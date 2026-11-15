Spojené státy nabídly světu spoustu bizarností, nad kterými zůstává rozum stát. Smažené máslo na špejli, wrestling nebo třeba pověstné návody k mikrovlnkám s doporučením, že do nich nemáte vkládat kočky. Nerozlučně k nim patří i obří párek na kolech, který vyjel na americké silnice právě před 90 lety.
Když se od té doby někomu na americké dálnici ve zpětném zrcátku objevil velký uzený párek ve žluté housce, neznamenalo to, že dostal úpal. Byl to Wienermobile. Reklamní vozidlo uzenářské firmy Oscar Mayer, které se bezesporu zapsalo do dějin automobilismu i marketingu jako ten vůbec nejbizarnější národní klenot.
Příběh této pojízdné uzeniny se začal psát v temných časech Velké hospodářské krize. Byl rok 1936. Amerika byla na dně, lidé počítali každý cent a uzenářskému impériu rodiny Mayerů docházel dech.
Vtom přišel Carl G. Mayer, synovec zakladatele firmy, s nápadem, za který by si ve mnoha firmách vysloužil jen posměch: „Co kdybychom postavili čtyřmetrové auto, které bude vypadat přesně jako párek, a poslali ho do chicagských ulic?“
Nápad vedení nadchl, a tak v chicagské dílně General Body Company vytvořili zakázkový podvozek, posadili na něj kovovou konstrukci. Na světě tak byl první Wienermobile s otevřeným kokpitem uprostřed i vzadu, který propagoval „německé párky“ značky Oscar Mayer. Výsledek byl neuvěřitelný. Auto nevypadalo jako zázrak techniky, spíš jako přerostlá hračka, ale fungovalo to. Z útrob plechového párku vystupoval herec v kostýmu šéfkuchaře „Little Oscar“, rozdával dětem letáky a chudí Američané na chvíli zapomněli na krizi.
Několik generací ikony americké popkultury
První éru párku na kolech zastavila až druhá světová válka. V roce 1940 sice vůbec poprvé dostal prosklenou kabinu na ochranu řidiče a posádky, ale s příchodem války a zavedením přídělového systému musel Wienermobile do garáže. Firma totiž své síly napřela ke konzervování masa pro americké vojáky v zahraničí.
Jakmile válka skončila a Amerika se nadechla k hospodářskému zázraku, uzenářský kolos pochopil, že jediné auto nestačí. V roce 1952 navíc sjel z linek zcela nový model. O karoserii se postarala vyhlášená firma Gerstenslager z Ohia a jako základ posloužil podvozek od značky Dodge.
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Tady už to nebylo žádné garážové bastlení – necelých sedm metrů dlouhé párky byly prvními vozidly, která disponovala vlastním ozvučením a střešním oknem. Jeden z těchto originálních modelů z roku 1952 dnes najdete v muzeu Henryho Forda v michiganském Dearbornu.
Právě v té době dostalo auto svůj definitivní názor – Wienermobile. A s ním přišla i slavná malá plastová píšťalka Wiener Whistle ve tvaru – jak jinak – párku v rohlíku. Muž v kostýmu kuchaře je rozdával po tisících na parkovištích před obchody a z auta se stala legendární rekvizita amerického dětství. Kdo neměl v padesátých letech tuto píšťalku, jako by na předměstí ani nežil.
Vesmírný párek Brookse Stevense
Zatímco se v Sovětském svazu proháněli funkcionáři v černých Čajkách a v Británii sázeli na konzervativní limuzíny, Amerika na konci 50. let šílela z vesmírného závodu. Všechno muselo mít křídla, ploutve a vypadat jako raketa.
Firma Oscar Mayer proto v roce 1958 oslovila Brookse Stevense – muže, který navrhl první logo a průhlednou lahev na pivo pro pivovar Miller, ale také navrhl slavné retroauto Excalibur. Stevens vzal podvozek z Jeepu Willys a narouboval na něj futuristickou, bublinovitou špičku. Do celého designu poprvé zakomponoval i samotnou housku, použil totiž moderní metody výroby sklolaminátu, aby „dal párek do housky“. Tento model měl obrovský vliv a definoval tvarosloví dalších tří generací těchto propagačních vozidel.
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V roce 1969 pak mechanici v centrále ve Wisconsinu postavili dva nové stroje za použití nejrůznějších sériových dílů, včetně zadních světel z Fordu Thunderbird. V roce 1976 vznikl poslední model před dočasným uzavřením programu, postavený na podvozku obytného Chevroletu. Tento konkrétní kousek dokonce zamířil do Španělska a stal se vůbec prvním Wienermobilem, který kdy vycestoval do zahraničí. V roce 1977 však byla celá flotila odstavena kvůli opotřebení a novému zaměření firmy na televizní reklamu.
