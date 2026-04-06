Svět mezi válkami nebyl žádnou idylkou, ale pro technické snílky to byl ráj. Zatímco se Evropa pomalu sunula k další katastrofě, inženýr Karl Schlör (1911–1997) v německém Göttingenu dumal nad tím, proč auta vypadají jako hranaté krabice od bot, když vzduch kolem nich teče tak neochotně. Tento vizionář z tamního Aerodynamického výzkumného ústavu (AVA) byl posedlý myšlenkou auta, které by vzduchem proplouvalo jako nůž máslem.
Výsledek byl fascinující. Schlörwagen nebyl krásný v tradičním slova smyslu – byl podivný. Široký přes dva metry, aby se do něj schovala i kola, a s okny, která lícovala s karoserií tak dokonale, že nevytvářely jedinou turbulenci. Uvnitř bylo v tomto experimentálním voze místo pro sedm lidí. Tedy ideál pro rodinný výlet, kde řidič sedí uprostřed jako kapitán kosmické lodě a za ním až šest cestujících ve dvou řadách sedadel.
Auto bylo 4,33 metru dlouhé a jen 1,48 metru vysoké, přičemž okna byla do karoserie zapuštěna tak precizně, že lícovala s plechem na milimetr přesně. A podlaha vozu byla zakrytovaná a hladká.
A ono to, k překvapení všech skeptiků, fungovalo. Zatímco tehdejší mercedesy na dálnici funěly únavou, Schlörovo „vejce“ svištělo rychlostí 135 km/h a pálilo o třetinu méně benzinu než produkční Mercedes-Benz 170H, na jehož základě byl postaven. Ačkoliv experimnetální auto vážilo o 250 kg více, tak se jeho spotřeba pohybovala jen okolo 8 litrů na 100 kilometrů. Aerodynamický prototyp s motorem o objemu 1,7 litru vzadu se tak nikdy nedostal do výroby, ale jeho inovativní design a působivá aerodynamika dodnes inspirují automobilové nadšence. U zmenšeného modelu měl hodnotu pouhých cx=0,113, u skutečného auta vzrostl na 0,186. Co by za to daly dnešní moderní koráby silnic s hodnotami kolem 0,24!
Z auta se (neplánovaně) stávalo vznášedlo
Jenže příroda má smysl pro ironii. Schlörův vůz byl sice dokonalý při čelním pohledu, ale jakmile zafoukal boční vítr, aerodynamika se změnila v noční můru. Prouděním vzduchu kolem kapkovitého tvaru totiž vznikal na horní straně vozu, podobně jako u křídla letadla podtlak. Při rychlostech nad sto kilometrů byl tak velký, že se vůz začal doslova vznášet. Podvozek z Mercedesu 170 H, na kterém bylo auto postaveno, na to nebyl stavěný. Stačil silnější poryv větru a z technologického triumfu se stala neovladatelná plachta směřující do nejbližšího příkopu. Karl Schlör to věděl, a tak raději testoval jen za úplného bezvětří. Situaci komplikovalo i hodně vzadu umístěné těžiště.
Když se vůz v roce 1939 ukázal v rámci autosalonu v Berlíně, lidé ohrnovali nos. Ve srovnání s KdF (pozdějším VW Broukem) byl divný, moc široký a příliš „vajíčkovitý“. Poté navíc přišla 2. světová válka a projekt, který mohl změnit dějiny dopravy, nakonec skončil neslavně.
Zmizelý experiment znovu ožije
Konec Schlörwagenu byl stejně bizarní jako jeho design. V roce 1942 na něj namontovali ukořistěný ruský letecký motor i s vrtulí – nejspíš proto, aby zjistili, jestli to po dálnici poletí ještě rychleji, nebo se to rovnou rozpadne. Nerozpadlo, ale po válce zůstal vůz v zuboženém stavu v britské okupační zóně. Když ho chtěl Schlör po válce získat zpět, Britové ho odmítli.
Poté jeho stopa mizí. Nejpravděpodobnější verzí je, že v poválečném chaosu někdo rozhodl, že má tento hliníkový sen skončit pecích jako starý šrot.
V novém mileniu ale Schlörův experiment zažívá renesanci. Nadšenci totiž postavili maketu, aby provedli testy v aerodynamickém tunelu s využitím laseru. Ty potvrdily, že Schlör měl pravdu, jeho vejčité auto bylo z pohledu odporu vzduchu přelomové.
V roce 2007 provedlo Německé letecké a kosmické centrum (DLR) opětovné testování malého originálního modelu v aerodynamickém tunelu a v roce 2020 hannoverská nezisková organizace Mobile Welten eV pustila do zdlouhavé stavby dvou replik s použitím originálních motorů od Mercedesu a převodovek z maybachů.
Možná je to symbolické. Velikonoce jsou o naději a novém začátku. Schlörwagen sice skončil v hutích, ale jeho myšlenka – že i „vejce“ může být rychlejší než cihla – žije v každém moderním elektromobilu, který se snaží ušetřit každý watt energie. Karl Schlör ukázal, že cesta k pokroku nevede přes pravítko, ale přes ladné křivky inspirované přírodou.