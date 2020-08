Auto za čtvrt miliardy. Fenomenální alfa romeo proburácela Českem

Nenápadnému černému vozu, který od čtvrtka 13. srpna do soboty 15. najel po českých a slovenských silnicích symbolických 1000 mil, by málokdo tipoval jeho cenu. Když byl na prodej naposledy v roce 2017, v aukci se jeho cena vyšplhala bez pár drobných na 12 milionů dolarů, tehdejším kurzem asi čtvrt miliardy. Dnes by byla určitě o několik desítek procent větší.



Jeho řidič Michael Peters se přitom s autem vůbec nebál jet zostra. Krotit tuto alfu přitom není nic jednoduchého, jde o pravověrný závodní speciál své doby. V třicátých letech 20. století za jeho volantem seděly hvězdy jako Tazio Nuvolari nebo Baconin Borzacchhini. Za konstrukcí auta nestojí nikdo jiný než ikonický konstruktér Vittorio Jano.