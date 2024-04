Test servisů: značková dílna je jistota, garážisté umí pozitivně překvapit

Pro test servisů jsme tentokrát zvolili poněkud odlišný koncept. Zajímala nás modelová situace, zda se vyplatí člověku z okrajové části Prahy (Černý Most) za servisem kousek popojet do Středočeského kraje, kde jsme předpokládali ceny (minimálně pro hodinové sazby to víceméně platí) přeci jen příznivější, vytíženost poněkud nižší, a tudíž termíny dostupnější.

Zajímalo nás také, zda se vyplatí ujet i nějakých sto kilometrů do vedlejšího kraje za službami autorizovaného servisu s nižší hodinovou sazbou. Vyzkoušet jsme mimo autorizovaného servisu značky Škoda chtěli také servisní sítě, které by měly už z principu zaštítění značkou garantovat určitou úroveň profesionality, kvality služeb a přístupu k zákazníkům.

Zvolili jsme větší sítě servisů, konkrétně Bosch, Auto Kelly, Q Service a Best Drive. Vyzkoušet jsme chtěli i zcela nezávislé servisy – jeden na přátelské doporučení, druhý zcela dle kritérií snadné dostupnosti (primárně podle tohoto kritéria jsme vybírali i „síťové“ servisy) a termínů objednání.

Diagnóza

Každý autoservis byl informován o řidičem pozorovaných projevech potenciálních závad a požádán o provedení stejného setu úkonů. Tedy ne úplně každý servis dostal informace o subjektivně pozorovaných projevech. Nikdo z personálu Q Service totiž neprojevil nejmenší zájem si tyto informace vyslechnout, jakkoli jejich sdělení bylo nabízeno přejímací techničce a sekretářce v jedné osobě, mechanikovi, i vedoucímu servisu v kanceláři.

Figurant také vždy požadoval pečlivou kontrolu auta se zaměřením na díly, které jsou opotřebované a bude třeba jejich výměna. Požádal o rozdělení na takové, jejichž stav potenciálně ovlivňuje bezpečnost jízdy, a které je tedy třeba vyměnit co nejdříve, a ty, které jsou sice již „načaté“, ale ještě nějakou dobu vydrží a bude je třeba vyměnit ve středním časovém horizontu. Dále požádal o provedení elektronické diagnostiky a zkušební jízdu. Speciálně také zmínil, aby se technici při prohlídce zaměřili na závady, byť i naprosto marginální, za které „se vyhazuje z STK“.

Všichni víme, že to leckdy jsou i takové, které nemusí mít na užívání fakticky nijak zásadní vliv. Také ve všech případech při předávání klíčů zmínil, kde jsou ve voze doklady (pokud je servis nepožadoval k příjmu, což byl případ pouze autorizovaného servisu Škodovky a BestDrivu) s tím, že STK je platná, pojištění také a nic tedy nebrání zkušební jízdě. Ve většině případů byla i tato druhá výzva ke zkušební jízdě ignorována.

Druhé auto do rodiny

K testu jsme použili ojetou Škodu Rapid Spaceback 1.0 TSI (81 kW) z roku 2018 s nájezdem lehce pod 140 000 km počátkem testu, ke konci něco málo přes tuto hranici. Rapid měl platnou STK ještě na více než rok, platnou zelenou kartu, kompletní povinnou výbavu a od pohledu sice nebyl úplná „leštěnka“ (odřené disky, místy ťukance od kamínků na kapotě), ale celkově v pohledově velice solidním stavu, čistý, bez větších známek opotřebení v interiéru.

Zkrátka „nevybydlený“, takřka ideální kandidát na druhé auto do rodiny. Vůz a důvod požadavku na kontrolu byl servisům prezentován jako „auto přes známého“.

Figurant má vůz na několik týdnů půjčený s tím, že by se dal odkoupit za relativně sympatickou cenu, využíván by byl spíš na krátké trasy a měl by v ideálním případě bez větších investic ještě léta sloužit, čemuž by napovídalo i hodnocení prodávajícího, že „až na brzdy tomu skoro nic není“. Inu, typické druhé auto do rodiny.

Realita byla samozřejmě poněkud jiná. Na autě jsme nasimulovali několik závad, dva tři „servisní omyly“, tedy věci, které se při troše nepozornosti při svépomocné nebo nepříliš kvalifikované údržbě klidně stanou, navíc zcela evidentně v posledních letech jezdilo velmi nepravidelně a spíš krátké trasy, přičemž garážováno nebylo, což se na jeho stavu také projevilo. Primárně degradací různých pryžových podvozkových komponent a vnitřní korozí brzdových kotoučů.

Cinkání, bouchání

A jak jsme – těm, kteří o to měli zájem – popisovali závady, Ve vyšších rychlostech (na dálnici) cosi šelestí nebo cinká ze zadní části vozu a občas nepříliš hlasitě tupě bouchne. Tyto projevy způsoboval uvolněný hliníkový plech tepelného štítu výfuku, občasné bouchnutí pak lanovod ruční brzdy vypadlý ze svého uchycení.

V nižších rychlostech, na některých typech nerovností (a více v plném rejdu např. při parkování) občas něco tluče od pravého předního kola. Tento pro každého mechanika takřka nezaměnitelný projev byl zapříčiněn tyčkou stabilizátoru. Sice neměla vymačkané pouzdro, jak se opotřebením stává, ale pouze na „správnou“ mez povolená, aby se „nemlátila“ pořád, ale ozvala se jen občas. Nastavení bylo pravidelně pečlivě kontrolováno, aby zůstalo přesně v té fázi, kdy se závada snadno zjistí při zkušební jízdě, ale velmi obtížně jen tak pohledem či zapáčením montážní pákou.

Třetím nahlášeným projevem byl kolísající tah motoru při konstantní akceleraci v rozmezí cca 1/3 až 3/4 plynu, kdy je pedál držen ve stabilní poloze. Toto ohlášení mělo upozorňovat na možnou souvislost se (simulovaným) občasným výpadkem signálu snímače plnícího tlaku. Auto se tak skutečně projevovalo, byť příčina byla jinde. V kombinaci dlouhodobého provozu na krátké vzdálenosti a již ne zcela optimálních zapalovacích svíček, zároveň je tento projev do jisté míry vlastností motoru 1.0 TSI 81 kW.

Poslední z popisovaných subjektivně pociťovaných závad byly hlučné brzdy a „kopání do volantu“ při brzdění s nižší intenzitou. Za to samozřejmě mohly masivně korodující kotouče, které nicméně nebyly nijak zásadně zvlněné (což by v případě výraznějšího zvlnění byla prvotní příčina vibrací při brzdění). Za vibrace mohlo degradované vrchní uložení tlumičů v takzvaných „kloboucích“.

