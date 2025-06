Slovinsko-chorvatská hranice na přechodu Gruškovje/Macejl je díky vstupu Chorvatska do Schengenského prostoru poprvé bez hraničních kontrol a závor. Zelené šipky svítí, nápis ve čtyřech jazycích upozorňuje na volný průjezd. | foto: Roman Švidrnoch, MF DNES

Už za necelý týden začne hlavní turistická sezona a stovky tisíc Čechů se rozjedou na dovolené. Jednou z neoblíbenějších destinací při cestování autem je Chorvatsko.

Předpisy na pobřeží Jadranu se od těch českých příliš neliší, jiná jsou však pravidla pro svícení nebo tolerance na alkohol. Před vyjetím také nezapomeňte zkontrolovat a doplnit povinnou výbavu, aby cesta probíhala v klidu.

Povinná výbava v Chorvatsku

Základní povinná výbava se v zemi přezdívané „perla Jadranu“ příliš neliší od té, kterou musíte vozit doma. Na větší rozdíly ale můžete natrefit v tranzitních zemích.

Lékárnička – ta je samozřejmostí všude.

– ta je samozřejmostí všude. Reflexní vesta – v osobním autě je povinná jen pro řidiče. V tranzitních zemích, například, Maďarsku je však povinná pro celou posádku. Vestu musejí vozit i motorkáři.

– v osobním autě je povinná jen pro řidiče. V tranzitních zemích, například, Maďarsku je však povinná pro celou posádku. Vestu musejí vozit i motorkáři. Výstražný trojúhelník – při cestách s přívěsem musíte mít dva.

– při cestách s přívěsem musíte mít dva. Náhradní žárovky – nevztahuje se na vozidla vybavená LED nebo xenonovými světlomety. Náhradní pojistky vozit nemusíte.

Na dlouhé cesty doporučuje BESIP pro všechny případy přibalit i tažné lano nebo pracovní rukavice. Hodit se můžou i startovací kabely.

Zimní výbava

Ještě pro úplnost, pokud byste se do Chorvatska chystali i v zimě, vězte, že zimní pneumatiky nejsou povinné, jen doporučené, a to od začátku listopadu do konce dubna. V zimních měsících však musíte vozit lopatu a sněhové řetězy.

Typická chorvatská mýtná brána s vyhrazeným pruhem pro vozidla používající ENC

Předpisy v Chorvatsku

Většina předpisů je podobná jako v Česku, specialitou je například předjíždění, kdy musí být po celou dobu zapnutý levý blinkr.

Svícení

Během letního času není povinné celodenní svícení u osobních aut, jen při zhoršené viditelnosti. Pro dvoustopá vozidla je denní svícení povinné po celý rok.

Rychlostní limity

Základní rychlostní limity jsou stejné jako v ČR.

V obci: 50 km/h

Mimo obec: 90 km/h

Rychlostní silnice: 110 km/h

Dálnice 130 km/h

U mladších řidičů pod 25 let platí přísnější pravidla – mimo město a na rychlostních silnicích musejí dodržovat limity o 10 km/h nižší.

Řidičské desatero na dlouhé cesty Na bezpečnost na silnicích se zaměřuje samostatné oddělení ministerstva dopravy BESIP, které také vydalo seznam doporučení pro řízení do vzdálených destinací. Vždy se plně soustřeďte na řízení a okolní provoz.

Za volant neusedejte ve stresu nebo nemocní.

Nepřeceňujte své schopnosti – rychlost jízdy přizpůsobte silnici i počasí.

Náhlé brzdění a prudké manévry vedou ke krizovým situacím.

Předvídejte chování a reakce ostatních účastníků provozu a buďte k nim ohleduplní.

Dodržujte pitný režim a pravidelné zastávky k odpočinku.

Nepodceňujte únavu za volantem – raději zastavte a odpočiňte si.

Únavu nepřemůže káva ani energetické nápoje.

Před jízdou ani po ní nekonzumujte těžká jídla.

Udržujte ve vozidle ideální klima.

Alkohol

Alkohol za volantem osobního vozu je v Chorvatsku legální do limitu 0,5 promile. U řidičů pod 25 let je tolerance nulová.

Konzumaci alkoholu před jízdou ale rozhodně nemůžeme doporučit – české pojišťovny podle podmínek většinou odmítají hradit škody vzniklé jízdou pod vlivem.

Cedule na hraničním přechodu Rupa ohlašuje volný průjezd mezi Chorvatskem a Slovinskem. (1. ledna 2023)

Doklady pro cestu do Chorvatska

Před cestou také nezapomeňte zkontrolovat doklady. Přestože v ČR stačí pouze elektronický řidičský průkaz, za hranicemi stále potřebujete fyzickou kartičku.

Od letošního ledna není při cestách po Evropské unii potřeba ani vytištěná zelená karta. Ministerstvo dopravy však stále doporučuje s sebou do zahraničí doklad vozit ve fyzické podobě.

Hodit se může i takzvaný euroformulář, neboli jednotný záznam o dopravní nehodě, ideálně v angličtině.