Slavný návrat a kouzla designérů
Po letech odpočinku se v roce 1986 uskutečnila velkolepá oslava 50. narozenin Wienermobilu. Obrovským zájmem šokované vedení zjistilo, že lidé milují buřt na kolech víc než kdy dřív, a tak v roce 1988 vyrazilo na silnice šest zcela nových, 16 metrů dlouhých laminátových modelů. Ty už byly vybavené mikrovlnnými troubami, chladničkami, satelitními telefony a stereo soustavami hrajícími hned 21 různých verzí firemní znělky. Další čtyři vozy tehdy zamířily dokonce do Japonska a také do Španělska.
V roce 1995 dostal kalifornský designér Harry Bradley za úkol připravit vozidlo pro příští století. Vznikl přes osm metrů dlouhý a 3,34 metru vysoký kolos na podvozku General Motors, který dokonce prošel testováním v aerodynamickém tunelu Kalifornského technologického institutu.
Co bylo ale nejdůležitější: firma zcela proměnila posádku. Místo jednoho „Little Oscara“ vznikl legendární program Hotdoggers. Ročně vybírá čerstvé absolventy vysokých škol, kteří projdou náročným tréninkem v instituci zvané Hot Dog High. Zvolení řidiči tráví celý rok brázděním amerických dálnic, účastní se přehlídek, festivalů a sportovních akcí. Z pozice řidiče Wienermobilu se stal prestižní odrazový můstek – mezi absolventy tohoto programu dnes najdeme televizní moderátory, producenty či manažery pracující pro společnosti jako Disney, Snapchat, NBC nebo Chicago Cubs.
Dalo se v něm i přespat!
S příchodem 21. století se flotila dál technologicky vyvíjela. Modely z roku 2000 dostaly GPS navigaci a silnější motory, přičemž nesly ikonické poznávací značky „WNRMBLE“ a „IWSHIWR“. V roce 2004 přišla verze postavená u firmy Prototype Source v Santa Barbaře s vidlicovým osmiválcem Vortec o objemu 6,0 litru s výkonem 300 koní, o které tvůrci hrdě prohlašovali, že jezdí výhradně na „vysokooktanovou hořčici“.
Při příležitosti 125. výročí značky v roce 2008 přibyl dokonce Mini Wienermobile postavený na podvozku Mini Cooper S. Postupně se sedm let později rodina rozrostla i o dálkově ovládaný terénní WienerRover a následně i o tříkolový moped s bočním vozíkem sloužícím jako ohřívač párků WienerCycle. Vznikl dokonce i bezpilotní dron WienerDrone určený pro doručování na odlehlá místa.
V lednu 2014 firma ve spolupráci s časopisem Motor Trend umožnila fanouškům pronajmout si Wienermobile prostřednictvím kampaně na Twitteru s hashtagem #Tweet2Lease. Před čtyřmi lety se tato možnost zopakovala, přičemž auto ve tvaru párku se nabízelo u příležitosti amerického Národního dne hot dogů jako ubytování přes Airbnb. Auto pro dva hosty parkovalo v Chicagu za 136 dolarů na noc. Uvnitř čekala minilednička plná párků, uvítací balíček i stylové „párkové“ oblečky na spaní.
Když v květnu 2023 společnost oznámila záměr přejmenovat auto na Frankmobile, americká veřejnost ale spustila takovou vlnu nesouhlasu, že se firma po pouhých čtyřech měsících s omluvou vrátila k původnímu jménu Wienermobile.
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Příběh ztraceného vejce. Aerodynamické posvícení předběhlo svou dobu
V témže roce vzbudilo reklamní auto hotové pozdvižení v Las Vegas na čtyřdenní misi kvůli Super Bowlu. Pod rouškou noci mu totiž zloději přímo před hotelem ukradli katalyzátor. Druhý den ráno tak posádka vozu s přezdívkami „Corn Dog Clara“ a „Sýr Čedar“ již nenastartovala a způsobila náležitý humbuk, který obletěl zeměkouli.
Od roku 2025 se dokonce na slavném okruhu Indianapolis Motor Speedway jezdí s Wienermobily i recesistický závod Oscar Mayer Wienie 500, který si okamžitě získal obrovskou přízeň fanoušků. Je zpestřením doprovodného programu před samotným závodem Indy 500. Na oválu tak za velkého jásotu návštěvníků spolu soupeří šest hot dogů na kolech. Po premiérovém triumfu auta Slaw Dog ovládl letos druhý ročník po strhujícím souboji vůz New York Dog. Výsledek jednoho bláznivého nápadu z roku 1936 si tak žije svým vlastním životem i v éře umělé inteligence.