Závady Simulované: rozpojené konektory snímače zatížení předních sedaček – projevem je absence zvukového a akustického signálu nezapnutých pásů (a nefunkční vyhřívání sedadel) (STK)

lanovod ruční brzdy uvolněný z držáku na rameni nápravy

uvolněný (povolený) lanovod ruční brzdy – brzda zabírá až za polovinou chodu (STK)

otočená rotace směrového dezénu zadních pneumatik (prohozené PZ a LZ kolo) + pneu se sice ještě podlimitním opotřebením, nicméně stářím viditelně degradující (STK)

uvolněný kryt tlumiče výfuku (tepelný štít)

brzdová kapalina odsátá na minimum

žárovka H7 v PP světle uvolněná (nenamontovaná do objímky, volně ložená v parabole) (STK)

žárovka LP blikače „oloupaná“ (simulace stářím oprýskané oranžové barvy) (STK)

uvolněná tyčka stabilizátoru PP kola (simulace opotřebení „kosti“ – stejné projevy za jízdy) Opotřebení: přední i zadní brzdové destičky (opotřebení) i kotouče (koroze, opotřebení), citelně snížená brzdná plocha i účinek – na kompletní výměnu (STK)

akumulátor – podpětí, výrazně snížená kapacita (na cca 45 %) – ještě funguje, ale v podstatě na odpis

roztržené zadní silentbloky ramen přední nápravy

opotřebené dorazy zadních tlumičů pérování (degradace materiálu stářím)

horní uložení předních tlumičů (potrhané – dožívající) + chybí plastová krytka pravé misky tlumiče

přední tlumiče pérování vykazují drobný únik kapaliny (rosí)

lišty všech stěračů nadlimitně opotřebené (zadní v podstatě nefunkční) – neoriginální lišty navíc nesedí do držáků originálních ramen stěračů a mají mizerný přítlak

uchycení rezervního kola (a vany pro uložení povinné výbavy) – průběžná upevňující tyčka nasazena křivě, stržený závit Diagnostika: snímač plnícího tlaku (váha vzduchu) – simulovaná závada občasného vypadávání signálu Poznámky: Nově zjištěné závady – zařazeno do seznamu, označeno kurzívou

(STK) – mohl by být problém na technické kontrole

Nepředpokládali jsme ani v nejoptimističtějším snu, že všechny servisy odhalí všechny závady. Že realita byla ještě poněkud temnější ,nechme pro tuto chvíli stranou. Naopak jsme se již před testem domnívali, že málokdo přijde na takřka bíle blikající žárovku levého předního blinkru – nemýlili jsme se, nakonec se ukázalo, že ji neodhalil nikdo.

Pečlivý technik STK by si přitom všimnout měl a buď vyzvat k okamžité nápravě, nebo udělit technickou jen na 14 dní. Předpokládali jsme také, že odpojení snímačů zapnutých pásů bude jednou ze závad, kde skóre nebude nijak zářné. Už proto, že mechanici běžně manipulují s vozy v areálech servisů bez poutání, tudíž jsou zvyklí projevy systému ignorovat.

Ani zde jsme se moc nepletli, jakkoli fakt, že závadu, která by rovněž měla znamenat stopku na STK, odhalil jen autorizovaný servis. Na druhou stranu nutno přiznat, že při kontrole a přípravě jsme ani mi nebyli stoprocentní. Hned první testovaný servis (ATM Jirásek) odhalil popraskané horní uložení předních tlumičů, kterého jsme si nevšimli. Hanba nám, že jsme amatérsky přičítali vibrace při brzdění zvlněným kotoučům.

Autorizovaný servis Škoda vzápětí přidal další objev, který by také měl znamenat vyhazov z STK. Šroubovací tyčku, která fixuje rezervní kolo kdosi v minulosti nasadil křivě a při snaze o její zašroubování strhl závit. V Autocentru BARTH přidali k předchozímu nálezu dožilého uložení předních tlumičů ještě informaci, že na levém chybí plastová krytka misky. Což je sice naprostý detail, ale svoji funkci tam krytka přeci jen má. Obě tyto závady jsme s uzarděním přidali do seznamu.

V servisech

Autorizovaný servis

Škoda Autocentrum BARTH – Pardubice (349 Kč v rámci Zimní servisní akce, jinak na podobnou prohlídku počítají hodinu – tj. 897 vč. DPH, což je hodinová sazba mechanických oprav a diagnostiky, v případě auta staršího 4 let je automaticky sleva patnáct procent z konečné ceny.) Objednáno telefonicky ve čtvrtek s termínem na pondělí

Do značkového pardubického servisu jsme vyrazili prozkoumat, zda má smysl zajet si z okraje Prahy až ob kraj za nižší hodinovou sazbou. Přičemž jsme měli informace, že zrovna tento servis má velmi solidní pověst. Do dílny jsme přijeli asi deset minut před dohodnutým časem, na recepci nás požádali o chvíli strpení. Vůz si převzal přejímací technik po sepsání zakázky, do níž zaznamenal všechny podávané informace o jízdním projevu, načež předal první protokol se záznamem a očekávanou cenou za prohlídku – ty byla v rámci tzv. Zimní servisní akce za 349 Kč. Za běžných okolností by včetně zkušební jízdy stála 897 Kč vč. DPH, což je zde hodinová sazba. Respektive pro náš vůz by cena po započítání slevy 15 % pro auta starší čtyř let byla 762 Kč.

Technik auto na parkovišti nafotil na tablet, nasadil ochranné potahy na sedačku, volant, madlo ruční brzdy i řadící páku a auto zavezl na tzv. přímý příjem, což je místnost určená k prvotní prohlídce vozu se zákazníkem, pokud o to má zájem. Na zvedáku rovnou ukázal a zaznamenal (tablet komunikuje s centrálním systémem a mechanik v dílně následně vše vidí) evidentní závady a nacvakl lanovod ruční brzdy. Následně jsme byli požádáni, abychom na výsledky počkali v showroomu se zázemím pro zákazníky. Dostali jsme kávu, k dispozici byla wi-fi, čtivo a čisté hygienické zázemí. Pravda, kulturní a čistý záchod by v autorizovaném servisu člověk očekával, nicméně zmínku si zaslouží, protože ne každý servis takovou vymožeností disponuje.

