Podzim přináší zamlžená skla v autě. Takhle si poradíte i bez ventilace

Matouš Waller
  4:00
Za dveřmi jsou opět mrazivá rána a s nimi i zamlžená skla uvnitř aut. S ventilací nebo klimatizací je odmlžení snadné, co když ale větrák stávkuje?
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V nových autech nic složitého – zapnout klimatizaci a během pár sekund je po problému. I bez ní si dokáže větrák se zamlženými okny poradit, i když to sice trvá o něco déle. Ale co když větrák přestane spolupracovat, zrovna když se to nejméně hodí? Poradíme, jak skla odmlžit, jak mlžení předcházet a také co nikdy nedělat.

Proč se skla zamlžují

Za mlžení okének v zimním období může vlhkost, která kondenzuje na studeném povrchu skla. Úplně zbavit se jí nejde, protože se v autě přirozeně drží. Vlhkosti jde ale předcházet, aby se jí na sklech sráželo co nejméně.

Řidičův boj s ledem. Zbraněmi jsou škrabka i ocet, sněhovou čepici sundejte

Častým a zároveň také často opomíjeným původcem vysoké vlhkosti uvnitř vozu je starý a znečištěný kabinový filtr. Čím déle v autě je, tím hůře vlhkost pohlcuje a naopak zadržuje nečistoty, které vlhkost udržují. Měnit by se proto měl alespoň jednou ročně.

Jak si poradit bez ventilace

Bez funkčního větráku se přece jen skla odmlžují špatně. Zásadní je dostat vlhký vzduch co nejrychleji z auta. V takovém případě nezbývá než spustit okénka, aby se vzduch v autě vyměnil.

Prvním krokem by mělo být ometení skel a oškrábání námrazy. Už během pobíhání okolo vozu s kartáčkem také můžete nechat otevřená okna, aby se vlhkost dostala ven co nejdříve. Jen tedy pozor, abyste si nějaký sníh nenametli dovnitř.

Oškrábat, očistit, odmlžit – jinak je jízda nebezpečná.

O něco jednodušší to mají řidiči aut s vyhřívaným čelním sklem – funguje na podobném principu jako to vzadu, není ale úplně běžné.

Co nikdy nedělat

Ani bez funkčního větráku a v tom největším spěchu byste neměli okna otírat žádnými hadříky či kapesníky, a už vůbec ne rukou. Nejenže v chladném počasí se otřená místa znovu rychle zamlží, ale na skle pak zůstávají i šmouhy, které zhoršují výhled z vozu.

Jak předcházet vlhkosti

Pronikání vody

Někdy se ale vlhkost v autě drží přes veškeré snahy. Častou příčinou je poškozené těsnění okolo oken – pověstná tím je například Škoda Felicia. Poškození není zvenku ani zevnitř znát, ale dovnitř při deštích proniká voda.

Nejlepším způsobem boje proti zamlženým oknům je prevence – interiér vozu udržujte, pokud možno, suchý. Uvnitř byste proto neměli nechávat nic vlhkého – zapomínat byste neměli například na koberečky, které nasáknou vodu z bot. Po každé jízdě byste je tedy měli vyjmout a nechat vyschnout mimo vůz.

Část řidičů na to jde i z opačného konce – v autě vozí sáčky se silikagelem, který vlhkost pohlcuje. Pomoci pak dokáže i speciální chemie, která na nějaký čas mlžení potlačí, například speciální spreje či pěny proti mlžení.

Zkuste babské rady

Sáhnout můžete i po tipech kutilů. Někteří řidiči se jim sice pošklebují, jiní na ně ale nedají dopustit. Nejčastější radou, jak předcházet zamlženým sklům, je ošetření pěnou na holení, kterou nanesete na čisté a suché sklo a vyleštíte do sucha.

Pokus s pěnou na holení – vpravo pěna, vlevo nic. Funguje dobře, ale jen krátce

Obdobným „receptem“ je potření skla rozkrojenou syrovou bramborou a rozleštění utěrkou. Obojí ale vydrží sklo proti vlhkosti chránit jen pár dní.

Zkusit můžete rovněž výrobu vlastních roztoků. Existují také alternativy k sáčkům se silikagely. Zastoupit je dokáže obyčejná rýže – i ta umí vlhkost zachytit. Využít můžete například i silikátové stelivo pro kočky.

Jak odmlžit sklo s funkční ventilací

S funkční ventilací je postup o poznání snazší – stačí jej zapnout na plný výkon a teplotu a nasměrovat proud vzduchu na sklo. Teplý vzduch si s vlhkostí poradí rychle.

Skvělým pomocníkem je klimatizace, která vzduch vstupující do kabiny vozu vysušuje, takže ten na sebe potom lépe váže vlhkost ze skla.

V obou případech je také dobré alespoň na pár sekund pootevřít okna, aby se vlhčí vzduch z vozu dostal co nejrychleji ven.

