Mejdan amerických frajerů se zvrhnul, Santu křísili. Vánoce v ohrožení nejsou

Lukáš Hron
Automuzeum Pelechov v Luštěnicích na Mladoboleslavsku opět hostilo zimní mejdan amerických obrů. Na již 12. setkání v řadě dorazilo jako tradičně několik desítek zámořských vozů, od opulentních sedanů přes tradiční kupátka až po jeepy na steroidech a obří trucky. Akci coby rozloučení se sezonou pořádá Český klub amerických automobilů.

Toto poslední setkání majitelů a příznivců amerických vozů v sezoně se jako obvykle neslo ve volném přátelském duchu. Sněhová pokrývka nepřekapivě scházela, to však neubralo na vánoční náladě, která sraz Zimní Luštěnice provází. Ducha blížících se Vánoc podpořili i sami účastníci, ať už výzdobou svých čtyřkolových korábů či svým outfitem.

Pro tři nejlépe vyzdobené ameriky měl navíc pořadatelský klub přichystány trofeje a věcné ceny. A ani letos nechyběl zelený mrzout Grinch. Cestou nabral i Santa Clause. A to „doslova“.

12. zimní Luštěnice
12. zimní Luštěnice
12. zimní Luštěnice
12. zimní Luštěnice
12. zimní Luštěnice
107 fotografií

„Celou noc jsme křísili Santu, ale zatím nenaskočil. Ještě zkusíme soby,“ poznamenal vtipně Český klub amerických automobilů na svých facebookových stránkách. Štěstí, že v Česku dárky nosí Ježíšek – Vánoce by tudíž neměly být v ohrožení. To je dobrá zpráva, ovšem za velkou louží mají letos patrně smůlu.

Všichni přítomní mohli jako obvykle zavítat na prohlídku místního soukromého automuzea, které letos rozšířilo svou expozici o další část. Především však otevřelo naplno a během sezony do něj může zavítat kdokoli. My jsme do Automuzea Pelechov nahlédli ještě před jeho oficiálním otevřením.

Současná expozice čítá zhruba 120 vystavených automobilů, převážně z produkce USA. Další velké množství aut z celého světa má pak muzeum v depozitu. A na své si v něm přijdou i ti nejmenší či příznivci věrných zmenšenin opravdických aut – část expozice tvoří obrovská sbírka angličáků a modelů aut v různých měřítkách.