V servisu jsme strávili celkem hodinu a půl včetně formalit příjmu, diskuse nad závadami a nacenění oprav, z toho 50 minut auto strávilo v dílně a zkušební jízdou v rozlehlém areálu. Výstupem byla celá řada protokolů (ze zátěžového testu baterie, diagnostiky a soupis nalezených závad) a předběžný rozpočet opravy s tím, že termín na samotnou opravu by našli v rámci týdne. A co našli na autě? Nu, jedním slovem: všechno. Tedy skoro, oloupanou žárovku blinkru mechanici přehlédli (jako ostatně všichni ostatní v testu), ale nalezli závadu, o které jsme neměli tušení a za kterou by pečlivý technik STK vystavil autu stopku – stržený závit na úchytu rezervního kola. Rezerva měla také nízký tlak. Tu dofoukli, správně namontovali i žárovku potkávacích světlometů a zapojili konektory senzorů nezapnutých pásů.

K diagnostickému protokolu jsme dostali komentář, že závadu senzoru nasávaného vzduchu by doporučovali smazat a pozorovat. A že při případné opravě závad by zkontrolovali nejen ji, ale také zapalovací svíčky, což bude prý pravděpodobnější příčinou místy kolísajícího zátahu motoru. Únik kapaliny z předních tlumičů byl zaznamenán a proveden test tlumičů na stolici s výsledkem, že ještě něco odjezdí, nicméně vzhledem k poškození jejich uložení by je ve střednědobém horizontu dávalo smysl vyměnit. Materiál i práce k tomuto úkonu byly součástí kalkulace. Tu jsme dostali kompletní, tedy s rozpisem dílů i práce a bylo nám vysvětleno, které položky jsou akutní a které počkají.

V souhrnu chyběl akumulátor, který sice prošel zátěžovým testem (s výsledkem 12,37 V a kapacita těsně nad polovinou nominální), ale prý máme jezdit, dokud slouží. Baterie jsou standardně skladem a není problém ji okamžitě vyměnit, pokud selže. Z položek k řešení co nejdříve byly zmíněny přední kotouče (sada 5 983 Kč) a destičky (3 129 Kč). Zadní kotouče a destičky (3 721 a 1 794 Kč), seřízení lanovodu ruční brzdy za 180 Kč (vše ceny bez DPH).

V druhém gardu pak celý seznam jako tlumiče včetně uložení a ložisek, tyčky stabilizátoru, dorazy zadních tlumičů až po čtyři příchytky tepelného štítu po dvacetikoruně za kus. Celkovou částku oprav vyčíslili na 5 012 Kč za práci a 29 337 Kč za díly (bez DPH). Se slevou 15 % na díly i práci pro starší auta a s DPH bychom si na uvedení Rapidu do bezvadného stavu měli připravit 35 328 korun.

K tomu by bylo třeba ještě připočítat kompletní sadu stěračů, jejichž tristní stav je v soupisu závad zaznamenán, ale z kalkulace vypadl. A návdavkem nějakých 40 Kč za novou žárovku blinkru, což je samozřejmě naprosto zásadní položka, která v seznamu logicky také nebyla. Nicméně bez humoru: V Pardubicích předvedli víceméně přesně to, co jsme od všech servisů chtěli. Tedy pečlivě prohlédnout auto, o jehož koupi uvažujeme, a co nejpřesněji vyčíslili, kolik by stálo opravit jej, aby spolehlivě sloužilo.

Servisní sítě

Q Service: Autoservis NEU AUTO – Kralupy nad Vltavou (1 210Kč, původně tedy „tiskara“, ale když se zjistilo, že „s papírem“, tak 1 210 Kč.) Objednáno telefonicky (na třetí pokus) na termín za necelé dva týdny.

Do provozovny Q Service jsme dorazili asi pět minut před domluveným termínem. Na odbavení jsme čekali zhruba čtvrt hodiny. Jakkoli personál v přijímací kanceláři byl milý, ani přijímací technička, ani vedoucí autoservisu nijak nereagovali na nabídku popsání problémů, které auto při jízdě vykazuje. Přednost dostalo vyřizování příchozích a odchozích balíčků Zásilkovny, jejíž pobočku zde také provozují.

S vozem zajela do dílny paní z přepážky příjmu (a rovnou osadila OBD zdířku bezdrátovou diagnostikou) a předala jej dvěma mladíkům. Během těch několika metrů jízdy po panelové komunikaci byla i z dálky slyšet klepající kost stabilizátoru. Možná by se dal celkový tristní výsledek přičítat fenoménu „ztraceno v překladu“ a špatné komunikaci mezi dílnou a kanceláří (to je ostatně poměrně obvyklý problém), ale to by nesmělo z prosklené kukaně kanceláře být na servisní místo velmi dobře vidět. Pohled na to, jak dva chlapci bloumají pod autem s baterkami a za celou dobu nevezmou do ruky montpáku, ani jiný nástroj, kterým by mohli vyzkoušet vůle silentbloků, dával již sám o sobě tušit, že tady to úplně dobře nedopadne.

Jak ovšem mohli přehlédnout povlávající tepelný štít výfuku, o který je na zvedáku docela kumšt si nepoškrábat čelo, plandající lanovod ruční brzdy či přední kotouče z jejichž vnitřního chlazení se odlupovala rez, to je nám věru záhadou.

Diagnostika se evidentně nechtěla „chytnout“, pročež vedoucí servisu několikrát odběhl z kanceláře jí domluvit. Vrátil se s humornou hláškou „Už to bude. Vypadá to dobře. Světla svítí, stěrače stírají, ostřikovače ostřikují.“ Nám v tu chvíli upřímně řečeno úsměv na tváři spíše zamrzl. Už vzhledem k tomu, že světla sice svítila, ale akorát tak na veverky v korunách stromů u silnice, stěrače v lepším případě roztíraly a ostřikovače sice ostřikovaly, nicméně při v době návštěvy panujících teplotách kolem nuly v nich byla letní kapalina.

Kontrolou servis strávil přesně půl hodiny čistého času. Dalších 25 minut nemohlo auto odjet, protože jej blokoval další vůz, kterému se ostatní mechanici jali na ručním zvedáku postupně měnit letní kola za zimní. Ve vratech. Celou tu dobu stál Rapid s klíčkem v pohotovostní poloze a plně rozsvícenými světly v rohu dílny. Ani následný anemický start z polomrtvé baterie nikoho neinspiroval k myšlence, že akumulátor by možná bylo vhodné zmínit v seznamu nalezených závad, který ostatně v podstatě zeje prázdnotou.

