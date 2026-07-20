Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Svatý grál mezi motory. Šestnáctiválec je Modrým mauriciem automobilového světa

Vladimír Löbl
Svět šestnáctiválcových motorů je extrémně exkluzivní klub. Kvůli obrovským rozměrům, složitosti a výrobním nákladům se do tohoto teritoria pustilo jen minimum značek. Ty, které to udělaly, však stvořily naprosté legendy. Aut s tímto počtem válců vzniklo celosvětově v historii jen něco přes 6 000 kusů.

Je to největší strojírenský furiantismus historie. Motor, který je příliš dlouhý, příliš těžký a příliš drahý na to, aby dával smysl. Přesto se k němu ti největší vizionáři neustále vracejí. Od zlatých časů amerického snu až po megalomanské vize Ferdinanda Piëcha – šestnáctiválec nebyl nikdy jen pohonem, ale manifestem moci, ticha a absolutní mechanické dokonalosti.

Auta s motory V16
Auta s motory V16
Auta s motory V16
Auta s motory V16
Auta s motory V16
81 fotografií

Ten motor má v sobě cosi z antické tragédie. Je to pomník inženýrské pýchy, který se během historie vždy zrodil v záři reflektorů, aby ho většinou později pohřbila neúprosná realita bankovních výpisů, ropných šoků nebo emisních norem. Šestnáctiválec je pro automobilový svět tím, čím je pro hodináře tourbillon nebo pro generály jaderná ponorka. Tedy věc, kterou nikdo racionálně nepotřebuje, ale všichni ji chtějí jako důkaz, že jsou na samotném vrcholu potravního řetězce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Škoda chystá občerstvenou octavii bez TDI. Máme první fotky

Špionážní snímky maskovaného prototypu Škody Octavie, která podstoupí druhý...

Podle informací iDNES.cz má Škoda Octavia v dohledné době přijít o variantu s naftovým motorem. Velmi oblíbená TDI má svou úsporností nahradit fullhybrid, tedy provedení, které teď koncern nově...

Hranatá legenda Mercedes G je miláčkem boháčů. Řídí ho Turek i Vémola

Mercedes-Benz třídy G

Jeden z nejdéle vyráběných a zároveň jeden z posledních pravověrných off-roadů planety, Mercedes-Benz třídy G, brázdí silnice i neprostupný terén už sedmačtyřicet let. Slouží v armádách, pomáhá...

Motorové opojení v Goodwoodu. Na Festivalu rychlosti zazářil i Kabaň

Panství v britském Goodwoodu se opět stalo pupkem motoristického světa. Tolik...

Panství v britském Goodwoodu se opět stalo pupkem motoristického světa. Tolik klenotů všech epoch automobilismu pohromadě jinde nepotkáte. Již 33. ročník legendárního Festivalu rychlosti se zapíše...

Škoda Obytnaq: lowcost karavan udělá velkou parádu, neprudí a parádně jede

Škoda Forman Obytnaq na letní výpravě k vodě

Ačkoliv Škoda Auto vyrobila milion favoritů a formanů, potkat dnes v běžném provozu první moderní škodovku s pohonem předních kol není úplně obvyklé. A když jede mladoboleslavský kombík s výrazným...

Italské sexbomby se naparovaly a kavárenští povaleči civěli

Serata Italiana v Bonneville Café

Italské automobilové ikony si daly rande v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal nádherné lamborghini i duo legračních...

Když je toho na výběr moc, nevíme, jak vybrat. Jak složité je pořídit auto?

Premium
V 90. letech Volkswagen uvedl na trh speciální edici Polo s lakováním Harlekýn....

Některé automobilové značky ruší konfigurátory na svých webových stránkách, pro jiné to naopak je stále nepostradatelný nástroj pro zákazníky. Zajímavé je zdůvodnění obou přístupů.

20. července 2026

Svatý grál mezi motory. Šestnáctiválec je Modrým mauriciem automobilového světa

Auta s motory V16

Svět šestnáctiválcových motorů je extrémně exkluzivní klub. Kvůli obrovským rozměrům, složitosti a výrobním nákladům se do tohoto teritoria pustilo jen minimum značek. Ty, které to udělaly, však...

