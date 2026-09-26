„Cílem výstavy je nabídnout návštěvníkům co nejširší průřez historií značky BMW a představit modely, které se nesmazatelně zapsaly do jejích dějin. Tato atraktivní výstava vznikla díky spolupráci s významnými sběrateli a podporou českého zastoupení BMW a BMW Motorrad ve spolupráci s pražským dealerem BMW CarTec, což umožnilo připravit pro veřejnost skutečně atraktivní podívanou,“ uvádí organizátoři.
Do Prahy za ikonickými BMW. Uvidíte vzácné veterány i unikátní motocykly
Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán
Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil...
Čtyři medvědi a 1 000 koní. Mercedes v Česku předvedl své nové chlouby
Výskyt medvědů je hlášen nejen na Moravě, nedávno byla pro změnu rodinka těch nových automobilových viděna i v centru Prahy. Pocházejí z Německa, mají ve znaku hvězdu a mají políčeno na peněženky...
Seznamte se s Waldou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí
Walda je karavan, seznamte se. Zhmotněný cestovatelský neo-punk. Nebo ještě jinak: zvenku soumar v posledním tažení, zevnitř hogo-fogo bejvák. Neláká zloděje, pohostí rodinu. Petrovi přesně takový...
Otestovali jsme elektrické polo, jedno z nejočekávanějších aut. Dáme vale benzinu?
Taková hloupost, a kolik dokáže udělat radosti! Když se posadíte do nové, v pořadí již sedmé generace Volkswagenu Polo, můžete si na displeji přepnout přístrojovou desku do retro grafiky. Rázem se...
Klenot monacké promenády osiřel. Zemřel sběratel nejvzácnějších italských aut
Lamborghini Marzal patří k nejslavnějším konceptům všech dob. Majitel toho nádherného futuristického sporťáku ze skicáku Marcella Gandiniho zemřel. Švýcarský podnikatel a sběratel automobilů Albert...
Do Prahy za ikonickými BMW. Uvidíte vzácné veterány i unikátní motocykly
Legendární kabriolety, historické speciály, žhavé novinky, ale také limitované série motocyklů. Obchodní centrum Arkády Pankrác nabízí do 15. října parádní podívanou pro milovníky značky BMW....
Drahá patálie VW: Do servisu míří milion škodovek, může za to zatracený šroubek
Koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat zhruba čtyři miliony aut, včetně více než milionu vozů Škoda, píše Handelsblatt. Problém mají mít až čtyři miliony vozů z koncernu. U...
Konec nekonečného konfigurování. BAIC X55 nabízí plnou výbavu bez skrytých příplatků
Výběr nového vozu se často mění v úmorné studování dlouhých ceníků a zvažování, zda si připlatit za vyhřívaná sedadla, chytřejší světlomety nebo bezpečnostní asistenty. Nakonec si objednáte balíček...
Seznamte se s Waldou. Mate tělem, opelichaný stařík je to jen zvenčí
Walda je karavan, seznamte se. Zhmotněný cestovatelský neo-punk. Nebo ještě jinak: zvenku soumar v posledním tažení, zevnitř hogo-fogo bejvák. Neláká zloděje, pohostí rodinu. Petrovi přesně takový...
Říje trápí řidiče. S podzimem pozor na zamilované jeleny
Právě v těchto dnech pomalu, ale jistě začíná jelení říje, ale také podzim, který je z pohledu srážek se zvěří velmi nebezpečný. Během říje zvěř ztrácí veškerou opatrnost a je potřeba se na to za...
Technické muzeum získalo poklad. K vítězné motorce přidal šampion i zlatou
Národní technické muzeum získalo motocykl ČZ 125, na kterém závodník Miloslav Souček v roce 1956 odjel jako člen vítězného československého týmu Mezinárodní motocyklovou šestidenní v německém...
Klenot monacké promenády osiřel. Zemřel sběratel nejvzácnějších italských aut
Lamborghini Marzal patří k nejslavnějším konceptům všech dob. Majitel toho nádherného futuristického sporťáku ze skicáku Marcella Gandiniho zemřel. Švýcarský podnikatel a sběratel automobilů Albert...
Strategie, nebo ztráta smyslu pro realitu? Odboráři VW v Německu chtějí přidat
Německý odborový svaz IG Metall požaduje po automobilovém koncernu Volkswagen pětiprocentní zvýšení mezd u zhruba 130 000 německých zaměstnanců. Informovala o tom agentura DPA.
Severní Koreu propojili s Ruskem, most otevřel ukrajinský veterán
Poprvé v historii mohou Rusko a Severní Korea využívat vlastní silniční hraniční přechod. Most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumangangem, otevřený 7. září 2026, doplnil...
Otestovali jsme elektrické polo, jedno z nejočekávanějších aut. Dáme vale benzinu?
Taková hloupost, a kolik dokáže udělat radosti! Když se posadíte do nové, v pořadí již sedmé generace Volkswagenu Polo, můžete si na displeji přepnout přístrojovou desku do retro grafiky. Rázem se...
NABÍDKA PRODEJE STAVEBNÍHO POZEMKU O CP 721M2 V MIKULOVĚ NA MORAVĚ
Slovácké brigády, Mikulov, okres Břeclav
4 590 000 Kč
Mercedes varuje, že zavře dvě německé továrny. Dělníci jsou moc drazí
Výroba německé automobilky Mercedes-Benz v Německu není z mezinárodního hlediska konkurenceschopná, a to zejména kvůli vysokým nákladům na pracovní sílu. Uvedla to sama firma.
Tesla slaví. Přesvědčila české úřady a aktivuje svým autům poloautonomní řízení
Na českých silnicích je nově možné používat asistenční systém Tesla FSD Supervised, který nabízí částečnou automatizaci řízení. Systém druhé úrovně autonomie zvládá část řízení sám, řidič má ale...