Je to největší strojírenský furiantismus historie. Motor, který je příliš dlouhý, příliš těžký a příliš drahý na to, aby dával smysl. Přesto se k němu ti největší vizionáři neustále vracejí. Od zlatých časů amerického snu až po megalomanské vize Ferdinanda Piëcha – šestnáctiválec nebyl nikdy jen pohonem, ale manifestem moci, ticha a absolutní mechanické dokonalosti.
Ten motor má v sobě cosi z antické tragédie. Je to pomník inženýrské pýchy, který se během historie vždy zrodil v záři reflektorů, aby ho většinou později pohřbila neúprosná realita bankovních výpisů, ropných šoků nebo emisních norem. Šestnáctiválec je pro automobilový svět tím, čím je pro hodináře tourbillon nebo pro generály jaderná ponorka. Tedy věc, kterou nikdo racionálně nepotřebuje, ale všichni ji chtějí jako důkaz, že jsou na samotném vrcholu potravního řetězce.