V protokolu jsme našli rukou psanou poznámku „240 000 km, rozvodový řemen – přední brzdy 40 %“, což patrně znamená, že korozí rozežrané přední kotouče netřeba řešit, destičky a rozvodový řemen před sebou mají ještě skoro polovinu života a zbytek auta je v naprostém pořádku. Budeme-li vstřícní, uznáme do tabulky tuto poznámku tak, že poměrně dosti ojetých předních destiček si v Q Service přeci jen všimli. Doporučili také výměnu zadních kotoučů a destiček. A to je vše. Za „tiskara“ věru úctyhodný výkon… tedy vlastně za 1 210 Kč, když se zjistilo, že chceme účet. A mohlo to být ještě více, kdybychom platili kartou – cedulka u přepážky informuje, že jste-li chtiví digitální transakce, připlatíte si 2 % z celkové částky.

Rozpočet opravy jsem dostali rukou dopsaný na protokolu z diagnostiky ESI[tronic], která mimochodem nenačetla v paměti chyb žádné záznamy. „Výměna zadních brzdových destiček a kotoučů cca 5 000 Kč“ (zda s DPH nebo bez, není uvedeno). A dále rozpis, kde jsou zmíněny dva kotouče Bosch po 900 Kč, sada destiček za 1 132 Kč a práce za 1 500 Kč. Což sice dohromady dává 6 232 Kč, ale co už, na detaily nehleďme. Ona ostatně i souhrnná cena práce za 1 500 Kč při na nástěnce inzerované hodinové sazbě mechanických oprav 500 Kč bez DPH poněkud zarazí – vyměnit zadní kotouče a destičky není práce na tři hodiny. Ani když ji děláte vlastníma rukama. Na plácku před garáží. A děláte to poprvé v životě.

Z Kralup jsme odjížděli za radostného klepání tyčky stabilizátoru na místních výmolech, avšak ani naše obrácená zadní kola nepadala do výmolů tak důkladně, jako propadl Q Service v testu.

BestDrive: Contitrade Nymburk (253 Kč – 50% sleva na sezonní reklamní kupón BestDrive, který jsme z neznámého důvodu dostali v AutoKelly… a v BestDrivu ho podle zkoumavé reakce evidentně viděli poprvé). Objednáno přes formulář na webu, první termín za více než dva týdny (sezona přezouvání). Vše v pořádku, potvrzeno mailem, s blížícím se termínem přišla notifikace..

BestDrive většina z nás zná primárně jako síť pneuservisů. Nicméně zabývají se i autoservisem, a to dokonce nikoli pouze triviálními „údržbovými“ položkami jako jsou výměny oleje a filtrů, ale také mechanikou a diagnostikou. „Komplexní servisní prohlídka je jednou z nejčastěji poptávaných služeb autoservisů BestDrive,“ hlásají webové stránky. Po doslovném fiasku pražské pobočky v jednom z našich předchozích testů servisů jsme si samozřejmě nechtěli nechat ujít šanci vyzkoušet i nějaké další. Ukázalo se, že jiný kraj opravdu znamená jiný mrav. Tedy do značné míry. Objednání proběhlo přes web a nebyl s ním nejmenší problém, v prostorné kanceláři příjmu, kam jsme přijeli s lehkým předstihem, nás požádali, ať chvíli počkáme na objednanou hodinu a informovali, do kterých vrat následně zajet. Vše klaplo na minutu, v místnosti příjmu bylo k dispozici prostorné a příjemné sezení, wi-fi i automat na kávu (placený).

Dva mladí mechanici nás odnavigovali na zvedák a poptali se, zda chceme počkat v příjmu, nebo se na vlastní oči podívat, co je s autem špatně. Zvolili jsme možnost B. Nutno uznat, že jsme dlouho neviděli tak sehraný tým, který i mezi sebou komunikoval naprosto profesionálně, pečlivě, technicky správně a přátelsky. Vzhledem k tomu, že venku v době návštěvy BestDrivu sněžilo a mrzlo, musíme obdivovat, s jakým elánem se pánové na „triviální“ kontrolu vrhli a jak pečliví byli. Vše zanášeli do systému, který sice ve výsledku haproval a do protokolu nepřenesl skoro nic, ale i to se po upozornění milého přijímacího technika povedlo napravit – tedy alespoň v interním systému, do vytištěného protokolu se informace neprobojovaly.

Jako jediní ze servisů, kde jsme prohlídce byli fyzicky přítomni, kompletně „oddeklovali“ plasty pod motorem a navzdory kapající vodě systematicky kontrolovali klíčové body, přičemž vše zásadní ukázali a drobnosti (kryt výfuku, lanovod) mezi řečí rovnou opravovali. Samozřejmě si, jakožto primárně pneuservis, všimli otočených zadních kol, ale například zkontrolovali i v palubním počítači kilometrický proběh oleje. Při vracení krytů pod motor dokonce nasazovali šrouby rukou, přitáhli aku šroubovákem a zkontrolovali dotažení ručním šroubovákem.

Upozornili také na to, že auto má s největší pravděpodobností lakovaný nárazník, což mělo, ale že světla jsou podle kódu původní a asi to bylo drobnější poškození. Vypadlé žárovky potkávacích světel ani oloupané kolegyně v blinkru si bohužel nevšimli. Jakkoli se nic nikam nezapisovalo („To řekněte klukům na dílně,“ pravili na příjmu), věnovali pozornost popisovaným závadám, všimli si i povolené ruční brzdy, byť s autem neujeli ani metr. Skoro nám bylo líto, že i přes opakované pošťuchování „pajcrem“ tyčky stabilizátoru nejevily vůli, ale byly holt nastavené na projev při testovací jízdě a tu kontrola BestDrivu evidentně neobsahuje – jakkoli bychom se nedivili, kdyby nám v tom sněhu a mrazu na letních gumách řekli, že s autem prostě nepojedou, ani kdyby to součástí bylo. Také univerzální diagnostika Bosch neměla svůj den a nenačetla závadu senzoru nasávaného vzduchu.

Na dílně auto strávilo půl hodiny, celkově návštěva trvala hodinu, včetně formalit a hledání, kam se zatoulala data z tabletu. Výstupem kontroly byl protokol, který ovšem neměl nijak zásadní informační hodnotu – například se v něm uvádí „přední/zadní ukazatel směru – OK, za „OK“ jsou v protokolu uznány i kotouče a destičky, jakkoli jsme byli výslovně upozorněni, že je třeba je kompletně co nejdříve vyměnit spolu s horním uložením předních tlumičů a zadními silentbloky předních ramen.

U autobaterie je v protokolu zapsáno napětí 12,7 V, ačkoli v dílně byl proveden zátěžový test s výsledkem, že akumulátor v podstatě mele z posledního. Protokol dále uvádí naměřenou teplotu tuhnutí chladící kapaliny -25 °C a bod varu brzdové kapaliny 205 °C, byť na měření ani jedné hodnoty fakticky nedošlo, patrně je v systému zapsána „natvrdo“. Na tom, co je třeba opravit co nejdříve, jsme se ovšem shodli, odhad ceny (kvalifikovaný a dosti přesný) byl proveden na místě s tím, že termín případné opravy by byl nejdříve za měsíc. Přesnou kalkulaci ceny měli z příjmu poslat e-mailem, navzdory urgenci se tak nestalo.

