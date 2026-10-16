Když se v červnu roku 1898 na elegantních terasách pařížských Tuilerijských zahrad konala vůbec první mezinárodní výstava automobilů, mnozí si klepali na čelo. Návštěvníků se přišlo podívat úctyhodných sto čtyřicet tisíc, ale skepse se vznášela ve vzduchu stejně hustě jako dým z prvních spalovacích motorů.
Iniciátorem této odvážné akce byl markýz Albert de Dion, zapálený průkopník motorismu. Jenže tehdejší francouzský prezident Félix Faure takový optimismus zdaleka nesdílel. Když výpravnou přehlídku slavnostně zahajoval, jen kroutil hlavou. Smrdutým a hlučným strojům nedával žádnou velkou budoucnost. Aby své opovržení stvrdil i gestem, opustil Tuilerijské zahrady demonstrativně v tradičním koňském povozu. Kdyby tak chudák prezident věděl, že kopyta jeho ořů brzy uschnou v prachu zapomnění, zatímco z těchto benzinových ořů se stane největší náboženství dvacátého století.
Účastníci to neměli vůbec jednoduché. Konstruktéři museli dokázat, že jejich výtvory nejsou jen nebezpečnými hračkami pro rozmarné boháče. Podmínka účasti byla neúprosná – sednout za volant a bez poruchy ujet třiadvacet kilometrů z centra Paříže do Versailles a zpět. Kdo dojel, mohl vystavovat. Kdo zůstal trčet v příkopu s doutnajícím motorem, měl smůlu.
Paříž byla zkrátka kolébkou, kde se automobily učily své první dětské krůčky. Ačkoli se úplně první pokus o výstavu odehrál ještě o čtyři roky dříve – pod honosným názvem Exposition Internationale de Velocipidie et de Locomotion Automobile –, tehdy dorazily pouhé čtyři automobilky. Po celé Francii se v té době proháněly možná dvě desítky aut. Parní stroje ještě pořád sváděly marný boj s elektřinou a nově příchozím spalovacím motorem. Pařížský autosalon byl však místem, které tento boj jednou provždy rozhodlo.
Kromě aut i kola, lodě a letadla
Po přelomu století, v roce 1901, se výstava přesunula do oslnivých prostor Velkého paláce (Grand Palais). Tato monumentální stavba ze skla a oceli, vztyčená poblíž Elysejských polí pro Světovou výstavu v roce 1900, dodala autosalonu punc aristokratické noblesy. Akce dostala nový název a vedle aut se pod prosklenou klenbou tísnila jízdní kola, luxusní lodě, a dokonce i letadla.
Právě tady se rodila sláva značek, jejichž jména dnes vyslovujeme s posvátnou úctou – Peugeot, Renault, Mercedes-Benz nebo zmiňovaný De Dion-Bouton. Grand Palais sloužil jako nablýskané jeviště až do roku 1962, než se autosalon kvůli svým obřím rozměrům musel definitivně přestěhovat na výstaviště Porte de Versailles, kde sídlí dodnes.
Světové války samozřejmě automobilový rej dvakrát brutálně přerušily. V letech 1914 až 1918 a znovu mezi roky 1939 a 1946 motory na pařížských výstavištích mlčely. O to větší hlad po mírném pokroku a luxusu však nastal po roce 1945. V padesátých letech prožívala Francie automobilové opojení. Lidé chtěli zapomenout na hrůzy války a auto představovalo svobodu. V roce 1954 překročila návštěvnost magickou hranici jednoho milionu lidí. Haly praskaly ve švech.
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Pařížské jednohubky: Od překvapení Citroënu k silniční formuli
A právě Paříž byla svědkem premiér, ze kterých se dodnes sbíhají sliny všem automobilovým gurmánům.
Francouzi zde ukázali své největší trumfy. Představen byl Citroën 2CV, lidově zvaný „kachna“ – auto tak jednoduché a nezničitelné, že mělo přejet zorané pole s košíkem vajec na zadním sedadle, aniž by se jediné rozbilo.
Bohyně všechny uhranula
A pak přišel rok 1955 a s ním neuvěřitelné zjevení: Citroën DS. Když se tento futuristický zázrak s hydropneumatickým odpružením objevil na parketu, lidé zůstali stát s otevřenými ústy. Vypadal jako z jiné planety. Francouzi mu okamžitě začali říkat La Déesse – bohyně. Vypadala nádherně, plula po silnici jako na obláčku a vedle ní vypadala všechna ostatní auta jako těžkopádné želvy.
Pařížský autosalon měnil tvář i názvy. Zůstával však mekkou, kam se jednou za dva roky sjížděl celý svět. Od roku 1976 se organizátoři dohodli na střídání s německým Frankfurtu a z tradičního Salon de l’Automobile se později stal Mondial de l’Automobile. Ale pro každého, v kom teče alespoň kapka benzinu, to byl, je a bude prostě pařížský autosalon.
Když se pak v roce 1996 na tomto historickém jevišti objevila česká Škoda s elegantní a sebevědomou Octavií, byl to důkaz, že se kruh uzavřel. Značka ze srdce Evropy, která pamatuje samotné počátky motorismu, stála bok po boku s francouzskými bohyněmi a německými giganty.
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Autofotka týdne: Jedno z nejslavnějších aut všech dob slaví kulatiny
Pařížský autosalon za svou více než stočtyřicetiletou historii viděl všechno: skepsi prezidentů na koňských povozech, parní monstrozity, roztomilé kachny, nedostižné bohyně i moderní české šampiony. A přestože se svět automobilů dnes mění rychleji než kdykoliv předtím a tradiční autosalony svádějí nerovný souboj o přežití v digitální éře, pařížská přehlídka nadále pokračuje a v historii lidstva zůstává její nesmazatelná stopa. Protože právě tady se z hlučného koníčka hrstky podivínů stala vášeň, která rozhýbala celý svět.