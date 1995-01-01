Celá řada automobilových legend, ale i již málem zapomenutých modelů, letos sfoukla les svíček na pomyslném narozeninovém dortu. Nechybějí mezi nimi škodovky, alfy romeo, mercedesy, ale třeba ani bohyně či ovdovovač. Podívejte se na ně v naší velké fotogalerii a odhalte jejich příběh.
První generace BMW řady 3 (E21) byla v polovině sedmdesátých let jedním z důležitých stavebních kamenů rozmachu, který tehdy BMW zažívalo. O charakteristický design se zasloužil šéf studia mnichovské značky Paul Bracq.
BMW řady 3 přišla s dvoudveřovou karoserií sedan (otevřené verze vyráběla na zakázku společnost Baur) a držela se konceptu předchozí řady 02. Lehká stavba, kompaktní rozměry, pohon zadních kol a výkonné motory – to byl základní recept. Řada 3 k němu přidávala více komfortu a modernější vzhled.
Škoda 110 R Coupé (1970–1980): elegantní sportovní vůz s aerodynamickou karoserií poháněl čtyřválcový motor se zdvihovým objemem 1,1 l, který generoval výkon 52 koní a se čtyřstupňovou převodovkou dosahoval rychlosti až 145 km/h. Toto kupé s pohonem zadních kol, vyráběné v závodě v Kvasinách, sloužilo jako základ pro rallye a závodní okruhové speciály.
Vývoj modelu 110 R byl zahájen v roce 1966 a první prototyp vyjel z továrny v březnu 1968. Veřejnosti byl poprvé představen v září 1970 na strojírenském veletrhu v Brně, poté následovaly prezentace na autosalonech v Paříži, Londýně a Turíně. Navzdory počátečním výrobním problémům způsobeným tehdejší politickou situací se model 110 R stal úspěšným exportním produktem. Do roku 1980 vyrobila Škoda celkem 57 085 kusů. Model 110 R byl v roce 1981 nahrazen modelem Škoda Garde/Rapid.
Sportovní kupé Audi Quattro z roku 1980 udělalo reklamu stálému pohonu všech kol v neterénním autě a stalo se rallyeovou legendou. Vyrábělo se až do roku 1991, celkem jich vzniklo 11 452 exemplářů.
Technicky vůz vycházel z Audi 80, ale podvozek byl z modelu Audi 200. Jeho přeplňovaný řadový pětiválec s 10 ventily měl zpočátku objem 2,1 litru, později 2,2 litru, výkon 200 koní se však nezměnil.
V roce 1975 představilo Porsche první generaci modelu 911 Turbo. Ten se vyznačoval přeplňovaným motorem, širší karoserií a masivním zadním křídlem, což mu dodávalo vzhled spíše závodního vozu.
Porsche 911 Turbo s kódovým označením 930 vydrželo ve výrobě až do sezony 1989. Přeplňování mu přidalo více výkonu, ale také šílený turboefekt, který zvládli jen zkušení řidiči. Není divu, že se autu s maximálkou 260 km/h říkalo ovdovovač (the widowmaker).
Dne 8. března 1950 sjel z montážní linky ve Wolfsburgu první Volkswagen Transporter – označovaný zkratkou T1. Od té doby jej následovalo více než 12,5 milionu dalších vozů Bulli – od roku 1956 vyráběných v Hannoveru. Transporter je díky tomu nejúspěšnějším evropským užitkovým vozem všech dob.
Mikrobus ve speciálním provedení byl fanoušky pokřtěný jako „Samba Bus“. Tato verze nabízela místo devíti lidem a vyznačovala se až 23 okny, dvoubarevně lakovanou karoserií a luxusní výbavou včetně panoramatické plátěné střechy.
Před dvaceti lety uvedlo znovuzrozené Bugatti na trh supersportovní model Veyron s neobvyklým šestnáctiválcovým motorem s výkonem 1001 koní. První sériové auto, které překonalo rychlost 400 km/h, bylo výsledkem dlouhého a náročného technického vývoje, který udělal monstrózní díru do výdajů koncernu Volkswagen.