AutoKelly: Autoslužby Český Brod (1 254 Kč. Z toho 635 Kč prohlídka a 619 Kč diagnostika) Původně problém s dovoláním se (2×), následně objednání do druhého dne – v komunikaci telefonicky i na místě nadstandardně milí. Trvání prohlídky 20 minut, celkově 40 minut včetně formalit (přijetí, platby). Rozpis a nacenění opravy měli poslat e-mailem – po urgenci poslali. Zkušební jízda neproběhla.

V Autoslužbách Český Brod ze sítě AutoKelly byli všichni, s kým jsme přišli do styku, velice milí a příjemní. Původně se nám sice nedařilo se dovolat, jakmile se ale na druhém konci linky ozvala sympatická pracovnice příjmu, bez problému jsme dohodli termín prohlídky hned na druhý den. Jeho průběh se nám ovšem poněkud zkomplikoval, takže jsme hodinu před dohodnutým termínem volali s omluvou, že budeme mít asi půl hodiny zpoždění. „Nevadí, to nějak zařídíme, nemějte obavy,“ bylo přesně to, co jsme v tu chvíli potřebovali slyšet.

V přijímací kanceláři vládlo také nadmíru přátelské klima, dokonce i pár oborových vtipů jsme s osazenstvem prohodili a byli požádáni, ať chvíli počkáme v místnosti pro zákazníky, že káva už se nese. I zda máme jen slova chvály – všude bylo čisto, wi-fi k dispozici… zkrátka vše tak, jak byste si představovali v solidním podniku.

Auto si do dílny z ulice odvezl technik příjmu, nicméně těch pár metrů byla jediná zkušební jízda. V podobně rychlém gardu probíhala i kontrola v dílně. V servisu jsme včetně formalit příjmu strávili 40 minut, kafe ani nestačilo vychladnout do pitelné teploty a již nás volali, zda se chceme jít podívat. Technici ukázali, co našli. Nebylo toho úplně mnoho, nad rámec našeho seznamu, který technikům zůstal z nezanedbatelné části utajen, přihodili korozí napadenou spojovací sponu výfuku (Bosal za 555 Kč), s čímž se dá souhlasit.

V kanceláři mezitím připravili prvotní seznam oprav, kde se skvěl kompletní lanovod ruční brzdy, nový celý tepelný štít výfuku a z důvodů mezi nebem a zemí i celý přední stabilizátor – s příslušnými lehce šokujícími cenovkami. Ani jedno se naštěstí neprobojovalo do rozpočtu, který jsme dohodli, že přijde e-mailem. Po urgenci se tak za pár dní i stalo a z rozpisu bylo evidentní, že prvotní pravděpodobně lehce chaotická komunikace mezi dílnou a příjmem se vyjasnila – v příloze e-mailu ze soukromé adresy technika byl na telefon vyfocený vytištěný dokument s rukou připsanými poznámkami a dalšími položkami.

Z lanovodu zůstala dvě tažná lanka TRW po 628 korunách za kus (ta byla také nadbytečná, brzdu ve skutečnosti stačilo seřídit, ale oproti kompletnímu lanovodu je to pokrok). Naopak ze stabilizátoru nepřežily do konečného soupisu ani tyčky, které by tam bývaly patřily, z kompletního stínění výfuku nezůstaly ani příchytky krytu výfuku, které ovšem už při prohlídce nabídli opravit.

V seznamu naopak zůstaly přední a zadní kotouče (2 031 Kč/ks a 797 Kč/ks), sady destiček (1 523 a 954 Kč), přední a zadní stěrače (728 za sadu a 269 Kč za kus). Celková kalkulace za díly byla 24 959 Kč. Čím to? Mimo zmíněného totiž přibyl tzv. „velký servis“, tedy zapalovací svíčky (originální Škoda, jinak všechny díly Bosch), vzduchový, olejový a kabinový filtr.

Nad rámec necelých 25 tisíc byl ještě dopsán motorový olej za 1 700 Kč, brzdová kapalina za 400 Kč, spotřební materiál za 300 Kč a odhad práce na osm hodin, tedy za 8 000 Kč (dotazem zjištěná hodinová sazba činila 955 Kč). Všechny ceny jsou včetně DPH.

Diagnostický protokol jsme nedostali, při odchodu jsme se na něj zeptali. Dotazem do dílny bylo zjištěno, že „tam nic nebylo“. Zda neměla univerzální diagnostika Bosch svůj den, nebo nebyly vyčteny všechny okruhy, či zda snad záznamy prostě jen smazali jako nepodstatné, to se již nedozvíme

Při odjezdu ze servisu nás šel přátelský technik vyprovodit, ještě ukázal, že stěrače jsou neoriginální, a i kdyby nebyly opotřebované, nesedí v ramenou a stírat dobře prostě nemohou. Zmínil také, že to je docela pěkné auto, že když do něj dáme odhadem patnáct dvacet tisíc, že bude sloužit. A pokud si od prodávajícího vyjednáme slevu, není to špatná koupě. Což o to, to je pravda. Škoda jen, že prvotní odhad se v konečném součtu trochu nafoukl. A že ani tak neobsahoval náhradu za rozdrbané pryžové díly podvozku, které sice vesměs nejsou úplně drahé, ale je s nimi dost práce a ta také něco stojí.

Bosch: Autodílna Hačecký – Brodce nad Jizerou (1 210 Kč) Objednání telefonicky (na druhý pokus) v pátek s termínem v pondělí.

Autoservisu Hačecký ze sítě Bosch se do prohlídky evidentně moc nechtělo, museli jsme je trochu „ukecávat“, že pro prohlídku na hodinu práce maximálně se přeci čas najde. Nakonec jsme se na druhý pokus domluvili v pátek s termínem hned na pondělí – obligátně za „tiskara“ (přesněji nakonec 1 210 Kč včetně DPH). Auto si přišel na ulici prohlédnout majitel servisu a následně vyslal technika, aby si jej převzal. Ten si přinesl jednorázový ochranný potah sedačky, což kvitujeme, jelikož kromě autorizovaného servisu nikdo o kontakt mezi dílenskými montérkami a čalouněním vozu nedbal.

