BMW má lék na tápání designu: Génius ve výslužbě a jeho ztracená studie

Adrian van Hooydonk, šéfdesignér celé skupiny BMW, možná našel cestu. Ohlédl se do minulosti a našel oporu v jednom nejgeniálnějších autodesignérů všech dob Marcellu Gandinim. „Je pro mě jedním z největších mistrů automobilového designu a jeho vozy byly vždy velkým zdrojem inspirace pro mou práci,“ říká van Hooydonk.



Ztracenou studii Garmisch, kterou vytvořil za svého působení ve studiu Bertone, tak podle fotek, vzpomínek a rysů z Gandiniho archivu postavili znovu.

Je to fantastický koncert, důkaz, že staří machři minulosti opravdu uměli a styl a nápady jim nekazily předpisy a modelovací programy. Kdyby Garmisch začalo BMW dnes v nezměněné podobě vyrábět, byla by o něj rvačka, na to vemte jed.

Je to nádherné, štíhlé kupé s perfektně vyváženými proporcemi, úžasnými detaily a nadčasovými řešeními předpovídajícími věci, které automobilky možná jednou objeví.

Čistota, jednoduchost a funkční minimalismus se snoubí s elegancí a rafinovanými řešeními, které dávají Garmischi mondénní eleganci.

Koncept pojmenovaný po zimním středisku Garmisch-Partenkirchen – známé Ga-Pa – zažil obnovenou premiérů u jezera Como na přehlídce automobilové krásy Concorso d’Eleganza Villa d’Este konané v květnu.

Ztraceno

Původní BMW Garmisch zmizelo po své premiéře na ženevském autosalonu v roce 1970. Van Hooydonka zaujalo na nalezeném zašedlém obraze před několika lety. „Možnost znovu postavit BMW Garmisch nám dalo příležitost složit poctu panu Gandinimu a současně připomenout jeden z méně známých vozů, kterým studio Bertone přispělo k rozvoji designu BMW. Pro mě už tyto skutečnosti stačily k tomu, abychom projekt spustili. Vyplníme jím jednu z mezer v historii BMW.“

K italské karosářské škole mělo BMW vždy blízko, vždyť slavná Isetta vznikla právě v Itálii, stejně jako bájné BMW M1 navržené Giorgettem Giugiarem.

„Původní nápad přišel od samotného Nuccia Bertoneho, který chtěl překvapujícím koncepčním vozem, představeným na autosalonu v Ženevě, posílit vztahy s BMW,“ vzpomíná na vznik studie Garmisch Marcello Gandini, který byl tehdy součástí týmu designérů studia Bertone.

„Chtěli jsme vytvořit moderní kupé střední třídy, které by bylo věrné designu BMW, ale bylo by dynamičtější a provokativnější.“ Zatímco při pohledu z boku byl vůz uhlazený a velmi čistý, nejvýraznějším prvkem přídě konceptu BMW Garmisch byly nepřehlédnutelné, vertikálně orientované a hranaté BMW ledvinky tvořící masku chladiče, po jejichž stranách byly světlomety schované pod hranatým krycím sklem. Dalšími zajímavostmi designu byly ventilační mřížky v zadních C sloupcích, připomínající sportovní vozy, a kryt zadního okna, tvarem připomínající plástve. To byl ostatně stylistický prvek obvyklý u rukopisu Marcella Gandiniho.

Vůz vznikl během několika měsíců. Kromě výrazného a neotřelého vnějšího vzhledu zaujal také interiérem. Velmi neotřelé bylo autorádio umístěné ve středovém panelu na výšku nebo okázalé výklopné zrcadlo před spolujezdcem, publikum zaujala kombinace výrazných barev a materiálů dodala jinak účelově řešeným interiérům tehdejší doby neopakovatelný šarm. Podle Marcella Gandiniho bylo potřeba tomuto vozu dát i vzrušující jméno. „Vybrali jsme slovo Garmisch, protože v Itálii bylo tehdy velmi populární lyžování. Evokovalo představy o zimních sportech a alpské eleganci.“

Ztracený koncept se BMW rozhodlo postavit znovu. Původní dokumentace byla velmi omezená, takže tým tvůrců musel pracovat podle fotografií exteriéru i interiéru. Mnoho z nich bylo pouze černobílých. Marcello Gandini přispěl svými vzpomínkami, pomohl s dohledáním původní barvy karoserie (světlá metalická „champagne“, přesně ve stylu tehdejší italské módy) nebo materiály a barvy vnitřního čalounění a obložení.

VIDEO: BMW Garmisch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Inspirace

„Když jsem se poprvé doslechl, že BMW chce znovu postavit BMW Garmisch, byl jsem velmi překvapený,“ popsal Gandini své pocity z první návštěvy Adriana van Hooydonka v roce 2018 v Turíně. „Nyní jsem velmi šťastný, že jsem mohl být součástí celého projektu, a také, že se BMW rozhodlo k oživení své minulosti. Když se na vůz podívám, je pro mě velmi těžké rozpoznat ho od originálu.“

Svými čistými tvary, minimalistickým designovým stylem a pečlivě navrženými liniemi s geometrickými tvary bylo BMW Garmisch archetypem nového radikálního stylu, který prosazovala italská designérská studia jako Bertone, Italdesign a Pininfarina koncem 60. a začátkem 70. let a který je významným referenčním bodem i pro současné automobilové designéry. BMW Garmisch tak není jen symbolem avantgardního přístupu k designu, bylo také inspirací pro moderní designéry své doby. A platí to i dnes: „Design Marcella Gandiniho byl vždy jasný, čistý, ale také i velmi dramatický. Z těchto důvodů shledávám jeho práci tak inspirující. Vždy byl schopen stvořit něco výjimečného s použitím jen minima designérských prvků. Tento přístup, snažící se minimem ukázat maximum, je velmi moderní i dnes,“ komentuje Adrian van Hooydonk.

Génius

Marcello Gandini se narodil v roce 1938 a je jedním z nejvlivnějších automobilových designérů 20. století. Během čtrnácti let, kdy byl hlavním designérem studia Bertone v Turínu, vytvořil nejodvážnější a nejrevolučnější automobily své doby. Mezi ně patří koncepční vozy s klínovitým profilem, jako jsou Lancia Stratos Zero nebo Alfa Romeo Carabo, stejně jako ikonické sportovní vozy jako Lamborghini Miura, které jsou ceněny sběrateli po celém světě. Jedním z vůbec jeho nejslavnějších konceptů je Lamborghini Marzal.

Kromě konceptu BMW Garmisch pracoval Marcello Gandini se svým týmem u Bertoneho také na studii BMW Spicup (prohlédněte si ho zde) a na první generaci BMW řady 5, která vznikla pod vedením tehdejšího šéfdesignéra BMW Paula Bracqa.