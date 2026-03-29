V Česku ani většině dalších zemí neexistuje žádná povinnost přezouvat s koncem zimy na letní pneumatiky. Část řidičů proto volí jejich „dojetí,“ kdy už obutí například nemá dostatečný vzorek pro provoz během následující sezony, ale pro tu letní ještě bohatě postačí.
Hraničních sedm stupňů
Materiály používané pro výroby zimních gum zajišťují, že pláště jsou měkčí, díky čemuž jsou během nízkých teplot bezpečnější pro provoz. Při vyšších teplotách však s sebou jejich používání nese rizika, neboť „měkkost“ zhoršuje jejich vlastnosti.
Nechcete přezout na letní? Zaděláváte si na problém u pojišťovny
Vozidla se zimními pneumatikami jsou za tepla hůře ovladatelná a chovají se trochu jinak například v zatáčkách. Prodlužuje se i brzdná dráha – a to až o třicet procent. V neposlední řadě stoupá i spotřeba.
Za hraniční považují obchodníci i výrobci teplotu sedm stupňů Celsia. Právě pod ní jsou bezpečnější zimní gumy, nad ní už vedou ty letní.
Kdy pneumatiky vyměnit
Zákon umožňuje přezout ze zimního na letní obutí nejdříve 1. dubna, pokud však na silnicích nelze čekat sníh nebo led, lze na letních jezdit už dříve.
Jejich stav nejvíce ovlivňuje hloubka dezénu – v létě musejí mít drážky minimálně 1,6 milimetru, a stáří. Vyměnit byste je měli maximálně po deseti letech, část výrobců však doporučuje interval zkrátit už na čtyři roky.