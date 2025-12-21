|
Papalášská tatra i dlouhá felicia. Významná jubilea oslavila také tato auta
Dopravní značky zamrzly v éře páry a klobouků. Dali jsme jim novou moderní podobu
Cedule okolo tuzemských silnic svým provedením ustrnuly v minulosti a vypadají jako omalovánky pro pamětníky. Jsou na nich předpotopní auta, obstarožní motocykly, chodci v outfitu 1. republiky či...
Bruselský autosalon ukázal, jak se Evropa snaží ubránit před dravci z východu
Ostrý start do automobilového roku 2026 obstaral autosalon v Bruselu, který se svým významem již přibližuje někdejší ženevské přehlídce. Ostatně Belgie byla kdysi lídrem ve výrobě aut a dnes se tam...
Racčí letka ze Zlína. Slavný veteránista měl ve sbírce nádherné mercedesy
Bylo to na podzim roku 2009 na Masarykově okruhu. Ladislav Samohýl tehdy přivezl zlatavý Mercedes-Benz 300SL Gullwing, který po letech jednání právě vykoupil od švýcarského sběratele. Zlínský...
Nový sedmimístný elektromobil Škody dostal jméno Peaq, představí se v létě
Nový největší elektrický vůz Škody Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě, oznámila oficiálně...
Nejpomalejší na Nürburgringu. Rekord trabantu z roku 1960 překonalo mopedoauto
Čím se měří rychlost trabantu? Kalendářem. Ale dnes už klasický vtip neplatí. Titul nejpomalejšího auta na nejslavnějším závodním okruhu světa po pětšedesáti letech padl.
CES 2026: Číňané okopírovali bugatky a robot, který pošilhává po Nošovicích
Zatímco v minulých letech byly na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas hlavním tématem elektromobily, letos se pozornost přesunula k umělé inteligenci, autonomním technologiím a robotům,...
Rozbije se to, co s sebou nemáte, říká mechanik dakarského kamionu
Nejdůležitější je mít náhradní startér. Další díly, které s sebou posádka do závodního kamionu nabalí, vybírají mechanici podle zkušeností. „Samozřejmě platí Murphyho zákony, takže to, co s sebou...
Souhvězdí Stellantis má 14 značek, nový šéf má plné ruce záchranářských prací
Před pěti lety, 16. ledna 2021, bylo dokončeno spojení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler (FCA) a francouzské PSA, čímž vznikl koncern Stellantis.
Dvacet minut chystáte, dvě jedete. Auto vás v Grónsku nikam nedoveze
Je to země, do které by se Česko rozlohou vměstnalo osmadvacetkrát. Přesto v ní najdete jen tři semafory, dvanáct křižovatek a jeden jediný tunel. Ráj motoristů to není. Parkovišť je tu méně než...
Náklaďáková inspekce rozdala tisíce pokut. Dohlédne na porušování zákazu jízd
Komisaři INSID ukázali čísla za rok 2025. Rozdali tisíce pokut za miliony a chtějí změnu zákona. Od července, kdy Inspekce silniční dopravy (INSID) vznikla, proběhly tisíce kontrol. Ačkoliv se...
Jak si Ford a Subaru udělaly z olympijských bobovek skluzavky pro svá auta
V roce 1964 Ford uspořádal na olympijské bobové dráze v Cortině d’Ampezzo akci, na kterou si netroufli ani v nejslavnějších dobách televizního Top Gearu. S autem pojmenovaném po tomto italském...
I zasněžená dopravní značka platí! Napoví tvar i umístění
Sněhová kalamita přinesla zasněžené cesty a silnice, ale v některých případech i dopravní značení. Ale nemysleme si, že když jsou značky nebo čáry na silnici pod sněhem, tak neplatí. Je potřeba...
Vloni se na světě prodalo 21 milionů elektroaut, Čína vládne
Globální registrace elektromobilů se v loňském roce zvýšily o 20 procent na 20,7 milionu vozů. V letošním roce však růst zřejmě zpomalí, a to kvůli uvolnění cílů elektrifikace po celém světě. S...
Evropské Auto roku ve zpětném zrcátku. Toto jsou vítězové od roku 1964
Kompletní kronika vítězů ankety o evropské Auto roku od jejího založení v roce 1964 až po letošní sezonu mapuje technický pokrok, společenské změny i dramatické souboje o první příčku. Podívejte se...
Proč se nevyplatí vozit v autě zvracecí pytlíky? Příběhy pražského taxikáře
Jak uskladnit do auta zákaznici se čtyřmi psy? A jaké komické komplikace můžou nastat, když se vám v autě začnou klienti přetahovat o sáček s kokainem?