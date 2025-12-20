Toto poslední setkání majitelů a příznivců amerických vozů v sezoně se jako obvykle neslo ve volném přátelském duchu. Sněhová pokrývka nepřekapivě scházela, to však neubralo na vánoční náladě, která sraz Zimní Luštěnice provází. Ducha blížících se Vánoc podpořili i sami účastníci, ať už výzdobou svých čtyřkolových korábů či svým outfitem.
Pro tři nejlépe vyzdobené ameriky měl navíc pořadatelský klub přichystány trofeje a věcné ceny. A ani letos nechyběl zelený mrzout Grinch. Cestou nabral i Santa Clause. A to „doslova“.
„Celou noc jsme křísili Santu, ale zatím nenaskočil. Ještě zkusíme soby,“ poznamenal vtipně Český klub amerických automobilů na svých facebookových stránkách. Štěstí, že v Česku dárky nosí Ježíšek – Vánoce by tudíž neměly být v ohrožení. To je dobrá zpráva, ovšem za velkou louží mají letos patrně smůlu.
Všichni přítomní mohli jako obvykle zavítat na prohlídku místního soukromého automuzea, které letos rozšířilo svou expozici o další část. Především však otevřelo naplno a během sezony do něj může zavítat kdokoli. My jsme do Automuzea Pelechov nahlédli ještě před jeho oficiálním otevřením.
Současná expozice čítá zhruba 120 vystavených automobilů, převážně z produkce USA. Další velké množství aut z celého světa má pak muzeum v depozitu. A na své si v něm přijdou i ti nejmenší či příznivci věrných zmenšenin opravdických aut – část expozice tvoří obrovská sbírka angličáků a modelů aut v různých měřítkách.