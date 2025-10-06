Vyměnit obutí vozu musí řidiči nejpozději 31. října, o den později už platí povinnost jezdit na zimních pneumatikách. Zpět na letní pak mohou přezout až 1. dubna.
Je v tom ale jeden chyták – ve stanoveném období od 1. listopadu do 31. března neplatí povinnost zimního obutí plošně. Zákon o silničním provozu totiž rovněž uvádí, že zimní pneumatiky na autě musí být, jen pokud:
- je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza,
- lze předpokládat, že se souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza může na silnici během jízdy vyskytnout.
Výjimka z výjimky
Lepší je však meteorologii neřešit a nečekat až na zhoršení počasí. Například výrobce Michelin doporučuje neřídit se jen daty nebo aktuální předpovědí počasí. Místo toho uvádí, že řidiči by na zimní pneumatiky měli přezout v momentě, kdy teplota klesne pod sedm stupňů Celsia.
Výměnu nemusí řešit majitelé vozů s celoročními pneumatikami. Před jejich používáním ale varuje například policie s odůvodněním, že kvůli kompromisu mezi zimní a letní pneumatikou nemají ideální vlastnosti ani v jednom z ročních období. V posledních několika letech se však jejich vlastnosti vylepšily a dobře si vedly i v testu:
Test celoročních pneumatik: Většina na sněhu obstála, některé dokonce skvěle
Výměnu se vyplatí začít řešit s předstihem. S blížícím se začátkem listopadu jsou pneuservisy nejvytíženější a termíny beznadějně zaplněné občas i na několik týdnů dopředu.
Jak staré pneumatiky a jak hluboký dezén
Jak poznat stáří pneu
U zimních pneumatik jsou zásadní dva údaje – jejich stáří a hloubka dezénu. Drážky na všech kolech osobních aut musejí být minimálně 4 milimetry hluboké.
U vozidel, jejichž váha přesahuje tři a půl tuny, musí být ještě o dva milimetry hlubší, ale jen na všech hnaných kolech.
Hranice životnosti se obvykle udává jako deset let od data výroby. Někteří výrobci však doporučují k obměně přistoupit už o něco dříve, ideálně po čtyřech letech.
Přezout musíte všechna čtyři kola, jak upozorňuje Policie ČR. Na pátém, tedy rezervním kole však může být jakákoli pneumatika.
Starých pneumatik se zbavíte snadno a zdarma. Propracovaný systém funguje
Na letních riskujete nehodu
Tím prvním, na co byste v autě měli myslet, je bezpečnost – a právě jízda na letních nebo podlimitně sjetých zimních pneumatikách v chladných měsících riziko nehody významně zvyšuje. Sjeté pneumatiky prodlužují brzdnou dráhu na sněhu i v nízké rychlosti až o několik metrů.
|
Zimní jízda se starými pneumatikami je o život. V našem testu zjistíte proč
Letní gumy mají kromě mělčího dezénu i jiné fyzikální vlastnosti a jejich používáním v zimě si řidiči koledují hned o několik problémů. Když pomineme zjevné vyšší riziko nehody, způsobené tím, že kola zkrátka nebudou tak dobře držet, hrozí i pokuty.
Pokuta, zákaz řízení nebo neproplacení škody
Po loňské lednové novele silničního zákona se proměnily výše pokut za nesplnění povinnosti jízdy na zimních pneumatikách za stanovených podmínek. Policie může na místě uložit pokutu až do výše 1 500 korun, ve správním řízení je pak sankce v rozmezí od dvou do pěti tisíc. V krajním případě vám dokonce mohou zakázat i další jízdu.
Pokud kvůli nesprávnému obutí zaviníte nehodu, mohou částky vzrůst až na dvojnásobek. a při způsobeném zranění dokonce hrozí až osmnáctiměsíční zákaz řízení. Karambol vás může přijít draho i kvůli pojišťovně. Ta sice z povinného ručení uhradí způsobenou škodu, může od vás však vrácení vyplacené částky následně vymáhat.