Bugatti Veyron v době svého vzniku vyšlo přibližně na 36 milionů korun. Za jeho cenu si šlo pořídit například pět supersportovních Ferrari 612 Scaglietti nebo 35 luxusně vybavených vozů Škoda Superb. Dva vozy jsou i v Česku.
Vnější design dítěte tehdejšího šéfa VW Ferdinanda Piëcha navrhl mladý slovenský designér Jozef Kabaň, o kterém svět ještě hodně uslyšel. Otevřený motorový prostor si prý Kabaň musel obhájit. Bugatti Veyron bylo s maximální rychlostí 407 km/h dlouhou dobu nejrychlejším vozem na světě (zejména s verzí Super Sport s rychlostí přes 430 km/h).
V roce 1955 veřejnost i odborníky ohromil svou estetickou i technologickou pokrokovostí přelomový Citroën DS. Hlavní inovací bylo hydropneumatické odpružení, díky kterému posádka mohla ladně plout přes výmoly na silnicích.
U Citroënu DS uchvátila nejen protáhlá kapota bez obvyklé masky chladiče nebo zakrytá zadní kola, evokující rychlost, ale také vzdušný interiér s avantgardně pojatým jednoramenným volantem
V říjnu 1955 byl hlavní novinkou 42. pařížského autosalonu Citroën DS, přezdívaný bohyně. Veřejnost i odborníky ohromil svou estetickou i technologickou pokrokovostí. Hned první den se prý prodalo 12 tisíc exemplářů!
Rolls-Royce Phantom slaví 100. výročí. Poprvé se objevil v době, kdy britská značka stále ještě stavěla převážně pojízdné podvozky, na které si karosáři mohli montovat vlastní karoserie.
Phantom byl všeobecně považován za jeden z nejluxusnějších vozů na světě, kupovali si ho filmové hvězdy a šéfové hollywoodských studií. Spoluzakladatel Warner Bros. Jack Warner jeden měl, stejně jako Greta Garbo a Fred Astaire.
Hvězda němého filmu Mary Pickfordová si v kabině nechala vytvořit tajnou přihrádkou na alkohol, aby v době prohibice skryla své zásoby.
V březnu 1980 uvolnily modely Renaulty 15 a 17 místo pro nové kupé Renault Fuego (španělsky oheň) s aerodynamicky zaoblenou karoserií z pera Roberta Oprona. Efektní auto na podvozku sedanu Renault 18 bylo i praktické. Mělo sice jen jeden pár dveří, ale pod zadním výklopným oknem byl rozměrný kufr, který se dal sklopením dělených zadních opěradel ještě výrazně zvětšit. Ve fuegu tak nebyl problém přestěhovat pračku, lednici nebo menší skříň.
K pohonu sloužila celá řada motorů včetně dieselu a přeplňované šestnáctistovky s výkonem 130 koní. Proslavila se hlavně verze s turbodieselem 2,1 l s výkonem 88 koní, který udělal z fuega nejrychlejší naftové auto své doby – jelo s ním až 175 kilometrů v hodině. Pro malý zájem však dieselová verze vydržela v nabídce jen rok. Fuego v Evropě vznikalo jen pět let, ale v Jižní Americe ho vyráběli ještě v roce 1992.
Ford Transit, který je jednou z nejznámějších a nejprodávanějších dodávek na celém světě, letos oslavil šedesátiny. První kus vyrobili 9. srpna 1965 v britském Langley. Dříve Ford (americká značka) nabízel pro evropský trh dvě řady autonomních dodávek : od roku 1953 německý FK 1000 (později Taunus Transit) a od roku 1954 britský Thames 400E.
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II při své premiéře na autosalonu v Ženevě v roce 1990 vzbudil pozornost svým obřím zadním křídlem. Top verze řady 190 E přišla na tehdy nemalých 115 259 německých marek
Výkonný sportovní sedan se čtyřválcovým motorem o objemu 2,5 litru s výkonem 235 koní se stal základem závodních speciálů pro německý šampionát cestovních vozů DTM.
