Zimní pneumatiky jsou povinností od listopadu. Na výjimky se ale nespoléhejte

Matouš Waller
  4:00
Podzim, který začal před pár dny, s sebou přinesl citelné ochlazení. Zároveň přiblížil jednu povinnost pro řidiče – přezout na zimní pneumatiky. Od kdy platí, kdy zimáky mít nemusíte a co hrozí, pokud povinnost nesplníte?

Autíček se výměna netýká, ta velká však musí mít od začátku listopadu přezuto na zimní pneumatiky. Kdy však povinnost neplatí? | foto: Profimedia.cz

Vyměnit obutí vozu musí řidiči nejpozději 31. října, o den později už platí povinnost jezdit na zimních pneumatikách. Zpět na letní pak mohou přezout až 1. dubna.

Je v tom ale jeden chyták – ve stanoveném období od 1. listopadu do 31. března neplatí povinnost zimního obutí plošně. Zákon o silničním provozu totiž rovněž uvádí, že zimní pneumatiky na autě musí být, jen pokud:

  • je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza,
  • lze předpokládat, že se souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza může na silnici během jízdy vyskytnout.

Výjimka z výjimky

Dopravní značka C15a „Zimní výbava“ přikazuje jízdu na zimních pneumatikách nezávisle na ročním období nebo počasí.

Dopravní značka C15a Zimní výbava

Lepší je však meteorologii neřešit a nečekat až na zhoršení počasí. Například výrobce Michelin doporučuje neřídit se jen daty nebo aktuální předpovědí počasí. Místo toho uvádí, že řidiči by na zimní pneumatiky měli přezout v momentě, kdy teplota klesne pod sedm stupňů Celsia.

Výměnu nemusí řešit majitelé vozů s celoročními pneumatikami. Před jejich používáním ale varuje například policie s odůvodněním, že kvůli kompromisu mezi zimní a letní pneumatikou nemají ideální vlastnosti ani v jednom z ročních období. V posledních několika letech se však jejich vlastnosti vylepšily a dobře si vedly i v testu:

Test celoročních pneumatik: Většina na sněhu obstála, některé dokonce skvěle

Výměnu se vyplatí začít řešit s předstihem. S blížícím se začátkem listopadu jsou pneuservisy nejvytíženější a termíny beznadějně zaplněné občas i na několik týdnů dopředu.

Jak staré pneumatiky a jak hluboký dezén

Jak poznat stáří pneu

Na boku pneumatiky najdete vyraženou čtveřici číslic v oválu. První dvě značí týden, a druhé dvě rok výroby. Kód na snímku tedy značí výrobu v rozmezí od 30. září do 6. října roku 2019.

Takzvaný dot kód na boku pneumatiky | foto: Continental AG

U zimních pneumatik jsou zásadní dva údaje – jejich stáří a hloubka dezénu. Drážky na všech kolech osobních aut musejí být minimálně 4 milimetry hluboké.

U vozidel, jejichž váha přesahuje tři a půl tuny, musí být ještě o dva milimetry hlubší, ale jen na všech hnaných kolech.

Hranice životnosti se obvykle udává jako deset let od data výroby. Někteří výrobci však doporučují k obměně přistoupit už o něco dříve, ideálně po čtyřech letech.

Přezout musíte všechna čtyři kola, jak upozorňuje Policie ČR. Na pátém, tedy rezervním kole však může být jakákoli pneumatika.

Starých pneumatik se zbavíte snadno a zdarma. Propracovaný systém funguje

Na letních riskujete nehodu

Tím prvním, na co byste v autě měli myslet, je bezpečnost – a právě jízda na letních nebo podlimitně sjetých zimních pneumatikách v chladných měsících riziko nehody významně zvyšuje. Sjeté pneumatiky prodlužují brzdnou dráhu na sněhu i v nízké rychlosti až o několik metrů.

Zimní jízda se starými pneumatikami je o život. V našem testu zjistíte proč

Letní gumy mají kromě mělčího dezénu i jiné fyzikální vlastnosti a jejich používáním v zimě si řidiči koledují hned o několik problémů. Když pomineme zjevné vyšší riziko nehody, způsobené tím, že kola zkrátka nebudou tak dobře držet, hrozí i pokuty.

Pokuta, zákaz řízení nebo neproplacení škody

Po loňské lednové novele silničního zákona se proměnily výše pokut za nesplnění povinnosti jízdy na zimních pneumatikách za stanovených podmínek. Policie může na místě uložit pokutu až do výše 1 500 korun, ve správním řízení je pak sankce v rozmezí od dvou do pěti tisíc. V krajním případě vám dokonce mohou zakázat i další jízdu.

