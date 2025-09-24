V nových autech nic složitého – zapnout klimatizaci a během pár sekund je po problému. I bez ní si dokáže větrák se zamlženými okny poradit, i když to sice trvá o něco déle. Ale co když větrák přestane spolupracovat, zrovna když se to nejméně hodí? Poradíme, jak skla odmlžit, jak mlžení předcházet a také co nikdy nedělat.
Proč se skla zamlžují
Za mlžení okének v zimním období může vlhkost, která kondenzuje na studeném povrchu skla. Úplně zbavit se jí nejde, protože se v autě přirozeně drží. Vlhkosti jde ale předcházet, aby se jí na sklech sráželo co nejméně.
Častým a zároveň také často opomíjeným původcem vysoké vlhkosti uvnitř vozu je starý a znečištěný kabinový filtr. Čím déle v autě je, tím hůře vlhkost pohlcuje a naopak zadržuje nečistoty, které vlhkost udržují. Měnit by se proto měl alespoň jednou ročně.
Jak si poradit bez ventilace
Bez funkčního větráku se přece jen skla odmlžují špatně. Zásadní je dostat vlhký vzduch co nejrychleji z auta. V takovém případě nezbývá než spustit okénka, aby se vzduch v autě vyměnil.
Prvním krokem by mělo být ometení skel a oškrábání námrazy. Už během pobíhání okolo vozu s kartáčkem také můžete nechat otevřená okna, aby se vlhkost dostala ven co nejdříve. Jen tedy pozor, abyste si nějaký sníh nenametli dovnitř.
O něco jednodušší to mají řidiči aut s vyhřívaným čelním sklem – funguje na podobném principu jako to vzadu, není ale úplně běžné.
Co nikdy nedělat
Ani bez funkčního větráku a v tom největším spěchu byste neměli okna otírat žádnými hadříky či kapesníky, a už vůbec ne rukou. Nejenže v chladném počasí se otřená místa znovu rychle zamlží, ale na skle pak zůstávají i šmouhy, které zhoršují výhled z vozu.
Jak předcházet vlhkosti
Pronikání vody
Někdy se ale vlhkost v autě drží přes veškeré snahy. Častou příčinou je poškozené těsnění okolo oken – pověstná tím je například Škoda Felicia. Poškození není zvenku ani zevnitř znát, ale dovnitř při deštích proniká voda.
Nejlepším způsobem boje proti zamlženým oknům je prevence – interiér vozu udržujte, pokud možno, suchý. Uvnitř byste proto neměli nechávat nic vlhkého – zapomínat byste neměli například na koberečky, které nasáknou vodu z bot. Po každé jízdě byste je tedy měli vyjmout a nechat vyschnout mimo vůz.
Část řidičů na to jde i z opačného konce – v autě vozí sáčky se silikagelem, který vlhkost pohlcuje. Pomoci pak dokáže i speciální chemie, která na nějaký čas mlžení potlačí, například speciální spreje či pěny proti mlžení.
Zkuste babské rady
Sáhnout můžete i po tipech kutilů. Někteří řidiči se jim sice pošklebují, jiní na ně ale nedají dopustit. Nejčastější radou, jak předcházet zamlženým sklům, je ošetření pěnou na holení, kterou nanesete na čisté a suché sklo a vyleštíte do sucha.
Obdobným „receptem“ je potření skla rozkrojenou syrovou bramborou a rozleštění utěrkou. Obojí ale vydrží sklo proti vlhkosti chránit jen pár dní.
Zkusit můžete rovněž výrobu vlastních roztoků. Existují také alternativy k sáčkům se silikagely. Zastoupit je dokáže obyčejná rýže – i ta umí vlhkost zachytit. Využít můžete například i silikátové stelivo pro kočky.
Jak odmlžit sklo s funkční ventilací
S funkční ventilací je postup o poznání snazší – stačí jej zapnout na plný výkon a teplotu a nasměrovat proud vzduchu na sklo. Teplý vzduch si s vlhkostí poradí rychle.
Skvělým pomocníkem je klimatizace, která vzduch vstupující do kabiny vozu vysušuje, takže ten na sebe potom lépe váže vlhkost ze skla.
V obou případech je také dobré alespoň na pár sekund pootevřít okna, aby se vlhčí vzduch z vozu dostal co nejrychleji ven.