20. července 2026

Seznam smrti. VW chce škrtnout polovinu modelů. Je v ohrožení Fabia i Porsche?

PORSCHE: Počátek roku bude ve znamení nové generace modelu Panamera, která nově...

Volkswagen představil restrukturalizační plán, který vyvolal pozdvižení. Jeho důležitým bodem má být zrušení modelů, které jsou nedostatečně výnosné. Německá média už spekulují a sestavují seznam...

20. července 2026

Argentina vs. Španělsko: 1:5 na automobilovém hřišti

Souboj Argentiny a Španělska v podání umělé inteligence

Bývalá kolonie versus někdejší impérium. Svět tanga a horkokrevného chaosu proti zemi flamenca a evropského pragmatismu. Když se na fotbalovém trávníku střetnou Argentina a Španělsko, nejde jen o míč...

19. července 2026,  aktualizováno  19:53

Z automatu blbneme? Nová studie dává za pravdu zastáncům ruční převodovky

Premium
Ovládání tří pedálů a řadicí páky vyžaduje jiný profil soustředění a současně...

Manuální převodovky z nových automobilů mizí, automobilky dávají přednost automatům. Nabízejí vyšší komfort, nižší spotřebu a snazší spolupráci s hybridními pohony. Přesto se ukazuje, že klasické...

19. července 2026

Bestie prožraná rzí se mohla kdykoli rozpadnout. Cestovatelům však splnila sny

Premium
Rozjet se po dálnici do nekonečné dálky. Stoupat strmou klikatou silnicí téměř...

Rozjet se po dálnici do nekonečné dálky. Stoupat strmou klikatou silnicí téměř až k nebi. Chytit se volantu a začít se kochat krajinou. Cestování dodávkou po divoké krajině dokazuje, že i cesta může...

18. července 2026

Italské sexbomby se naparovaly a kavárenští povaleči civěli

Serata Italiana v Bonneville Café

Italské automobilové ikony si daly rande v Bonneville Cafe & Co. Multifunkční prostor, který patří k pražskému dealerství motorek slavné značky Triumph, přivítal nádherné lamborghini i duo legračních...

18. července 2026

Ještě hůř. Ve VW zanikne až 140 000 pracovních míst, hrozí odboráři

Zleva: Christiane Bennerová, předsedkyně odborů IG Metall, Daniela Cavallo,...

V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 000 pracovních míst. S odkazem na závodní radu německého podniku to uvedla agentura Reuters.

18. července 2026

Jede traktor, je to zetor. V těchto disciplínách ho však moc často neuvidíte

2. Traktor show Tetčiněves

Standardně má tato obec na východě litoměřického okresu necelých 140 obyvatel. Ovšem první červencovou sobotu počet lidí v Tetčiněvsi rapidně narostl. Přilákal je druhý ročník místní Traktor show. A...

17. července 2026,  aktualizováno  8:44

Řídíte v létě auto? Správné brýle mohou snížit únavu i riziko oslnění

Ve spolupráci
Jak vybrat nejlepší sluneční a dioptrické brýle na léto nebo za volant auta?

Ostré paprsky odrážející se od kapoty protijedoucího vozu, střídání jasného světla a hlubokého stínu v lesních úsecích nebo náhlý vjezd do neosvětleného tunelu. Letní řízení klade na zrak řidiče...

17. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čtyři mozky, dietní ledvinky a autokino. Nové BMW iX3 pálí mosty k minulosti

BMW iX3

Automobilový svět se ocitl na křižovatce a v Mnichově postavili auto, které vypadá, jako by ho navrhli mimozemšťani pro přepravu vesmírných turistů. Nové BMW iX3 je v mnohých ohledech přelomové....

17. července 2026

KTM 1390 Adventure má dvě verze, jakou vybrat? Milé SUV nebo terénního drsňáka

KTM 1390 Adventure_R

Musím se přiznat, že mám odjakživa slabost pro oranžovou, a i když se v poslední době v souvislosti s rakouskou továrnou převážně mluvilo o bankrotu a prodeji, mě zajímala hlavně nová Super...

17. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.