CanAm, známé minimálními technickými omezeními. Jediné požadavky? Dvě sedadla a krytá kola, toť vše. Vzešly z toho extrémně výkonné stroje jako Lola T70, Porsche 917/30, McLareny M8 a M9 a další ikony. Tento svalovec je inspirován modelem Lola T70 Mk1 z poloviny šedesátých let. Vyrobila ho v roce 2006 britská firma Gardner Douglas.
„Ačkoli je možné vůz pořídit jako stavebnici, tento konkrétní kousek byl kompletně postaven přímo výrobcem. Jedná se o jediný exemplář v České republice a v celé Evropě jich je registrováno jen přibližně pět,“ uvádí majitel vozu, který ho také přiveze na prestižní motoristickou slavnost Automobilové klenoty.
Letošní ročník přehlídky Automobilové klenoty se uskuteční o víkendu 25.–26. dubna 2026 v areálu Galerie Golf Hostivař v Praze.
Gardner Douglas GD T70 si dopodrobna prohlédněte v naší komentované fotogalerii: