Nenechte se zaskočit poruchou. Být připraven na běžné komplikace se vyplatí

Problémy s auty přicházejí v nejméně vhodném okamžiku. Znáte to. Vyrazíte na delší cestu s rodinou a s mnoha zavazadly a do toho něco přestane fungovat. To bývá určitě jeden z nejhorších zážitků. Při sledování situací na našich silnicích to bohužel nejsou ojedinělé případy.