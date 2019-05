Test litých kol na octavii: Některá se doslova rozpadla na kusy

Letos v březnu šlo do lisu v třebíčském kovošrotu 276 padělaných ráfků, které v roce 2016 zabavila v Moravských Budějovicích celní správa. Byly to disky bez homologace pro evropský trh nebo napodobeniny. U takových padělků hrozí riziko nehody, často totiž bývají snad z bláta.



Laboratoř TÜV to zjistila v komplexních testech kola z lehké slitiny pro model Škoda Octavia třetí generace. Testováním prošlo celkem sedmnáct typů šestnácti, sedmnácti a osmnáctipalcových litých kol, která jsou běžně dostupná na trhu. Ráfky do testů byly zakoupeny v České republice na volném trhu. Testovací vzorek zahrnoval 3 originální kola Škoda a 8 typů kol určených pro model Octavia v různých designech (blízkých nebo takřka totožných s originály). Testováním prošly také napodobeniny, vzhledově věrně imitující originální škodovácká kola, i padělky kopírující nejen design, ale dokonce označené logem škodovky. Takových vzorků bylo v testech celkem šest.

VIDEO: Některá AL kola korodují před očima, ukázal test Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Anonymizované ráfky prošly základním testem vycházejícím z homologačních zkoušek. Ty musí úspěšně absolvovat všechna kola, pokud mají být schválena pro prodej na evropském trhu. V tomto testu, byť některé jen tak tak, uspěly všechny zkoušené ráfky. Hodnotící kritéria pro úspěch v tomto testu jsou ovšem dost benevolentní. Aby ráfek prošel, nesmí se v testu rozpadnout, může ovšem popraskat, a dokonce je přípustné, aby kousek odpadl (pokud upadne méně než 90° z obvodu, tedy celá čtvrtina límce, tak kolo prošlo). TÜV pak podrobilo litá kola i dalším zkouškám, které probíhaly podle standardů pro prvovýrobu.

Testy komplexně zkoumaly všechny klíčové vlastnosti ráfků s ohledem na bezpečnost, ověřovaly jak vlastnosti samotného materiálu, tak mechanickou odolnost ráfků vůči různým druhům poškození v provozu a třeba i jejich dlouhodobou životnost včetně kvality laků a korozivzdornost v zimě. Jakkoli to homologační autoritu nezajímá, pro kupujícího je docela zásadní informace třeba to, zda mu z nových kol po dvou zimách nesleze lak. Stejně tak by jej mohlo zajímat, zda kolo přežije, když vůz ve vyšší rychlosti proletí třeba výtlukem nebo řidič přehlédne retardér. A právě v těchto náročnějších testech se ukázalo, že některé prodávané ráfky mohou katastrofálně selhat. Ohýbají se, praskají a jeden z testovaných vzorků se dokonce rozlomil napůl. Byl to padělek ráfku napodobující devatenáctipalcová kola pro Octavii RS.

Testy TÜV prokázaly, že mezi ráfky běžně nabízenými na trhu jsou značné rozdíly. A nejde přitom „jen“ o to, zda budou kola po několika sezonách zimního provozu zralá maximálně na vyhození, ale především o bezpečnost. Při výběru kol se určitě přesvědčte alespoň o tom, zda mají ráfky homologaci (mají na čelní straně poblíž ventilku homologační značku KBA nebo E v kroužku doplněnou číslem schválení). Kola bez homologace mohou být nejen nebezpečná, ale znamenají i problém na STK nebo při silniční kontrole. V případě nehody, kdy by takové kolo mělo na její vznik přímý vliv, je také více než pravděpodobné, že pojišťovna zkrátí či zcela odmítne plnění.

Náročné testy také ukázaly, že i mezi homologovanými koly jsou v odolnosti a kvalitě výrazné rozdíly, byť je lze legálně provozovat. Homologační testy se totiž mohou v jednotlivých zemích (i v rámci EU) lišit, a především jsou výrazně mírnější než standardy, které požadují automobilky pro prvovýrobu, tedy pro osazení na výrobní lince, nebo prodej v rámci značkového příslušenství. Například Audi využívá pro testování svých ráfků z prvovýroby právě odborníky TÜV SÜD.

Ostatně, z testovaných ráfků pro Octavii kompletní sadou zkoušek prošly bez trestných bodů jen kola přímo od Škodovky. Zkoušky také prokázaly, že „není všechno zlato, co se třpytí“. Padělky kopírující design originálů, a dokonce i nelegálně označené logem automobilky, rozhodně ke koupi doporučit nelze. A zatímco z napodobenin třeba bot vás maximálně budou bolet nohy, kolo, které se po projetí výmolu rozskočí na dvě poloviny, je o dost zásadnějším rizikem.