Povinnost zimních pneumatik se v roce 2026 chýlí ke konci. Kdy přezout auto

Podle zákona je možné na letní gumy přezout nejdříve začátkem dubna. Ty zimní totiž musejí být na autě obuté alespoň do 31. března, ovšem jen za určitých podmínek:
- na silnicích je sníh, led nebo námraza,
- lze očekávat, že na silnicích bude sníh, led nebo námraza.
Pokud je počasí příznivější, zákon tedy umožňuje přezout na letní i dříve. Jedinou výjimkou je dopravní značka C15a „povinná zimní výbava“, za níž mohou od 1. listopadu do 31. března vjíždět pouze vozidla se zimními pneumatikami bez ohledu na aktuální počasí.
Výrobci se pak shodují, že přezout na letní gumy je vhodné, jakmile denní teploty překonají sedm stupňů Celsia. Do pneuservisu tedy můžete zajet v předstihu, nebo se alespoň objednat – okolo hraničních dat mívají pořadníky zaplněné i na několik týdnů.
Jak starou pneumatiku a jaký dezén
Datum výroby pneu
U letních pneumatik jsou zásadní dva údaje – stáří a hloubka dezénu. Drážky na všech kolech osobních aut musejí být minimálně 1,6 milimetru hluboké.
Obchodníci se však shodují, že vhodnější jsou alespoň tři milimetry, které si lépe poradí s větším množstvím vody. Nové pneumatiky mají zpravidla sedm až osm milimetrů.
Podstatné je i stáří obutí, jelikož materiál, ze kterého je vyrobené, postupně degraduje, a pneumatiky tak přicházejí o svoje vlastnosti.
Hranice životnosti se obvykle udává jako deset let od data výroby. Někteří výrobci však doporučují k obměně přistoupit už o něco dříve, ideálně po čtyřech letech.
Lze zimáky „dojet“ v létě?
Obdobně jako jsou zimní gumy díky své konstrukci v chladném počasí bezpečnější, jsou naopak v letním více rizikové. Zimní gumy jsou díky použitým materiálům měkčí a za tepla reagují jinak.
Při vyšších teplotách mají horší vlastnosti – autům se zhoršuje ovladatelnost a až o třicet procent se prodlužuje i brzdná dráha. V neposlední řadě stoupá také spotřeba.
Právě hranice sedmi stupňů Celsia je stěžejní – pod ní jsou podle obchodníků bezpečnější zimní pneumatiky, nad ní jsou vhodnější pneumatiky letní. Neexistují však žádná pravidla, která by ježdění na zimních pneumatikách v létě zakazovala.