Spousta zábavy za tisícovku: chytrá krabička přidá starému VW nové funkce

Funkce konektivity začaly do osobních aut pronikat nejen vzhledem k požadavkům doby, ale také vlastně i díky regulaci. Od 1. dubna roku 2018 je totiž v autech povinný systém e-call, který slouží k automatickému tísňovému volání v případě nehody. Vybavena jím musí být všechna nově homologovaná vozidla, a tak se tento systém postupně dostává do prakticky všech nových aut.

Přítomnost funkce e-call ve voze znamená, že je auto přímo vybaveno vlastním vestavěným mobilním připojením. Vozy používají takzvanou elektronickou SIM neboli e-SIM, která zajistí ono nouzové připojení do sítě a volání na tísňovou linku. Když už pak takové zařízení auto má, automobilky snadno mohou uživateli nabídnout i další služby, které se s konektivitou v sítích mobilních operátorů pojí. Moderní infotainmenty vozů tak mohou být neustále online, takže třeba navigace může poskytovat aktuální data o provozu podobně, jako jsou uživatelé zvyklí ze svých chytrých telefonů.

Permanentní konektivita také umožňuje mít vlastně vůz neustále pod kontrolou: data z moderního infotainmentu a údaje o vozidle se mohou přenášet do aplikace v mobilním telefonu, takže má uživatel o všem přehled. V oblasti konektivity existuje celá řada řešení, která postupně otestujeme. Dobrou zprávou je, že chytré funkce nejsou vlastně jen výsadou nových vozů, které ještě často vyžadují tu správnou výbavu. Pokud si za ní majitel nepřiplatí, může o některé chytré funkce přijít.

Existují ale řešení, která zejména ono propojení auta se smartphonem přinesou dodatečně u téměř kteréhokoli staršího vozu. Jedním z takových řešení je i Volkswagen DataPlug, malé zařízení, které se připojuje do konektoru diagnostického rozhraní OBD2. Přinese chytré funkce téměř kterémukoli vozu Volkswagen vyrobenému od roku 2008. A upřímně, za tisíc korun, kolik tato drobnost stojí, nabízí řadu zajímavých funkcí, navíc s jistotou, že uživatel v průběhu provozu za toto chytré řešení nezaplatí už ani korunu navíc.

Snadné zprovoznění

Než se vrhneme do zkoumání toho, co všechno vlastně DataPlug umí, podíváme se na zprovoznění celého řešení. To je velmi snadné a vyžaduje v podstatě čtyři složky: automobil, zařízení DataPlug, chytrý telefon a aplikaci Volkswagen Connect.

Prvním krokem je zapojení DataPlugu do zmíněného OBD2 konektoru: ten se u většiny vozidel koncernu VW nachází vlevo dole pod palubní deskou, někde poblíž řidičova levého kolene. Nejspíš bude třeba se u toho pořádně sehnout, ale to je asi jediná „komplikace“, která vás při instalaci čeká. Do chytrého telefonu se systémem iOS (9.0 a novější) či Androidem (od verze 5.0) je pak třeba nainstalovat aplikaci Volkswagen Connect a spustit ji.

Aplikace automaticky při první startu uživatele propojením obou zařízení provede. Vyzve ho k nastartování vozu, čímž se aktivuje DataPlug. Po vyhledání zařízení přímo z aplikace je nutné zadat párovací kód, a to je vlastně vše. DataPlug a aplikace v mobilu jsou takto propojeny. Pro širší možnosti funkcí přímo v aplikaci je pak vhodné vytvořit si v ní svůj VW účet, ale pro prvotní zprovoznění to není nutné.

Propojení DataPlugu a telefonu probíhá přes Bluetooth a funguje jen tehdy, když je aktivní zapalování, pak DataPlug sbírá data a posílá je do aplikace v telefonu. Řešení má v podstatě jediné omezení: daný uživatelský účet může být přihlášen v aplikaci pouze v jednom telefonu a DataPlug se vždy spojí jen s jedním mobilním zařízením, což nemusí být ideální třeba ve firemních flotilách u sdílených vozů.