Pokud kvůli nesprávnému obutí zaviníte nehodu, mohou částky vzrůst až na dvojnásobek. a při způsobeném zranění dokonce hrozí až osmnáctiměsíční zákaz řízení. Karambol vás může přijít draho i kvůli pojišťovně. Ta sice z povinného ručení uhradí způsobenou škodu, může od vás však vrácení vyplacené částky následně vymáhat.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

Elektrický obr Ioniq 9 přibzučel do Česka. Projeli jsme nejdražší hyundai

Když pomineme nabroušené příbuzné, N varianty bateriových Hyundaiů Ioniq 5 a 6, je devítka opravdovou vlajkovou lodí korejské značky. Za obrovitý koráb amerického střihu jde zlehka zaplatit dva...

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

Ve Vysokém Mýtě se skákalo a padalo. Prezident fotil a dohlédl na české bronzy

O posledním zářijovém víkendu zažilo Vysoké Mýto motocyklový svátek, jaký tu ještě nebyl. Na tamním autodromu se vůbec poprvé v historii jela světová týmová soutěž FIM SuperMoto of Nations....

Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku

Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.

Zimní pneumatiky jsou povinností od listopadu. Na výjimky se ale nespoléhejte

Podzim, který začal před pár dny, s sebou přinesl citelné ochlazení. Zároveň přiblížil jednu povinnost pro řidiče – přezout na zimní pneumatiky. Od kdy platí, kdy zimáky mít nemusíte a co hrozí,...

6. října 2025

Šlechty z bazaru se nebojte. Maserati Ghibli je frajeřina, má i motor od Ferrari

Premium

Ve třídě prémiových sedanů je poměrně plno, ale pokud se chcete odlišit od zavedené německé trojice, máte pár zajímavých možností. Jednou z nich je atraktivní sedan Ghibli od Maserati. Představil se...

6. října 2025

Autozápisník: Auto věnované psovi, motorka papeži a lexus ukradený Tuskovi

Září bylo v autobranži nabité zajímavými událostmi. Milovaný pes „dostal“ elektrický rolls-royce a papež převzal obří motorku BMW, polský premiér Tusk naopak přišel o svůj lexus a příznivci...

6. října 2025

Mobil z ruky! Policie tento týden loví telefonisty za volantem

Police dnes, v pondělí 6. října startuje velkou celorepublikovou akci, při které se zaměří na jeden z nejčastějších řidičských nešvarů. Pozor by si měli dát všichni ti, kteří mají pocit, že se bez...

6. října 2025

Muzeum automobilových hvězd na vyjížďce. Mercedesy se naparovaly v Mělníku

Poslední zářijový víkend patřil v Mělníku majestátním kočárům s třícípou hvězdou ve znaku. Mercedes-Benz klub Česká republika pořádal tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky.

5. října 2025

S elektromobilem na benzínku? Orlen spouští vlastní síť nabíječek

Vedle benzínu a nafty i elektřina. Na čerpacích stanicích Orlen má do roku 2035 vzniknout 1 710 ultrarychlých nabíjecích bodů, prvních šest jich tento týden otevřeli v Průhonicích. Víme, jak na nich...

5. října 2025

GLOSA: Trabant tety Uršuly. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky

Premium

Vzpomínáte na trabanta? Ten plastový, jednoduchý zázrak z východního bloku? Dnes by mu říkali „e-car“, měl by elektromotor s výkonem seškrceným na 40 koní, délku omezenou na tři a půl metru a...

4. října 2025

Poslední opravdové mini vyrobili před čtvrtstoletím. Dalo jméno minisukni

Dějiny malých automobilů se dají rozdělit na dvě fáze: před Alexandrem „Alekem“ Issigonisem a po něm. Britský konstruktér řeckého původu totiž koncem 50. let minulého vytvořil vůz, který navždy...

4. října 2025

Do Mostu dorazí ferrari za 50 milionů a jaguar, který pamatuje Jacksona

Autodrom Most v říjnu uzavírá sezonu. Jednou z posledních akcí je The Most CLASSIC, při kterém se v sobotu 4. října okruh promění v rejdiště klasických aut. „Není jen výstavou krásných strojů, je to...

3. října 2025  13:05

Pokud si zlikvidujeme autoprůmysl, zůstaneme bez peněz, varuje šéf AutoSAP

Premium

Současný stav českého i evropského automobilového průmyslu přibližuje v rozhovoru pro iDNES.cz Premium Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAP. Podle něj je hlavním cílem zachovat v Evropě – a...

3. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

3. října 2025

V Itálii jsou některé elektromobily díky dotacím levnější než lepší bicykl

Elektromobily značek Leapmotor a Dacia vyráběné v Číně a dovážené do Evropské unie se v Itálii díky vládním dotacím prodávají levněji než luxusní jízdní kola. Napsal to server Automotive News. Obě...

3. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.