Fiat Croma první generace letos slaví 40 let. Jednalo se o liftback, který vznikl v rámci společného projektu, jehož výsledkem byly i Alfa Romeo 164, Saab 9000 a Lancia Thema. Oproti svému předchůdci, Fiatu Argenta, se jednalo o velký kvalitativní skok.
Nabídka motorů zpočátku zahrnovala šest jednotek, čtyři zážehové a dva vznětové. Výroba cromy skončila na konci roku 1996, aby se zabránilo kanibalizaci v rámci skupiny. Za jedenáct let bylo vyrobeno přes 450 tisíc kusů.
Renault 16: Průkopník hatchbacků letos slaví 60. výročí. Když se v březnu 1965 představil, rozešel se se všemi konvencemi automobilového světa.
Prozíravý prezident Renaultu Pierre Dreyfus v létě 1961 pozval vedoucí vývojového oddělení do své kanceláře. Jeho úkolem bylo postavit zcela nový typ rodinného vozu. Mělo by být stejně elegantní jako sedan, ale zároveň prostorné a všestranné jako kombi, protože velké rodiny potřebují hodně prostoru a variabilitu.
Vývoj proběhl v rekordním čase necelých čtyř let. Zároveň Renault postaví za pouhých 18 měsíců v Sandouville nedaleko Le Havre zcela novou továrnu pro Renault 16. Sériová výroba nováčka začala v lednu 1965 a Renault 16 měl svou výstavní premiéru o dva měsíce později na autosalonu v Ženevě. Renault 16 byl vyhlášen Evropským autem roku 1966.
Fiat Uno Turbo letos slaví 40 let. Jeho atmosférická třináctistovka dostala přeplňování, elektronické vstřikování a intercooler. Z maličkého motoru tak Italové vydolovali rázem 105 koní. Při hmotnosti 845 kilogramů to znamenalo, že uno rázem zvládlo sprint z nuly na stovku pod devět sekund a maximální rychlost se blížila dvoustovce.
Aby to bylo možné, vyčarovali Italové papírově místo původního objemu 1 299 kubických centimetrů o dva více. Vtip byl v tom, že pro auta do 1 300 ccm se sice platila na jednu stranu nižší daň, ale na druhou stranu také nižší maximální rychlost na dálnici…
Na jaře roku 1975 představil Mercedes-Benz nový špičkový model své řady 116. Luxusní sedan 450 SEL 6.9 s hydropneumatickým odpružením s regulací výšky poháněl velkoobjemový osmiválcový motor o objemu 6,9 litru, který pocházel z legendárního Mercedesu 600 (řada W 100). Motor dosahoval výkonu 286 koní a maximálního točivého momentu 550 Nm při 3 000 otáčkách.
Mohutný sedan o hmotnosti 1,9 tuny zrychlil z nuly na 100 km/h za 7,4 sekundy a dosáhl maximální rychlosti 225 km/h. spotřeba se obvykle pohybovala okolo 20 l/100 km. Mezi lety 1975 a 1980 bylo v Sindelfingenu vyrobeno celkem 7 380 kusů.
Porsche 924 z let 1975 až 1988 bylo první modelem značky s vodou chlazeným čtyřválcovým motorem. Po ropné krizi v roce 1973 potřebovala společnost se sídlem v Zuffenhausenu dostupnější model a nakonec převzala projekt původně určený pro Volkswagen. Výhodou byly příznivé provozní vlastnosti a levnější servis. Auto s dvoulitrovým zdvihovým objemem se vyrábělo v továrně Audi v Neckarsulmu a spadalo do daňových limitů mnoha mezinárodních trhů.
Nezaměnitelný vzhled Porsche 924 s plochou přední částí s integrovaným nárazníkem a sotva viditelným přívodem vzduchu, elektricky ovládanými výsuvnými světlomety podtrhuje jeho měkký profil zakončený velkým zadním oknem, které po vyklopení umožňuje pohodlný přístup do zavazadlového prostoru, který šlo rozšířit díky sklopným opěradlům zadních sedadel.
