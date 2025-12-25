|
Ojeté Bugatti Veyron je šílenost. Jen servisní prohlídka stojí 450 tisíc
|
|
|
Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají jako omalovánky pro pamětníky. Jsou na nich předpotopní auta, obstarožní motocykly, chodci v outfitu 1. republiky či...
Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...
Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...
Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...
Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...
Čím se měří rychlost trabantu? Kalendářem. Ale dnes už klasický vtip neplatí. Titul nejpomalejšího auta na nejslavnějším závodním okruhu světa po pětšedesáti letech padl.
Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům,...
Nejdůležitější je mít náhradní startér. Další díly, které s sebou posádka do závodního kamionu nabalí, vybírají mechanici podle zkušeností. „Samozřejmě platí Murphyho zákony, takže to, co s sebou...
Před pěti lety, 16. ledna 2021, bylo dokončeno spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler (FCA) a francouzské PSA, čímž vznikl koncern Stellantis.
Je to země, do které by se Česko rozlohou vměstnalo osmadvacetkrát. Přesto v ní najdete jen tři semafory, dvanáct křižovatek a jeden jediný tunel. Ráj motoristů to není. Parkovišť je tu méně než...
Komisaři INSID ukázali čísla za rok 2025. Rozdali tisíce pokut za miliony a chtějí změnu zákona. Od července, kdy Inspekce silniční dopravy (INSID) vznikla, proběhly tisíce kontrol. Ačkoliv se...
V roce 1964 Ford uspořádal na olympijské bobové dráze v Cortině d’Ampezzo akci, na kterou si netroufli ani v nejslavnějších dobách televizního Top Gearu. S autem pojmenovaném po tomto italském...
Sněhová kalamita přinesla zasněžené cesty a silnice, ale v některých případech i dopravní značení. Ale nemysleme si, že když jsou značky nebo čáry na silnici pod sněhem, tak neplatí. Je potřeba...
Globální registrace elektromobilů se v loňském roce zvýšily o 20 procent na 20,7 milionu vozů. V letošním roce však růst zřejmě zpomalí, a to kvůli uvolnění cílů elektrifikace po celém světě. S...
Hartigova, Praha 3 - Žižkov
12 500 Kč/měsíc
Jak uskladnit do auta zákaznici se čtyřmi psy? A jaké komické komplikace můžou nastat, když se vám v autě začnou klienti přetahovat o sáček s kokainem?