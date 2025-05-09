Druhé pokračování přehledu aut, která v roce 2025 oslavila významné narozeniny, ukazuje, že automobilových jubilantů je mnohem vice, než se mohlo vejít do prvního článku. Podívejte se v naší velké fotogalerii i na tyto legendy, ale i již málem zapomenuté modely, a odhalte jejich příběh.
Padesátku v roce 2025 oslavila legendární papalášská Tatra 613. Ta představuje jednu z nejvýznamnějších a nejdelších kapitol československého automobilového průmyslu.
Jako nástupce ikonické Tatry 603 byl vývoj nové reprezentační limuzíny zahájen v polovině šedesátých let s primárním cílem vytvořit moderní a komfortní vozidlo určené pro nejvyšší státní a stranické funkcionáře.
První prototypy se objevily na silnicích v roce 1969. Při jejich vývoji se automobilka Tatra odhodlala k tehdy neobvyklému kroku a návrh karoserie zadala renomovanému italskému studiu Vignale z Turína. Tato spolupráce zajistila vozu elegantní, moderní a nadčasový design, který se výrazně odlišoval od předchozích modelů.
Sériová výroba byla zahájena v roce 1975 v pobočném závodě v Příboru. Během svého dvacetiletého produkčního cyklu, který trval až do roku 1995, prošel model několika modernizacemi.
Tatra 613 si zachovala unikátní technickou koncepci, jež byla pro kopřivnickou značku typická: vzduchem chlazený vidlicový osmiválcový motor (V8) o objemu 3,5 litru, který byl umístěn nad zadní nápravou.
Po roce 1989 sice Tatra 613 ztratila své výsadní postavení, nicméně výroba pokračovala až do roku 1995...
... kdy ji nahradil modernizovaný model Tatra 700. Tatra 613 je tak dnes považována za automobilovou legendu, výjimečnou jak svým italským designem, tak i nekonvenční technikou.
Škoda před 30 lety představila na brněnském autosalonu auto, na které čekal celý národ. Felicia Combi nabídla velký „kufr“ o objemu 447 litrů.
V srpnu téhož roku navíc automobilka zahájila výrobu varianty pick-up (a uzavřeného užitkového provedení Van plus). Později byl na bázi vozu Škoda Felicia pick-up představena i Felicia Fun, koncipovaná pro volnočasové aktivity.
Honda CR-V, jejíž historie se začala psát v roce 1995, představuje jeden z nejdůležitějších milníků automobilové historie. V té době byl trh rozdělen na klasické silniční sedany a drsné off-roady s tuhými rámy, které sice projely blátem, ale na dálnici byly nepohodlné a neohrabané. Honda se rozhodla tyto dva světy propojit a vytvořila vůz, který využíval upravenou platformu tehdejšího civicu, což mu dodalo lehkost a ovladatelnost běžného osobního auta, zatímco vyšší stavba karoserie a pohon všech kol slibovaly schopnosti jízdy i mimo zpevněné cesty.
To z CR-V udělalo ideální rodinný vůz pro každodenní používání i víkendové výlety do přírody. Design byl přitom ryze funkční – hranaté tvary maximalizovaly vnitřní prostor a rezerva umístěná na pátých dveřích dodávala vozu tehdy velmi populární dobrodružný vzhled.
Skutečným triumfem však byl interiér, který byl navržen s důrazem na maximální praktičnost. Snad nejikoničtějším prvkem se stal skládací piknikový stolek, který tvořil dno zavazadlového prostoru. Úspěch modelu z roku 1995 byl tak drtivý, že prakticky definoval segment SUV, jak ho známe dnes, a položil základy pro globální bestseller, který v mnoha generacích pokračuje dodnes.
Před 40 lety, v květnu 1985, byla představena první generace automobilu Ford Scorpio, který se v roce 1986 stal evropským Autem roku. Automobil vyšší střední třídy s pohonem zadních kol i jako čtyřkolka se vyráběl v továrně Fordu v Kolíně nad Rýnem v letech 1985–1998.
Ford Scorpio byl v roce 1985 prvním masově vyráběným autem v Evropě, které mělo protiblokovací systém ABS montovaný standardně do všech verzí bez příplatku.
Ford Scorpio byl ve své době skutečným zjevením. Zatímco zvenku působil díky aerodynamickému tvaru moderně, jeho interiér byl definicí prostornosti a technologického optimismu 80. let.