Vstoupit do diskuse
Témata: sklo, vlhkost, ventilace

Nejčtenější

Krásné nové stroje z Mnichova: fabiobijec, vtipálek od Porsche a čínské UFO

Mnichovský autosalon byl přehlídkou čínských značek, ale také exhibicí domácích německých výrobců, mezi které se dokázali vklínit i Francouzi a Korejci. Podívejte se podrobněji na nové modely BMW...

Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky

„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus...

Zaříkávač stuttgartských koní. Robert Redford a Porsche byli nerozlučnou dvojicí

V úterý zemřel Robert Redford, jenž byl synonymem pro eleganci, svobodu a nezávislého ducha. A právě tyto vlastnosti se zrcadlily i v jeho vztahu k automobilům. Slavný herec byl vyznavačem klasiky a...

BMW změnilo své logo, nikomu o tom ale neřeklo. Dostal ho nový elektromobil

Mnichovská automobilka nenápadně představila na domácím autosalonu nové logo. Obměněný slavný znak představila na veletrhu IAA Mobility, premiéra se ovšem odehrála ve stínu důležité novinky BMW,...

Čínská auta českého designéra vyrobí v Rakousku. Xpeng tak obejde cla

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik oznámil, že továrna Magny ve Štýrském Hradci...

Podzim přináší zamlžená skla v autě. Takhle si poradíte i bez ventilace

Za dveřmi jsou opět mrazivá rána a s nimi i zamlžená skla uvnitř aut. S ventilací nebo klimatizací je odmlžení snadné, co když ale větrák stávkuje?

24. září 2025

Třicátiny slavného BMW Z3, jeho tvůrce maluje bavoráky dodnes

Ve třicátých letech dvacátého století se propracovaný sportovní model 328 stal synonymem roadsterů BMW. O šedesát let později se BMW díky modelu Z3 opět stalo synonymem roadsterů.

24. září 2025

Antilexus z Číny má na mušce kodiaq a spol. V Omodě 9 můžete i meditovat

Exkluzivně

Omoda 9 je jedním z nejambicióznějších přírůstků z Číny, jejichž cílem je konkurovat zavedeným hráčům, jako jsou Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan, a dokonce i prémiovým modelům od Lexusu či Volva....

24. září 2025

Nové poměry v Evropě. Čínské automobilky válcují evropské značky

Čínské automobilky v Evropě v srpnu zvýšily prodej meziročně o 121 procent. Mají tržní podíl 5,5 procenta a předstihly evropské výrobce Audi a Renault. Vyplývá to z údajů společnosti JATO Dynamics.

24. září 2025

Renault 5: nekonečně stylový elektrický frajer není pro každého

Kdo má rád auta, bude ho milovat. Kdo auta neřeší, stejně si ho nekoupí. Nový Renault 5 E-Tech je technologická hračka pro dospělé, kteří jsou duší pořád tak trochu děti. Toto je totiž autíčko na...

23. září 2025

Jeep se stal synonymem pro terénní vozy. Jak přišel ke jménu se neví

Jednou z ikon druhé světové války se stal Willys MB, známý jako Jeep. Jednoduchý vůz schopný jet cestou necestou se těšil oblibě mezi vojáky a později i mezi civilisty. A díky němu se Jeep stal...

23. září 2025

Nová levná auta v Evropě? Spasit nás mají přerostlé angličáky à la Japonsko

Poté, co přísné unijní regulace vyhnaly z evropského trhu malá a levná auta, volají teď automobilky po jejich návratu. A jako inspiraci si berou Japonsko a jeho populární kategorii Kei Cars. Spasí...

23. září 2025

Italský maluch motorizoval Polsko. Poslední vyjel před čtvrtstoletím

Silnice socialistického Polska si nelze představit bez malucha, tedy Fiatu 126p, jehož první kusy opustily výrobní linku v červnu 1973 a poslední před 25 lety, 22. září 2000.

22. září 2025

Focus z bazaru je dobrý tip. Skvěle jezdí a udržované kusy jsou bez problémů

Premium

Balí Ford v Evropě definitivně kufry? Mondeo, Fiesta, Smax, Galaxy… a teď i Focus. Ikonické modely, které v Evropě válcovaly konkurenci a patřily vždy k nejlepším autům ve své třídě, mizí z trhu....

22. září 2025

Škoda chystá přiostřenou Fabii. Máme první fotky

„Velmi se těšíme na speciální model Fabie k našemu 130. výročí, takže si na to počkejte. Nebude označen jako RS, ale bude mít v sobě trochu genů RS,“ řekl pro australský magazín Drive šéf Škody Klaus...

22. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zaříkávač stuttgartských koní. Robert Redford a Porsche byli nerozlučnou dvojicí

V úterý zemřel Robert Redford, jenž byl synonymem pro eleganci, svobodu a nezávislého ducha. A právě tyto vlastnosti se zrcadlily i v jeho vztahu k automobilům. Slavný herec byl vyznavačem klasiky a...

21. září 2025

Kontrola 71 přechodů odhalila závady. Odborníci radí, co zlepšit

Podle dopravní policie zemřelo během letních prázdnin na silnicích deset chodců, což je dvojnásobek oproti loňsku. Bezpečnost na přechodu vyžaduje maximální pozornost řidičů i chodců, nejlépe formou...

20. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.