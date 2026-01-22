Kvíz:

Co jsou „džersejky“ a kdo řídí jako Stevie Wonder? Jak se vyznáte ve slangu řidičů?

22. ledna 2026

Silnice mají vlastní jazyk – ať už jde o „retardéry, pangejt nebo chlupatý“. V tomto kvízu si vyzkoušíte, jak dobře rozumíte hantýrce řidičů, kamioňáků a silničářů. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 29. 1. 2025 do 12:00. Vyhrát může každý, kdo odpoví správně na více než 80 % otázek.

Otázka 1/20

Jak se slangově říká zpomalovacímu prvku uprostřed jízdního pruhu, přes který většina aut musí přejet koly, ale autobus ho často „objede“ mezi nápravami?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na otázky v Chytrém Kvízu a vyhrajte voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher využijete v libovolném podniku podle vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá kolem 7 000 kvízů po celém Česku a měsíčně si je přijde zahrát přibližně 25 000 lidí. Součástí celoročních aktivit je i Kvíz Open – největší jednodenní kvízový turnaj v Česku, jehož třetí ročník proběhne 7. února 2026 v brněnském Bobycentru.

Kromě toho Chytrý Kvíz pravidelně připravuje tematické speciály, firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly a sportovní akce.

