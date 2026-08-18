Některé vídáme na silnicích dodnes, jiné už pokryla vrstva prachu. Rok 2026 přináší celou řadu významných automobilových výročí. Připomeňte si v naší velké fotogalerii legendy, které definovaly své třídy, i u nás méně známé modely, které si přesto zaslouží naši pozornost.
Kulatiny autolegend. Octavia a další auta mají letos významná jubilea
Superluxusní vila na kolech. V obytňáku za 53 milionů si odvezete i porsche
Dvanáct metrů na délky, čtyři výsuvné části nástavby, vlastní garáž pro sporťák. A cenovka za základní verzi, přesahující třiapadesát milionů korun. Ano, VARIOmobil Perfect 1200 QS Platinum patří...
Trabanty, které určitě neznáte. Návrhy od Giugiara, Colaniho a nové retrovize
Východoněmecká legenda má mnohem bohatší historii, než je obecně známo. Trabant existoval v řadě zajímavých verzí, v jeho pokračovateli měl prsty i hvězdný Giorgetto Giugiaro a svéráznou úpravu...
Na sraz dorazilo všechno, co má kola a vrčí, i myška s mravencem
Sraz veteránů v německém lázeňském městečku Jonsdorf probíhá každoročně v rámci velkého víkendového festivalu historických parních vlaků a techniky Historik Mobil na Žitavské úzkokolejce. Akce se...
Stovky motorek proburácely noční Prahou. Je to akce světového formátu
Praha již poosmnácté zažila noční jednostopou kochačku s názvem Prague Night Ride. Na hromadnou projížďku do tmy zahalenou českou metropolí vyrazily z Čestlic opět stovky motocyklů.
KVÍZ: Kurz bezpečné jízdy křižovatkou. Nejezděte jako Turek
Zvládáte složité dopravní situace a znáte dobře pravidla silničního provozu? Umíte analyticky přemýšlet a předvídat dopravní situaci? Nebo byste na křižovatce dopadli jako Filip Turek? Otestujte se.
První jízda: Nejdůležitější elektrovolkswagen výrazně vylepšili. Stačilo málo
Po šesti letech přichází modernizace pro Volkswagen celkem zásadního modelu ID.3. Změny jsou tak velké, že auto dostalo do názvu navíc slovo Neo, a jsou opravdu k lepšímu. Jejich základem ale...
Kulatiny autolegend. Octavia a další auta mají letos významná jubilea
Letošní rok je bohatý na kulatá výročí napříč všemi automobilovými segmenty. Mezi oslavenci nechybí dvě škodovky, ale i zakladatel éry kompaktních MPV, legendární hot-hatch, dvoutaktní hranatá ikona...
V německém autoprůmyslu je nejmíň lidí za posledních dvacet let
Počet zaměstnanců v německém automobilovém průmyslu na konci prvního pololetí klesl na nejnižší úroveň za více než 20 let. Informoval o tom spolkový statistický úřad. Dodal, že německý automobilový...
Elektrické ferrari vydražili za 835 milionů. Jméno mecenáše je odhaleno
První elektromobil značky Ferrari se na charitativní aukci ve Spojených státech prodal za 40 milionů dolarů (zhruba 835 milionů korun).
Tajný tip z bazaru: Renault Arkana je dobré auto za slušné peníze
Líbilo se vám vždycky BMW X4 a X6, ale nechtěli jste řešit potenciální problémy ojetých prémiových aut? Renault by pro vás mohl mít odpověď v podobě crossoveru Arkana. Ten se poprvé představil...
Zemřel otec Priusu. Hybridní toyoty, které v počátcích nikdo nevěřil
Hybridní pohon je dnes již u aut v podstatě standardem a Toyota si na něm vybudovala renomé. Když se ovšem v roce 1997 začal vyrábět model Prius, vůbec to nevypadalo na počátek jedné z největších...
KVÍZ: Kurz bezpečné jízdy křižovatkou. Nejezděte jako Turek
Zvládáte složité dopravní situace a znáte dobře pravidla silničního provozu? Umíte analyticky přemýšlet a předvídat dopravní situaci? Nebo byste na křižovatce dopadli jako Filip Turek? Otestujte se.
Jeďte, jak rychle umíte. Man je poslední místo v Evropě bez rychlostních limitů
Ta tradice vypadá nebezpečně. Přesto na malém ostrově uprostřed Irského moře přežila více než sto let. Ostrov Man je posledním místem v Evropě bez plošných rychlostních limitů. Připomíná tím doby,...
Stovky motorek proburácely noční Prahou. Je to akce světového formátu
Praha již poosmnácté zažila noční jednostopou kochačku s názvem Prague Night Ride. Na hromadnou projížďku do tmy zahalenou českou metropolí vyrazily z Čestlic opět stovky motocyklů.
Bez blinkru, bez zrcátka. Reportérka se po 30 letech vrátila do autoškoly, neprošla by
Získání řidičského oprávnění na automobil trvá dva až tři měsíce a můžou se o něj pokusit už sedmnáctiletí. Nároky na řidičské schopnosti s houstnoucím provozem rostou, s tím i přísnost komisařů u...
Překvapení týdne: Aston Martin má nejvýkonnější supersport s motorem vpředu
Aston Martin představuje na přehlídce automobilové smetánky v Monterey velké překvapení. Projekt nejvýkonnějšího vozu s motorem vpředu na světě se podařilo do poslední chvíle utajit. Je to také...
Vodíkové auto stanovilo světový rekord. S motory z bagrů jelo 654 km/h
Britský strojírenský gigant JCB napsal novou kapitolu v rychlostním zápolení. Jeho vodíkem poháněný speciál Hydromax s motory ze stavebních strojů dosáhl na slavných solných pláních v Bonneville...