Ford Scorpio se jakožto následovník modelu Granada vyráběl se čtyřválcovými a šestiválcovými motory o výkonech od 51 kilowattů (69 koní) do 152 kilowattů (207 koní) a s pohonem zadních kol, k mání byla i verze s pohonem obou náprav.
V roce 1990 Ford Scorpio prodělal lehký facelift, ve stejném roce začala výroba sedanu. O dva roky později přišlo provedení kombi a v roce 1995 druhá generace modelu s poněkud kontroverzním vzhledem.
Seat 1200 Sport, ve světě automobilových nadšenců známý téměř výhradně pod přezdívkou Bocanegra, představuje zásadní milník v historii španělského motorismu. Když se v roce 1975 poprvé objevil na silnicích, nezpůsobil poprask ani tak svými výkony, jako spíše revolučním vzhledem.
Kupé 1200 Sport „Bocanegra“ bylo prvním modelem, jenž byl kompletně vyvinut v technickém centru Seatu. Jeho podobu původně navrhl italský designér Aldo Sessano pro tehdejší německou automobilku NSU.
Pod kapotou se ukrýval osvědčený čtyřválec o objemu 1,2 litru s výkonem 67 koní, který poháněl přední kola. Ačkoliv parametry vozu dnes působí skromně a maximální rychlost se pohybovala kolem 145 km/h, díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům byla Bocanegra agilním a zábavným společníkem. Pozdější verze s motorem 1,4 litru o výkonu 77 koní sportovní ambice modelu ještě o něco posílila, ale skutečná hodnota vozu vždy spočívala v jeho stylu a exkluzivitě.
Dnes je Seat 1200 Sport vyhledávaným sběratelským kouskem. Celkem bylo vyrobeno pouze necelých 20 tisíc exemplářů a vzhledem k náchylnosti tehdejších plechů ke korozi se jich v dobrém stavu dochoval jen zlomek.
Range Rover byl novým druhem Land Roveru zaměřeným na kupce hledající vozidlo pro volný čas, se kterým by se dalo jet téměř kamkoli. Na trh se dostal v roce 1970 s nárůstem popularity vozů off-road/SUV, což částečně vysvětluje jeho neobvykle dlouhou dobu výroby (1996)
Příběh Nissanu Leaf se začal psát v říjnu 2010, kdy byl oficiálně uveden na trh jako první masově vyráběný a cenově dostupný elektromobil na světě. V době, kdy byla elektrická mobilita vnímána spíše jako experiment, Nissan zariskoval a představil plnohodnotný rodinný hatchback. První generace, interně označovaná jako ZE0, se vyznačovala specifickým aerodynamickým designem a baterií o kapacitě 24 kWh.
I přes tehdejší skromný reálný dojezd okolo 130 kilometrů si vůz okamžitě získal celosvětovou pozornost a v roce 2011 se stal historicky prvním elektromobilem, který získal titul Evropské auto roku 2011. Od roku 2013 se model Leaf vyráběl pro Evropu v britském Sunderlandu. Klíčovým momentem byl rok 2016, kdy se v nabídce objevila větší 30kWh baterie, čímž se Leaf stal praktičtějším pro širší spektrum řidičů
Lamborghini oslavilo 35. výročí modelu Diablo. Vůz, interně známý jako Projekt 132, byl představen v roce 1990 a vyráběl se až do roku 2001. Během té doby mělo Lamborghini dva majitele – po Chrysleru se jím nakonec stalo Audi.
Celkem se vyrobilo 2 903 kusů tohoto legendárního supersportu, který posílil postavení Lamborghini v segmentu supersportů a Diablo vydláždilo cestu dalším modelům jako Murciélago a Aventador.
Diablo bylo pravým Lamborghini – tedy nízké, široké a mimořádně rychlé. Jeho maximální rychlost byla 325 km/h, ale na testovací dráze dosáhlo i rychlosti 340 km/h. Takové výkony umožňoval vylepšený dvanáctiválcový motor z modelu Countach o výkonu 490 koní. Novější verze Diabla měly až 526 koní.