Technik s autem rovnou odjel na zkušební jízdu (na cca 10 minut). Vše zatím vypadalo poměrně slibně, tudíž jsme se odebrali do zázemí pro klienty vedle zasklenou přepážkou oddělené kasy a kanceláře. Novotou to zde sice nezářilo, ale nebylo si nač stěžovat. Při návratu technika jsme se došli optat, jak to zatím vypadá, načež bylo řečeno, že „to zvednou, prohlédnou a zavolají“. Což se o čtvrt hodiny později i stalo.

Na zvedáku nám bylo ukázáno, že brzdy jsou kompletně na výměnu, že pod autem volně plandá lanovod ruční brzdy a tepelný kryt výfuku a že dorazy zadních tlumičů to mají také takřka za sebou. Byla nám nabídnuta strojová dekarbonizace motoru, kterou jsme s díky odmítli. V recenzích na internetu jsme se následně dozvěděli, že na dekarbonizaci jsou zde vysazení a snaží se ji udat nejspíš každému.

Technik sice načetl kompletně všechny okruhy a senzor nasávaného vzduchu diagnostika Bosch našla. Nicméně závady zkrátka vymazali s tím, že jsou to drobnosti. Alespoň nám je na displeji ukázali předtím, než jsme v kanceláři dostali „čistý“ diagnostický protokol.

Že si na zvedáku nevšimli rosících se předních tlumičů, to se vzhledem k deštivému počasí toho dne dalo pochopit. Stejně bychom byli schopni uznat, že absentující signalizace nezapnutých pásů lze přehlédnout (jakkoli minimálně po areálu se technik nepoutal a ozvat se tudíž měla). Že ale servisákovi na zkušební jízdě v dešti nepřijde divné, že stěrače jsou na autě víceméně pro parádu, to už je trochu zvláštní. Ještě více zarážející je, že jakkoli jsme při každém přejetí vodící lišty vrat (do areálu i do dílny – auto přes ně jelo minimálně třikrát) i z dálky slyšeli klepat tyčku stabilizátoru, nikdo se nad tím nepozastavil, byť tento projev byl i v nahlášených závadách.

Také jsme minimálně třikrát viděli či slyšeli zatahovat ruční brzdu. Že zabírá v půlce chodu a že se za to z STK vyhazuje vcelku bez milosti nikoho neinspirovalo ke prozkoumání příčiny.

Ze všech servisů měl náš figurant, navzdory snaze o co nejvíce nenápadné, standardní chování i stopám hereckého talentu, právě zde pocit, že personál tuší, že se na ně kují nějaké pikle, možná audit či tak něco. Nikoli, audit to nebyl, ale Bosch by možná mohl zvážit, zda by nestálo za to ve své síti občas nějaký udělat.

V servisu jsme strávili takřka na minutu přesně hodinu od předání klíčů do vyřízení všech formalit a zaplacení. Dohodli jsme se, že rozpis oprav bude zaslán e-mailem. Po urgenci se tak skutečně stalo, a když to nedopadlo s dekarbonizací pomocí přístroje na místě, v seznamu se alespoň objevila dekarbonizační „přísada do paliva FLC“, půllitr za 500 Kč. Seznam obsahoval (bez uvedení značky dílů) přední a zadní kotouče za 1 785 Kč, respektive 734 Kč/ks. Sadu předních/zadních destiček za 1 321/935 Kč, dorazy tlumičů za 199 Kč/ks a čistění a mazání brzd za 150 Kč. Na dotaz, jaká by byla cena práce a zda jde o ceny s DPH nebo bez, se již nikdo neozval.

Nezávislé servisy („garážisté“)

ATM Jirásek – Sadská (1000 Kč – není plátce DPH. Z toho 500 diagnostika a 500 prohlídka a zkušební jízda) Objednání na druhý den, prohlídka ne na počkání, ale do druhého dne, vyzvednutí auta další den

Autoservis v bývalém objektu zahradnictví mezi poli za Sadskou ani Google nenajde. Opravdu, na mapách není označen, webovou prezentaci, nebo jen zmínku či snad kontakt byste na internetu také hledali marně. Stejně tak na vjezdu do areálu. Na tento servis jsme dostali přátelský tip. Evidentně je to záměr, o něm prostě musíte vědět nebo se dozvědět.

Jakmile jsme se probojovali na místo, šlo vše jako na drátkách – včetně drobného upozornění, že „konzumní“ auta nejsou úplně primárním zaměřením tohoto servisu a pokud ano, tak spíše novější a dražší, ale že občas zde „polepí“ pro známé i nějaký kousek „na dojetí“. Termín prohlídky byl domluven hned na druhý den, avšak s tím, že takto narychlo to sice půjde, ale nelze garantovat, kdy se na auto dostane slot, nicméně do druhého dne kolem poledne určitě.

Majitel servisu nám nabídl odvoz na spoj MHD v rámci zkušební jízdy s Rapidem a druhý den nás tamtéž vyzvedl vlastním autem. Náš červený hatchback stál připraven na placu před halou mezi velice pestrým mixem vesměs méně konvenčních vozidel (počínaje mocně upraveným Nissanem 350 Z, přes několik veteránů různých proveniencí a Fordem F-450 Super Duty s obytnou nástavbou konče). Jak probíhala samotná kontrola pochopitelně nevíme, nicméně evidentně byla velice pečlivá.

S výjimkou senzoru nezapnutých pásů, uchycení rezervy a obou žárovek přišli na vše. Návdavkem přidali tip na výměnu oleje v převodovce s tím, že „doživotní náplň“ obvykle neznamená, že vydrží do konce životnosti vozu, ale do doby, než „zakuká“ převodovka právě na neměněný olej. S tím lze souhlasit, včetně faktu, že speciálně za studena nebyl chod řadící páky již zcela hladký.

Prezentace zjištěných závad probíhala z poznámkového bloku, co šlo, to ukázali na autě včetně nabídky, že kdyby bylo něco nejasné, můžeme zajet na zvedák a vysvětlit. Diagnostická závada snímače tlaku byla komentována ve smyslu, že nejspíš zlobí konektor, který vyčistili, prostříkli kontaktolem a zapojili zpět. Prý máme jezdit a po čase nechat znovu udělat diagnostiku, pokud by to dále zlobilo, což údajně není příliš pravděpodobné, má případně smysl zkusit vyměnit celý modul. Což je přesně řešení, které jsme si při vymýšlení a simulaci závady přáli slyšet jako správné.