Zpočátku měl vzadu uložený čtyřválcový motor objem 633 kubických centimetrů a výkon 23 koní (16 kW). Díky nízké hmotnosti (méně než 600 kilogramů) dokáže Fiat 600 dosáhnout rychlosti téměř 100 km/h. Na rozdíl od některých konkurenčních modelů byl motor chlazen vodou, což znamená, že topení funguje i v zimě.
Fiat 600: Na ženevském autosalonu v roce 1955 představil Fiat nástupce modelu Topolino, který se vyráběl od roku 1936. S vodou chlazeným čtyřválcovým motorem v zadní části a samonosnou karoserií znamenal Fiat 600 pro turínskou automobilku zlom. Inženýr Dante Giacosa navrhl dostupné auto i pro průměrné zaměstnance.
Na světové výstavě v Montrealu se v roce 1967 představil stejnojmenný koncept Alfy Romeo, který se v roce 1970 propracoval do sériové výroby.
Produkční verze Alfy Romeo Montreal s motorem V8 2,6 s výkonem 200 koní byla v premiéře představena na ženevském autosalonu 1970. Skvostnou karoserii navrhl Marcello Gandini pro studio Bertone.
V roce 1975 vyjela Lancia Beta Montecarlo, která se stala i úspěšným závodním autem. Původně vznikala jako projekt Fiat X1/20.
Legenda zní takto: jednoho sobotního večera v únoru 1975 stáli všemocný šéf Fiatu Gianni Agnelli se Sergiem Pininfarinou a ředitelem stylistického centra Pininfarina Renzo Carli před prototypem, aby ho definitivně schválili. Agnelli údajně šel do skladu, vzal masku chladiče Lancie a nechal ji nasadit na příď. Z původního fiatu se tak jako by mávnutím kouzelného proutku stala lancia.
V roce 1995 Ferrari oslavilo své 50. výročí předčasně modelem F50, který byl jakousi silniční obdobou formule 1. Byl nabitý závodními technologiemi a v jeho konstrukci byly použité kompozitní materiály. Během dvou let vznikla omezená série 349 kusů.
Zatímco dva „výroční“ předchůdci byli poháněni přeplňovanými motory V8, Ferrari F50 používala atmosférický motor V12 o objemu 4,7 l.
Uprostřed uložený dvanáctiválec s výkonem 519 koní byl spojený se šestistupňovou manuální převodovkou. Ferrari F50 zrychlilo na stovku za 3,87 s a dokázalo jet rychlostí 325 km/h.
Suzuki Jimny oslavuje 55. výročí. První generace malého terénního vozu vycházela z nerealizované konstrukce od firmy Hope Motor Company a byla vyrobena tak, aby splňovala japonské specifikace vozů Kei. Aby to bylo možné, muselo být rezervní kolo namontováno za přední sedadla.
Model LJ10 disponoval pohonem všech kol, ale bez středového diferenciálu. Jeho vzduchem chlazený dvouválcový dvoudobý motor měl objem 0,36 l. Auto kombinovalo nízkou pořizovací cenu, jednoduchou mechaniku, nízké provozní náklady a nízkou hmotnost 590 kg. První generace Suzuki Jimny zaznamenala velký úspěch, a stejné to bylo i s dalšími generacemi.
V roce 1975 představené Ferrari 308 GTB vzešlo z pera Leonarda Fioravantiho, s jasnými odkazy na modely 246 a Berlinetta Boxer. Napříč uložený čtyřvačkový třílitrový motor V8 o výkonu 252 koní a pětistupňová převodovka byly v podstatě převzaty přímo z modelu 308 GT4 2+2. Proslulost mu přinesla účast v americkém seriálu Magnum.
Ferrari 308 GTB GTB bylo prvním vozem značky, které těžilo z vývoje v aerodynamickém tunelu Pininfariny – výsledkem bylo zrychlení z nuly na 100 km/h za přibližně 6,5 sekundy a maximální rychlost přes 240 km/h.