Společně s Ferrari F40, Bugati EB110 a bájným Vectorem W8 patřilo Diablo do naprosté extraligy superaut, která se v klučičích pokojích a snech prala o mety nejvyšší, konkurovat jim mohly jen tehdejší sexbomby z řad supermodelek a pop-ikon.
Hlavními stavebními materiály Diabla byly kompozity a vysokopevnostní hliníková slitina. Dveře vozu se otevíraly směrem nahoru a dopředu, podobně jako u předchozího modelu Countach. Dvoumístný dvoudveřový vůz se později nabízel i jako roadster.
Oblíbený rodinný liftback nižší střední třídy Peugeot 309 v září 2025 oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. Auto, které se v naftovém provedení s ikonickým označením „GLD“ prodávalo i v Československu, vzniklo jako projekt C28, s nímž se původně počítalo jako s nástupcem úspěšného Talbotu Horizon.
Těsně před uvedením na trh se však vedení koncernu PSA rozhodlo značku Talbot zrušit a nový model začlenit do portfolia Peugeotu. Tato náhlá změna identity vysvětluje i jeho netypické číselné označení – číslovka 309 byla zvolena záměrně, aby narušila tehdejší logickou řadu končící pětkou a zdůraznila odlišný původ vozu.
Během své produkce v letech 1985 až 1993 si model vybudoval pověst spolehlivého a odolného společníka.
Motorová paleta byla velmi pestrá, od úsporných benzinových agregátů o objemu 1,1 litru až po legendární atmosférické diesely, které byly prakticky nezničitelné. Skutečný kult se však vytvořil kolem sportovních variant. Verze GTI a především vrcholná šestnáctiventilová GTI16 jsou dodnes odbornou veřejností považovány za jedny z nejlepších „hot hatchů“ všech dob.
Původní Fiat Panda z roku 1980 čerpal inspiraci ze Citroënu 2CV a Renaultu 4. Fiat požádal své vývojové oddělení, aby přišlo s jednoduchým, robustním vozem, který nemá nic nadbytečného uvnitř ani pod kapotou, a Italdesign se o totéž postaral z hlediska designu.
Panda během svého dlouhého života (vyráběla se do roku 2003) přijala mnoho identit. Fiat jej nabízel jako (legendární) čtyřkolku, dodávku s plastovými nástavci karoserie i elektromobil se dvěma sedadly. V italském Turíně bylo vyrobeno 4,5 milionu exemplářů. I 14 let po zastavení výroby zůstává původní Panda běžným jevem v Itálii a v určitých částech Francie.
BMW Z3 byl prvním modelem řady Z, který se v roce 1995 dostal do sériové výroby. Je postaven na platformě E36 (3. řada) a designově se drží klasického stylu roadsterů – dlouhá kapota, krátká záď a dvoumístný interiér. Kromě roadsteru dorazila následně také varianta kupé, která pro svůj specifický tvar dostala přezdívku „klaunská bota“.
Roadster BMW Z3 začal sjíždět z výrobní linky v americkém Spartanburgu v září 1995, a o dva měsíce později měl premiéru ve filmu Golden Eye (Zlaté oko), prvním filmu, v němž James Bond vyměnil svůj Aston Martin za BMW.
Autorem designu dvoumístného roadsteru BMW Z3 je Džodži Nagašima, který podle jeho slov „Vypadal trochu jako BMW 328 a měl trochu retro design,“ neboť si prý nemyslel, že by roadster mohl být moderním druhem automobilu…
MW Z3 mělo na počátku produkce čtyřválcový motor a podvozek vycházející z nového BMW řady 3 generace E36, ale s rozvorem kratším o 25 cm. Místo nové víceprvkové nápravy ve tvaru písmene Z z modelu E36 však roadster používal kompaktnější (a levnější) zadní zavěšení s vlečnými rameny z odcházející generace BMW řady 3 E30, která ovšem poskytovala menší mechanickou přilnavost a více zážitků z jízdy.
Během let 1995 až 2002 bylo vyrobeno 297 087 kusů BMW Z3, z nich byly v drtivé většině roadstery (279 273 kusů).
Volvo S40 byl kompaktní sedan švédské automobilky, který se vyráběl v letech 1995 až 2012. Během své existence prošel dvěma zásadními generacemi a stal se jedním z nejoblíbenějších modelů značky díky kombinaci bezpečnosti a skandinávského designu. První S40 vznikla ve spolupráci s Mitsubishi (vyráběla se v Nizozemsku společně s modelem Carisma). Byla to první vlaštovka nového designového jazyka Volva s oblejšími tvary.
