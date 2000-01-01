Francouzský výrobce supersportovních vozů Bugatti představil před 20 lety, 5. září 2005, na ženevském autosalonu nový model Veyron.
Jedno z nejslavnějších aut posledních dekád připomínáme netradičně galerií modelů v měřítku 1:18 z kolekce českého sběratele. Má hned dva a jeden z nich dokonce podepsaný designérem Veyronu Jozefem Kabaněm.
Ve své době byl Veyron nejdražším a nejrychlejším sériově vyráběným automobilen planety. Jezdil 407 kilometrů za hodinu a za deset let jich bylo vyrobeno v různých variantách 480 kusů.
Na srovnání produkční verze Bugatti Veyron (vlevo) a konceptu Bugatti EB 16.4 Veyron, který byl – ovšem v černo-červené kombinaci – představen veřejnosti v roce 2001 na autosalonu ve Frankfurtu jsou vidět drobné rozdíly.
Autíčko se světlým interiérem ukazuje původní – kocepční – podobu Veyronu.
Veyron byl pojmenován po automobilovém závodníkovi Pierru Veyronovi, který v roce 1939 vyhrál závod 24 hodin v Le Mans s vozem Bugatti 51A.
Hlavním designérem Veyronu byl Hartmut Warkuß, exteriér navrhl Slovák Jozef Kabaň, který tehdy působil u značky Volkswagen.
Bugatti Veyron disponoval v základním provedení u svého osmilitrového šestnáctiválce se čtyřmi turby výkonem 1 000 koní a maximální rychlostí 407 kilometrů za hodinu. V různých omezených edicích pak nejvyšší rychlost automobilu ještě vzrostla a výkon se zvýšil na 1 200 koní.
V prosinci 2010 začalo Bugatti nabízet kupcům možnost přizpůsobit si barvy exteriéru a interiéru pomocí aplikace.
Sběratelský model vozu Bugatti Veyron v měřítku 1:18 od výrobce AUTOart
Výroba modelu Bugatti Veyron byla ukončena koncem roku 2014, ale speciální edice se vyráběly až do roku 2015.
V letech 2005 až 2015 vzniklo 480 kusů všech modifikací (původně se hovořilo o stropu 300 kousků kvůli zajištění exkluzivity, ale zájem byl tak velký, že stále vznikaly nové variace).
Tato šestnáctiválcová bestie s motorem o výkonu tisíc a jednoho koně byla ohromným finančním propadákem pro výrobce, koncern Volkswagen na každém vyrobeném autě podle dostupných informací prodělával přes čtyři miliony eur, ale následně i pro majitele.
Všechno je na veyronu speciální, vyrobené na míru, a tedy sehnatelné jen u automobilky; něco jako druhovýroba absolutně neexistuje.
Sériová éra supervýkonného a extra rychlého silničního auta s civilním technickým průkazem známého pod jménem Bugatti Veyron započala v roce 2005 – tedy více než pět let poté, co se značky zmocnil německý automobilový koncern Volkswagen.
Hnací silou celého projektu Veyron 16.4 byl Ferdinand Piëch, tehdejší šéf koncernu VW. Měl to být první superluxusní hypersport planety. Auto, které přepíše historii a vytvoří několik rekordů. Za každou cenu.
Veyron nakonec dosáhl rychlosti 407,4 km/h (neoficiálně 430 km/h) a stačil mu na to výkon 1 001 koní. Motor o objemu 7,9 litru kromě toho disponoval točivým momentem 1250 Nm a přes sedmistupňovou převodovku poháněl všechna kola systémem se spojkou Haldex.
Se šílenou cenovkou přes milion eur se z něj stal nedostupný automobilový šperk.
Celkový účet Veyronu je minus 1,71 miliardy eur, což je 4 679 748 eur na každé prodané auto.
Veyron funguje ve dvou režimech. V tom běžném si užijete rychlost 343 km/h, jenže když zastavíte a pootočením klíče aktivujete režim maximální rychlosti, Veyron se změní v šelmu. Celé auto se o 90 mm přiblíží k vozovce, je snížen aerodynamický odpor a vy si můžete vychutnat rychlost přes 400 km/h.
