Stalo se dne 28. ledna 1896. „Walter Arnold ze Spojeného království projel svým ,kočárem bez koně‘ vesnicí Paddock Wood v Kentu více než čtyřnásobkem povolené rychlosti – bylo to bezohledných 13 km/h! Pronásledoval ho policista na kole, který ho obvinil z porušení zákona ve čtyřech bodech: použití lokomotivy bez koně na veřejné komunikaci, obsluha lokomotivy v počtu menším než tři osoby, jízda rychlostí vyšší než dvě míle za hodinu a neuvedení svého jména a adresy na lokomotivě, připomíná kniha rekordů údaje z listu London Daily News.
Následná publicita kolem překročení rychlosti pravděpodobně nebyla zcela nevítaná.