Před 55 lety se v pákistánském Karáčí rozeběhla výroba modelu Škoda Skopak, která probíhala jen krátce. Po necelém roce musela být v roce 1971 kvůli indicko-pákistánské válce zastavena. Během krátkého období tak vzniklo v různých verzích přibližně jen 1 400 kusů.
Podobně jako v případě novozélandského modelu Trekka byla „dárcem orgánů“ Škoda Octavia Combi. Na vývoji obou vozů a přípravě výroby se přitom podílel škodovácký konstruktér Josef Velebný, který rozhodl, že v případě Skopaku bude nejpraktičtější skelet karoserie svařený z ocelových plechů a profilů, s přišroubovanými panely z laminátu.
První prototyp modelu Skopak, jehož název byl akronymem jmen Škoda a Pákistán, byl představen na jaře 1969 a výroba začala v květnu 1970. Podvozek Octavie Combi se do Pákistánu dodával v rozloženém stavu. Páteřový rám s centrální nosnou rourou byl vpředu rozvidlený pro uložení motoru a čtyřstupňové převodovky. Kapalinou chlazený zážehový čtyřválec OHV o zdvihovém objemu 1,2 litru dosahoval maximálního výkonu 47 koní a poháněl zadní kola zavěšená na výkyvných polonápravách.
První generace trojčat z Kolína, tedy modely Citroën C1, Peugeot 107 a Toyota Aygo, sjížděla z výrobních linek kolínského závodu TPCA v letech 2005 až 2014. Vznikla s jasným cílem: nabídnout levnou, nenáročnou a obratnou dopravu do přeplněných městských center. Ačkoliv se od sebe vizuálně lišila především ztvárněním předních masek a zadních světel, pod kapotou sdílela identickou techniku.
V provozu tato auta (na snímku Peugeot 107) vynikala především lehkostí a obratností. S hmotností kolem 800 kg a minimálními převisy karoserie se dokázala proplést i těmi nejužšími uličkami a zaparkovat tam, kde ostatní selhávali.
Daní za jednoduchost byl sice vyšší hluk v kabině a skromný zavazadlový prostor o objemu 139 litrů, ale cílová skupina, složená převážně z mladých řidičů a městských rodin, tyto nedostatky ochotně tolerovala výměnou za extrémně nízké provozní náklady. Na obrázku Citroën C1.
I po letech byly Toyota Aygo (na obr.), Peugeot 107 a Citroën C1 na trhu ojetin nesmírně populární. Jejich jednoduchá technika totiž stárla velmi pomalu. Největším strašákem pro majitele tak nebyly motory, ale spíše zatékání do interiéru skrze těsnění nebo koroze výfukového systému. Celkově však tato generace potvrdila, že i malé a levné auto může být postaveno tak kvalitně, aby sloužilo desítky let. Kolínská trojčata se tak stala symbolem racionální mobility, která i s minimem prostředků dokázala nabídnout maximum užitné hodnoty.
Legendární UAZ 452 zvaný Buchanka podle podobnosti s bochníkem chleba byl sovětskou odpovědí na Volkswagen Transporter. Model vytvořený v roce 1965 jako auto pro zdravotníky a zemědělce, se vyrábí dodnes.
Buchanka disponuje jednoduchou, ale vysoce efektivní mechanikou a pohonem všech kol. Celkem zatím vzniklo přes 1,2 milionu kusů.
Ukázalo se, že Peugeot 404 navržený Pininfarinou vynikal i mimo Evropu. Jeho legendární robustnost mu vynesla kult v celé Africe. Evropská výroba se zastavila v roce 1975, ale poslední 404 vyrobená v Keni měla registraci z roku 1991. Jeho nástupce 504 si užil podobně dlouhou kariéru.
Honda Z600 je čtyřmístný model z let 1970 až 1974, který vznikl v počtu 7 200 kusů.
Citroën BX 4 TC byl FIA schválen pro rallyeové závody v říjnu 1985. Homologační verze speciálu pro skupinu B vzniklo jen 200 kusů, z nichž pouze 86 se prodalo a zbytek byl sešrotován. Dnes je to velmi ceněný automobil.