Závady jsme si museli zaznamenat sami s odůvodněním, že „já vám ty poznámky rád dám, ale hrozně škrábu“ – nicméně rovnou bylo sděleno, které jsou zralé řešit okamžitě a které počkají. Zajímavý byl také komentář k nízké hladině brzdové kapaliny: „Destičky jsou dost sjeté, kotouče také. Brzdovka nikde neuniká, ta nízká hladina je normální. Nikdo to nedolil – naštěstí. Úplně nesnáším, když mají lidé sjeté brzdy, pokles hladiny tomu odpovídá, ale servis jim dolije kapalinu po vrchní rysku a je opraveno. Nemá to smysl a akorát to pak při výměně teče všude“.

Termín případné opravy byl nabídnut cca do 14 dní. Rozpočet jsme řešili na místě, naceněním dílů v nákupním systému – nabídnuty byly díly Bosch (brzdy) a Lemförder (podvozkové komponenty) s tím, že s ničím jiným nebo originálními díly nemá smysl ztrácet čas a práci. S čímž lze souhlasit.

Pro představu nacenění oprav, které by podle pana Jiráska bylo nutné udělat co nejdříve (termín šel objednat zhruba do týdne): kotouče přední 1 600 Kč/ks, destičky přední (sada) 900 Kč, zadní kotouč 900 Kč/ks, zadní destičky (sada) 1 100 Kč, kosti stabilizátoru 700 za obě. Práce k výměně všeho 3 000 Kč. Zajímavostí je, že zde pracují úkonově – tedy stejným způsobem jako je obvyklé v autorizovaných servisech, časovou dotací a cenou za konkrétní pozici bez ohledu na to, zda bylo třeba zarezlé šrouby nutné odvrtávat. Za méně predikovatelné či nestandardní opravy je hodinová sazba 700 Kč.

Jistá svéráz prostředí nám byla sympatická, byť uznáváme, že nemusí být každému po chuti. Druhé místo v testu by zde díky pečlivé práci uhájili.

Autoservis Macoun – Čelákovice (700 Kč – není plátce DPH) Objednání telefonicky na termín za čtyři pracovní dny

Již z objednání po telefonu jsme očekávali, že výlet do Čelákovického servisu pana Macouna bude svého druhu zážitková turistika. Do servisu a na zvedák jsme museli najet sami, což by vzhledem k ne zcela velkým prostorovým tolerancím mohlo slabší povahy hned ze startu dosti vystresovat. Na dílně auto strávilo hodinu a tři čtvrtě. Což se zdá dosti a na první pohled značí velmi pečlivou kontrolu, nicméně pan Macoun si v mezičase stihl dojet pro oběd a domů přiložit, také chvíli pohovořit s dorazivším s kamarádem.

Na druhou stranu je třeba říci, že kontrola skutečně byla velmi pečlivá. Alespoň těch částí, na které došlo. Vyhlášení „kapaliny vám kontrolovat nebudu, to snad zvládnete, to jsou provozní věci,“ bylo jednou z korunovaných hlášek repertoáru výsostně neformálního přístupu. Zázemí pro zákazníky v provozovně by se dalo shrnout jako v podstatě neexistující – na oprýskané židli pro zákazníky zrovna kempoval kamarádův pejsek. V kanceláři se samozřejmě kouří a hodně pije káva, od níž pak zbývají hrníčky… a sem tam lahve od… nu, zanechme detailů. Zkrátka prostředí přesně takové, za kterým by si nejeden filmař žánru hraný dokument rád zajel pro inspiraci.

Jednání servismana a pána servisu bylo, řekněme značně „zemité“, ale ve chvíli, kdy se ukázalo, že zákazník je v technice poměrně zběhlý, tak vše velice pečlivě ukázal a vysvětlil. Něco i dvakrát. Psát si poznámky není v Čelákovicích považováno za nezbytnost, tak se zkrátka občas stane „sakra, tady ještě něco vlastně bylo… co, ale… no, pojďte se mnou, mrkneme na to znovu“.

Možná i díky opakované kontrole byla odhalena a správně diagnostikována příčina „kopání do volantu“ při brzdění, které jsme si při naší před testem provedené zevrubné prohlídce nevšimli a mylně to přičítali zkorodovaným kotoučům – totiž natrhnuté horní uložení předních tlumičů. Proveden byl i zátěžový test baterie s doporučením ji pokud možno co nejdříve vyměnit, než začne opravdu mrznout.

Univerzální diagnostika TEXA sice v okruhu motoru naši nastraženou závadu nenašla, ale kupodivu z ní vypadla hláška o vadě snímače tlaku vzduchu ve zcela nesouvisející oblasti. Radou bylo vymazat, jezdit a ono se uvidí. Drobnou pihou na kráse diagnostického procesu bylo, že vládce servisu opakovaně, a ne právě jemně odložil standardní notebook (nikoli ze všech stran pogumovaný diagnostický přístroj) tu na střechu, tu na kapotu a občas s ním po karoserii šoupal. Což o to, laku našeho Rapidu to sice možná neprospělo, ale v ostatních oděrkách se to víceméně ztratí. U novějšího vozu by podobný přístup zamrzel citelněji.

Ve výsledku bychom se vůbec nebáli servisu Macoun své auto svěřit, byť tedy spíš nějaké starší, které je potřeba „udržet při životě“. Už proto, že při dotazu na hodinovou sazbu uvedl „ani se neptejte, já jsem asi úplně blbej, jak levně to dělám“.

A pravda, požadovaných 700 korun za skoro dvě hodiny na dílně je poměrně sympatická cenovka a odhad ceny práce na opravách, z nichž některé jsou časově poměrně náročné, do 5 000 Kč také. Ceny dílů nám byly nadiktovány do poznámkového bloku. Silentbloky ramen po 400 Kč za kus, dorazy zadních tlumičů 800 Kč sada, uložení tlumičů 1 200 Kč komplet. K brzdám jsme se v zápalu boje s opakovanou diagnostikou již nedostali.

Česká specifika

Pokud můžeme z našeho vzorku servisů soudit, má situace v tuzemském autoopravárenství svá „specifika“. Vcelku jednoznačně nejlépe vyšel do takřka posledního detailu profesionální pardubický autorizovaný servis, druhé místo bez větší diskuse obsadil „garážista“ (byť s „garáží“, kde by se při troše snahy dal ustájit Boeing) pan Jirásek.