Fiat Barchetta na zkráceném podvozku punta byl návratem Fiatu k dvoumístným spiderům. Dostal pohon předních kol a byl vyráběn ve spolupráci s karosárnou Maggiora.
Barchetta se vyráběla v letech 1995 až 2005 a byla poháněna benzinovým čtyřválcovým motorem o objemu 1,8 litru s výkonem 130 koní, který dokázal tento dvoumístný italský vůz rozjet na rychlost 201 km/h a z nuly na 100 km/h zrychlit za 8,9 sekundy.
Veřejnosti se v Detroitu v roce 1975 představil neobvyklý velký hatchback AMC Pacer, který mezi obřími sedany působil hodně neobvykle. Auto mělo samonosnou karoserii, ale bylo poměrně těžké a jeho motory byly kvůli ropné krizi přiškrcené. Pacery tak dosahovaly maximálky jen 150 km/h.
Celkově za pět let vyrobili v továrnách ve Wisconsinu a v Mexiku 280 858 pacerů, z toho 60 512 kombi a 3 555 osmiválců. Poslední exemplář smontovali v prosinci 1980.
Sériová výroba Volkswagenu Brouk začala ve Wolfsburgu 27. prosince 1945. Auto po válce sloužilo i k takovýmto činnostem.
První civilní vozy byly dodávány spojencům jako reparace. Další část řádu dostala pošta, Německý červený kříž a další instituce a úřady.
VW Brouk se vyráběl plných 65 let (1938–2003) a vznikl ve 21,5 milionu exemplářů, což je u konstrukčně nezměněného vozu rekord.
Fiaty Bravo a Brava v roce 1995 nahradily úspěšný, ale stárnoucí model Fiatu Tipo a v následujícím roce zvítězily v evropské anketě o Vůz roku. Oba vozy se lišily stylistickými detaily, ale i jízdními zážitky. Design byl dílem vlastního Centro Stile pod vedením Ermana Cressoniho. Na stejné platformě vznikl i sedan a kombi Marea.
V roce 1955 odstartovala výroba dvoumístného roadsteru Mercedes-Benz 190 SL, jehož vznik podobně jako v případě modelu 300 SL inicioval severoamerický dovozce značky Max Hoffman. Do roku 1963 byl 190 SL několikrát drobně vylepšen. Celkem opustilo závod v Sindelfingenu 25 881 exemplářů.
Vůz s plátěnou střechou poháněl čtyřválcový motor o objemu 1,9 litru s výkonem 105 koní. Elegantní vůz zrychlil z nuly na 100 km/h za 14,5 sekundy a dosáhl nejvyšší rychlosti 170 km/h.
Vzhledem k pozitivní odezvě na předchozí koncept z roku 2002 od Giorgetta Giugiara byla v roce 2005 spuštěna sériová výroba kupé Alfa Romeo Brera, a o rok později ji doplnila otevřená verze, který nesla slavné jméno: Alfa Romeo Spider.
Poměrně těžké auto s pohonem předních nebo všech kol na platformě GM sdílelo techniku se sedanem Alfa 159. K pohonu tak sloužila široká nabídka motorů včetně těch dieselových. Výroba modelů Brera a Spider skončila v červenci 2010, přičemž z montážní linky sjelo 21 786 kusů kupé a 12 488 spiderů.
Peugeot 604: V roce 2025 oslavuje dvě významná výročí vrchol modelové řady Peugeotu – 50 let od své premiéry na pařížském autosalonu v roce 1975 a 40 let od ukončení výroby v roce 1985. Ačkoli nebyl určen pro závody, zúčastnil se v roce 1981 Rallye Monte Carlo.
Projekt E24, zrozený v roce 1970 ve spolupráci s Pininfarinou, vdechl život hranatému a impozantnímu designu. Při uvedení na trh byla tato luxusní vlajková loď poháněna motorem V6 PRV o objemu 2,7 l, vyvinutým společně s Renaultem a Volvem, který disponoval výkonem 136 koní.