Záznamy o tankování a kniha jízd

A co tedy celé zprovozněné řešení umí? Je toho docela dost. Na hlavní obrazovce ukazuje aplikace stav vozu, mezi údaji je dojezd auta s aktuálním stavem nádrže (či baterií), napětí 12V baterie a počet najetých kilometrů. Vidět je tu poslední jízda a pár dalších údajů, naspodu přehledu najdeme i pozici vozidla při posledním vypnutí zapalování – tedy místo, kde auto podle všeho parkuje.

Menu aplikace pak umožní dostat se k řadě detailů, z nichž většinu zaznamenává DataPlug automaticky. Sleduje tedy každou jízdu, v aplikaci se promítne jízdní styl, délka trasy, zaznamenává se průměrná i maximální rychlost, a v případě, že uživatel zadal cenu u tankování, spočítá aplikace automaticky i náklady na danou jízdu. Tankování zaznamenává DataPlug opět automaticky, na uživateli pak je, aby v aplikaci jen doplnil cenu. Tímto způsobem pak může aplikace vytvářet detailní knihu jízd, včetně nákladů na jednotlivé cesty a celkových nákladů na palivo. Knihu jízd lze vyexportovat v podobě PDF souboru, a to za zvolené časové období.

Uživatel dále v aplikaci najde podrobné statistiky, které se týkají jak tankování a jízd, tak třeba jízdního stylu, kde aplikace samozřejmě uživatele nabádá k šetrné jízdě. Aplikace uživateli připomene blížící se servisní termín a umožní snadné objednání do servisu.

Zábava i kontrolky

Rutinní každodenní jízdu si může uživatel také trochu ozvláštnit. Aplikace obsahuje záložku Mé Soutěže, ve které sbírá body a odměny za splnění určitých úkolů. Těmi mohou být třeba úsporná jízda, najetí určitého počtu kilometrů v kuse, nebo naopak po různých částech, jízda v některou denní dobu či jiný určitý čas a podobně.

Zajímavé je, že uživatel nesbírá body za aktivitu automaticky, vždy si může naráz aktivovat sbírání jen u tří různých výzev, teprve když je dokončí, může přejít k další. I když se tak na první pohled zdá, že seznam výzev půjde zvládnout rychle, ve skutečnosti je to zábava na docela dlouhou dobu.

V sekci, které je trochu nejasně označena Tísňové volání, pak najde uživatel pomoc v případě nouze. Nejde o klasické tísňové volání, je tu rychlý kontakt na pomoc při poruše a na zákaznický servis VW, dá se odtud snadno sdílet aktuální poloha vozu, a především je tu seznam a vyobrazení všech kontrolek, se kterými se můžete na palubní desce svého vozu setkat. Po kliknutí na každou z nich se zobrazí vysvětlení jejího významu, takže uživatel snadno a rychle zjistí, co se případně s vozem děje.

Výtečný poměr výkon/cena

Celé řešení Volkswagen DataPlug a aplikace Volkswagen Connect je hezky přímočaré a snadné na používání. Vzhledem k výši investice pouhých 990 korun za DataPlug je toto řešení levnou alternativou, jak přidat svému vozu chytré funkce a získat o něm mnohem lepší přehled. Kromě snadného vedení záznamů všeho druhu ocení aplikaci především ti řidiči, kteří musí vést knihu jízd. S DataPlug a VW Connect je to doslova hračka.

Závěrem připomeňme, že komunikace vozu a aplikace je v tomto případě jednosměrná: tedy, DataPlug odesílá data do aplikace v mobilu. Opačně data neputují a autu nelze dávat jakékoli příkazy. To umožňují až některá modernější řešení integrovaná přímo ve vozech. V případě DataPlug se tak alespoň uživatel nemusí obávat, že by někdo vysílal příkazy do jeho vozu neoprávněně.