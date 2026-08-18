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Kulatiny autolegend. Octavia a další auta mají letos významná jubilea

Vladimír Löbl
Letošní rok je bohatý na kulatá výročí napříč všemi automobilovými segmenty. Mezi oslavenci nechybí dvě škodovky, ale i zakladatel éry kompaktních MPV, legendární hot-hatch, dvoutaktní hranatá ikona či první supersport s motorem uprostřed.

Některé vídáme na silnicích dodnes, jiné už pokryla vrstva prachu. Rok 2026 přináší celou řadu významných automobilových výročí. Připomeňte si v naší velké fotogalerii legendy, které definovaly své třídy, i u nás méně známé modely, které si přesto zaslouží naši pozornost.

ŠKODA ROOMSTER (2006–2015): Unikátní MPV se systémem VarioFlex. V roce 2006 představila mladoboleslavská automobilka neobvyklé malé rodinné MPV Roomster, jemuž předcházel stejnojmenný koncept z roku 2003.
Konstrukce unikátně propojila přední „řidičskou část“ a prostorný zadní „obývací pokoj“ s velkými okny, díky nimž i děti dobře viděly ven z auta. Zásadním trumfem se ale stal systém přestavitelných zadních sedadel VarioFlex, umožňující jejich posun do stran či vyjmutí.
Praktický a odvážný model se vyráběl devět let a vznikl i v užitkové verzi Praktik či outdoorovém provedení Scout.
Audi A3 první generace
V nabídce chyběl slabý základní motor; paleta motorů začínala na 101 koních a vrcholila ostrým S3 (210 k).
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