Avantgardní francouzský sedan Citroën C6 spatřil světlo světa v roce 2005, ale jeho prodej začal až o rok později. Vlajková loď značky s poslední (čtvrtou) verzí hydropneumatického odpružení Hydractive se vyráběla do roku 2012, ale byl to prodejní propadák. Celkově bylo vyrobeno jen 23 400 kusů.
Auto bylo stejně jako jeho předchůdci plné technologií, které byly v té době moderní. Zpočátku se Citroën C6 nabízel pouze s motorem V6, a to jak benzinovým, tak dieselovým, v listopadu 2006 se objevil i čtyřválcový diesel 2.2 HDi.
Luxusní kupé Rolls-Royce Camargue z roku 1975 mělo design od Pininfariny. Nejdražší auto své doby bylo volbou pro vyvolené. Do roku 1986 se jich vyrobilo pouhých 531 kusů.
Na přelomu milénia byl malý britský roadster MG F jediným modelem prodávaným v showroomech pod názvem MG. Malý britský roadster MG F se objevil v roce 1995 a v mnoha ohledech se od svého hlavního rivala v podobě Mazdy MX-5 lišil.
Místo klasické konfigurace sportovního vozu s podélně uloženým motorem vpředu a pohonem zadních kol si vozil motor za dvojicí sedadel. Jednalo se o známé agregáty řady K o objemu 1,6 a 1,8 litru.
Hyundai Pony z roku 1975 se stalo prvním vlastním modelem značky. Karoserii vozu, který používal řadu dílů od japonského Mitsubishi, vytvořilo studio Italdesign slavného Giorgietta Giugiara.
Už o rok později se první hyundaie ocitly u zahraničních zákazníků, nejdříve v Ekvádoru. Z evropských řidičů se s nimi jako první seznámili v Belgii a Nizozemsku. V roce 1986 se pak jihokorejská značka prosadila i v USA, kde se auto prodávalo pod označením Excel
V březnu 1975 byla v hlavním výrobním závodě značky Volkswagen ve Wolfsburgu spuštěna sériová výroba malého dvoudveřového hatchbacku Polo. Ten byl spřízněný s modelem Audi 50 a pod kapotou měl motory o objemu od 0,8 do 1,3 litru. Polo bodovalo vysokou užitnou hodnotou a vynikajícím poměrem cena/výkon.
První VW Polo s délkou 3,50 metru poskytovalo prostor čtyřem lidem a jejich zavazadlům. První generace byla vyráběna do roku 1978, v modernizované verzi pak do roku 1981. Celkem vzniklo více než 1,1 milionu vozidel, mezi něž patřila také v letech 1977 až 1981 vyráběná verze „Derby“ se stupňovitou zádí, v níž se ukrýval objemný zavazadlový prostor.
V roce 1995 se představila první generace rodinných MPV Ford Galaxy, Volkswagen Sharan, pro které vznikla v rámci projektu AutoEuropa v Palmele nedaleko portugalského Lisabonu zbrusu nová továrna. Na jaře 1996 se k nim přidal i Seat Alhambra.
Každý ze tří modelů MPV měl své vlastní jemné rozdíly v exteriéru a v případě Galaxy i v designu interiéru. Design byl dílem Američana Grega M. Greesona, zaměstnaného v Advanced Design Studiu společnosti Volkswagen v Düsseldorfu. V roce 2006 spolupráce mezi Volkswagenem a Fordem skončila, a Ford si později již sám vyráběl druhou generaci Galaxy ve vlastní režii.
Před 70 lety, v červenci 1955, jen několik dní po založení společnosti Automobiles Alpine, představil Jean Rédélé vedení společnosti Régie Renault své první tři vozy A106.
Umístěním modrého, bílého a červeného vozu před historickou budovu v Boulogne-Billancourt mladý podnikatel obratně připravil půdu pro své ambice vytvořit francouzskou sportovní značku založenou na motorech od Renaultu.
