První pokuta za rychlou jízdu. Publicita nebyla nevítaná, kniha rekordů zná detaily

Čtyřkolka značky Benz z roku 1896, jejíž zběsilá jízda rychlostí cválajícího koně vynesla Angličanovi Walteru Arnoldovi pokutu za rychlou jízdu. | foto: WikimediaCreative Commons

Martin Zeman
Jmenoval se Walter Arnold, pocházel z jihoanglického Kentu a před 130 lety se stal historicky prvním člověkem na světě, který dostal pokutu za rychlou jízdu autem. Dodnes je proto zapsán v Guinnessově knize rekordů.

Stalo se dne 28. ledna 1896. „Walter Arnold ze Spojeného království projel svým ,kočárem bez koně‘ vesnicí Paddock Wood v Kentu více než čtyřnásobkem povolené rychlosti – bylo to bezohledných 13 km/h! Pronásledoval ho policista na kole, který ho obvinil z porušení zákona ve čtyřech bodech: použití lokomotivy bez koně na veřejné komunikaci, obsluha lokomotivy v počtu menším než tři osoby, jízda rychlostí vyšší než dvě míle za hodinu a neuvedení svého jména a adresy na lokomotivě, připomíná kniha rekordů údaje z listu London Daily News.

Následná publicita kolem překročení rychlosti pravděpodobně nebyla zcela nevítaná.

Miriam Bibbyováhistorička z Glasgowské univerzity

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

První pokuta za rychlou jízdu. Publicita nebyla nevítaná, kniha rekordů zná detaily

Čtyřkolka značky Benz z roku 1896, jejíž zběsilá jízda rychlostí cválajícího...

Jmenoval se Walter Arnold, pocházel z jihoanglického Kentu a před 130 lety se stal historicky prvním člověkem na světě, který dostal pokutu za rychlou jízdu autem. Dodnes je proto zapsán v Guinnessově knize rekordů.

15. února 2026