Konečné pořadí Výsledné pořadí se proporcionálně zakládá na relevanci a počtu odhalených závad, hodnocení komunikace servisu a přístupu k zákazníkovi, profesionality personálu, objednacích termínů, přehlednosti, důvěryhodnosti a výši nacenění následných prací i materiálu, ceny prohlídky a celkového subjektivního dojmu hodnotitelů. 1. Autocentrum BARTH Pardubice (autorizovaný servis Škoda) 2. ATM Jirásek (nezávislý servis) 3.–4. BestDrive Nymburk (servisní síť) a Autoservis Macoun (nezávislý servis) 5. AutoKelly Autoslužby Český Brod (servisní síť) 6. Bosch: Autodílna Hačecký – Brodce nad Jizerou(servisní síť) 7. Q Service Autoservis Neu Auto (servisní síť)

Maličko paradoxní situace nastala u cen. Kdy autorizovaný servis a síť, kde jsme měli pocit, že někdo nad partnerskými servisy skutečně vykonává dohled a provádí audity kvality (BestDrive), byly cenově velice výhodné. Dojem, že se buď starají, nebo mají nad sebou auditorský bič jsme nicméně měli i v nakonec poměrně drahém AutoKelly.

V případech cen BestDrivu i Škodovky sice šlo o sezonní akci, avšak ani standardní ceny nedosahují obligátního „tiskara“. To je, pokud byste to stejně jako my nevěděli, tisíc korun. S DPH. Nebo taky bez, jak kde. Ale toho „tiskara“ chtěl, doslovně takto jmenovaného, každý druhý.

Potvrdila se nám letitá zkušenost vlastní i z doslechu, že když máte jednou solidního mechanika, držte se ho jako veš kožichu, jelikož může i třeba uprostřed polí za relativně rozumné peníze poskytnout špičkové služby. Byť ty „relativně rozumné peníze“ už dnes zkrátka jsou takřka na dohled různým promo nabídkám a slevám v autorizovaném servisu mimo Prahu a Středočeský kraj.

Garance servisních sítí, zdá se, zaručují spíše profesionálnější jednání se zákazníkem a příjemnější prostředí, než profesionalitu a bezchybnost samotných servisních prací a diagnostiky závad. Očekávali jsme, že některé servisy si „vymyslí práci“ a budou se nám snažit prodat díly a úkony, které nejsou nutné – s čímž jsme se nakonec takřka nesetkali, prvotní úlet v AutoKelly přičítáme spíše nepřesné komunikaci při sepisování a kalkulaci oprav. Že si k seznamu úkonů následně přihodili i pravidelný „olejový servis“ svého druhu dává smysl a nemáme jim to za zlé.

Rozhodně ne tolik, jako fakt, že coby nejdražší v testu se s počtem odhalených závad moc nepředvedli.

Rozhodně jsme neočekávali, že všechny servisy najdou všechny závady, nicméně jsme se domnívali, že některé nelze přehlédnout ani potmě a se zavřenýma očima. Nu, evidentně jde.

Skoro by se chtělo říci, že „je to o lidech“. Což nepochybně je, avšak ani nadmíru příjemné a milé jednání kancelářského personálu evidentně není zárukou, že v dílenském provozu jde také všechno jako na drátkách, což předvedlo například AutoKelly. Naopak silně specifický pan Macoun byl v telefonu i v prvních minutách odměřený, nicméně z celkového srovnání nakonec vůbec nevyšel zle.

Netroufáme si tvrdit, že všechny autorizované servisy Škodovky vykazují stejné kvality jako Autocentrum BARTH, jakkoli standardy mají stejné, a tedy by měly. Minimálně v našem testu však autorizovaný servis Škodovky utekl ostatním poměrně výrazně, mnohým i rozdílem třídy nebo dvou. Na rčení „raději si skočte do značky“ tak ono pověstné zrnko pravdy patrně bude.

Test servisů – servisní sítě Bosch Q-Service AutoKelly BestDrive snímače pásů x x x x povolená ruční brzda x x 1 1 z úchytu uvolněný lanovod 1 x 1 1 směrový dezén pneu otočený x x x 1 tepelný štít výfuku 1 x 1 1 odsátá brzdová kapalina x x x 1 žárovka H7 mimo objímku x x x x oloupaná žárovka blinkru x x x x tyčka stabilizátoru x x 1 x b) Přední kotouče a destičky 1 x/1 1 1 Zadní kotouče a destičky 1 1 1 1 Podpětí akumulátoru, nízká kapacita x x x 1 Silentbloky ramen x x x 1 Dorazy zadních tlumičů 1 x x 1 Tlumiče únik kapaliny 0 x x 0 Horní uložení předních tlumičů x x x x Stěrače x x 1 x Uchycení rezervy x x x x Snímač plnícího tlaku x/1 a) x x x Něco navíc? dekrabonizace motoru c) spona výfuku d) Zkušební jízda 1 x x x Jednání se zákazníkem neformální, zkrátka „servis na vsi“ standardní méně formální, velmi milé profesionální, příjemné Rozpočet oprav po urgenci z poloviny ano (protokol) po urgenci ano ani po urgenci ne (odhad na místě ano)

Test servisů – autorizovaný servis + „garážisté“ Škoda BARTH Autoservis Macoun ATM Jirásek snímače pásů 1 x x povolená ruční brzda 1 x 1 z úchytu uvolněný lanovod 1 1 1 směrový dezén pneu otočený 1 x 1 tepelný štít výfuku 1 1 1 odsátá brzdová kapalina 1 x 1 žárovka H7 mimo objímku 1 x x oloupaná žárovka blinkru x x x tyčka stabilizátoru 1 1 1 Přední kotouče a destičky 1 1 1 Zadní kotouče a destičky 1 1 1 Podpětí akumulátoru, nízká kapacita 1 1 1 Silentbloky ramen 1 1 1 Dorazy zadních tlumičů 1 1 1 Tlumiče únik kapaliny 1 0 1 Horní uložení předních tlumičů 1 1 1 Stěrače 1 x 1 Uchycení rezervy 1 x x Snímač plnícího tlaku 1 1 1 Něco navíc? olej převodovky e) Zkušební jízda 1 1 1 Jednání se zákazníkem profesionální, příjemné velmi zemité přátelské Rozpočet oprav ano (protokol) ano (rukou psaný seznam na formuláři) ano (diktováno do poznámek)

Legenda k tabulkám:

x – závada neodhalena

1 – závada diagnostikována

0 –neměli moc šanci si všimnout, pršelo nebo sněžilo

a) diagnostika sice vyčetla, ale bez jediného komentáře záznam prostě smazali,

b) zkoušeli montpákou několikrát a pečlivě, ale bez zkušební jízdy se jevila v pořádku,

c) z recenzí na internetu následně zjištěno, že dekarbonizaci se tento servis poměrně intenzivně snaží prodat každému zákazníkovi,

d) spona byla napadena korozí poměrně silně, nicméně nejde o kritickou závadu, vydrží ještě pár let,

e) jakkoli výrobce výměnu oleje v převodovce nepožaduje v servisním plánu, tento úkon má smysl a že převodovka již neměla zcela hladký chod za studena je fakt.