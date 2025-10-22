Neuklouzněte za hranicemi zbytečně. Jaká pravidla pro zimní pneu platí u sousedů?

Blíží se doba hromadného přezouvání pneumatik na zimní – v Česku musí auta mít zimní obutí od začátku listopadu. Jaká však platí pravidla v okolních zemích či oblíbených destinacích zimních dovolených?

Dopravní policisté při kontrole pneumatik a brzd kamionů u Nové Hospody na Písecku. (únor 2016) | foto: Petr LundákMAFRA

Před cestami do zahraničí nejprve ověřte, že pneumatika je zboku pláště označená takzvaným alpským symbolem 3PMSF – piktogramem tří vrcholků hor s vločkou. Ten jako jediný označuje pneumatiku, jež si poradí se zimou.

Zimní pneumatiky jsou povinností od listopadu. Na výjimky se ale nespoléhejte

Od loňského října v návaznosti na nařízení EU již nemusí stačit označení písmeny M+S. Takové pneumatiky jsou dnes ve většině států považovány za letní.

Stále sice splňují legislativní požadavky například na Slovensku či v Rakousku, označení M+S však nezaručuje vlastnosti nezbytné pro provoz v chladu, jelikož pneumatika neprošla oficiálním testováním tak, jako pneumatiky s alpským symbolem.

Celoroční pneumatiky nejsou problém

Za zimní jsou v Evropě stejně jako u nás uznávané celoroční pneumatiky. Musí však splňovat podmínky předepsané pro zimní obutí, zejména hloubku dezénu. Na boku pláště musí být rovněž alpský symbol.

Celoroční pneumatiky nejsou pro každého. Město zvládnou, v horách budou bojovat

Zimní obutí v zahraničí

V pětici nejčastějších destinací zimních dovolených platí odlišná pravidla – kladou různé podmínky na dobu používání zimních pneumatik či situace, kdy na autě musí být. Někde povinnost začíná dříve, jinde končí později.

Kdy musí na autě být zimní pneumatiky
StátObdobíKdy jsou povinné
Slovensko15. listopad – 31. březenZa nepříznivého počasí
Rakousko1. listopad – 15. dubenZa nepříznivého počasí
NěmeckoNení stanovenoZa nepříznivého počasí
PolskoNení stanovenoPouze doporučené
Itálie15. říjen – 15. dubenPouze doporučené

Pravidla pro jízdu na zimních pneumatikách jsou na Slovensku i v Rakousku obdobná jako u nás – použít je v uvedeném období musíte, jen pokud je na silnicích sníh či led.

Podobná podmínka platí i v Německu – na rozdíl od ČR však u západních sousedů není nijak stanovené období. V Polsku nejsou povinné dokonce vůbec – i v zimě je na nich jízda pouze doporučená.

To italská nařízení o jízdě na zimních gumách jsou poměrně specifická. V uvedeném rozmezí od poloviny října do poloviny dubna je ježdění na zimních gumách pouze doporučením. Povinné jsou však v některých (převážně horských) oblastech, na což upozorňují dopravní značky – ty mohou také nařizovat použití sněhových řetězů.

Dezén neřešte, český limit stačí

Čeští řidiči při cestách do této pětice zemí nemusí řešit hloubku dezénu. Pro zimní pneumatiky je předepsáno stejně (například v Rakousku) jako u nás, tedy 4 milimetry u osobních vozů, nebo stačí dokonce nižší hloubka (Slovensko, Německo).

Specifická výbava v zahraničí

Do většiny státy nebudete potřebovat žádnou speciální výbavu (výjimkou je například Chorvatsko, kde řidiči musí v zimě vozit lopatu), zejména na cestách do horských oblastí by však neměly chybět sněhové řetězy.

Test zimních pneumatik potvrdil, že šetřit za každou cenu nemá smysl

Povinné nejsou všude, můžete se však setkat s úseky, kde je jejich využití nařízené – záleží na cíli vaší cesty. Součástí povinné zimní výbavy jsou například v alpských regionech v Itálii.

Pokuty za řetězy

U řetězů však pozor na dodržení dalších nařízení. Například v Rakousku či na Slovensku mohou být sněhové řetězy na kolech nasazené, jen pokud je silnice pokrytá vrstvou sněhu, aby nepoškozovaly asfalt.

Právě u jižních sousedů za jejich nesprávné použití dávají policisté pokutu 35 eur, tedy zhruba 850 korun. Na Slovensku naopak za jízdu bez nich platí přísnější postih – až 60 eur, tedy necelých 1 500 korun.

Jízda na letních je hazard. I pro peněženku

Jízdu se správným obutím není dobré brát na lehkou váhu. Kromě horší ovladatelnosti vozu v náročnějších podmínkách totiž riskujete i pokuty. I ty jsou v zahraničí mnohdy přísné.

Zimní jízda se starými pneumatikami je o život. V našem testu zjistíte proč

U nás je maximální výše blokové pokuty 1 500 korun, ve správním řízení až pět tisíc korun. Policie také po kontrole může v krajním případě zakázat další jízdu. Při zaviněné nehodě jsou částky až dvojnásobné a úhradu způsobené škody může dokonce vymáhat pojišťovna, pokud se ukáže, že karambol způsobilo právě nevhodné obutí.

Postihy v zahraničí

Stejně jako se mezi jednotlivými zeměmi liší pravidla pro jízdu na zimních pneumatikách, liší se i pokuty za jejich nedodržení. Stejně jako u nás vám němečtí policisté mohou v krajním případě zakázat další jízdu, a dokonce zabavit vozidlo.

Postihy za jízdu na letních /nesprávných pneumatikách v zahraničí
StátPostih po přepočtu
SlovenskoAž 1 200 Kč
RakouskoMinimálně 850 Kč
NěmeckoMinimálně 1 500 Kč
Polsko-
Itálie1 000 – 8 000 Kč

Výše pokut v Itálii se odvíjí zejména od regionu a také od závažnosti postihu. Naopak pokuty v Německu jsou jednotné, ale odstupňované – s nejnižší sazbou okolo patnácti set korun můžete počítat jen v případě, že policie zjistí nevhodné obutí. Pokud ale kvůli letním gumám někde uvíznete, budou to už dva tisíce, a za způsobenou nehodu ještě o tisíc víc.

Mezi postihy však kraluje naprosto drakonická rakouská pokuta. Její výše je variabilní a záleží na závažnosti přečinu. Pokud například vinou nedostatečné zimní výbavy zablokujete silnici, může se její výše vyšplhat až na 5 000 eur, tedy přes 120 tisíc korun.

Stejně jako v Česku se řidič jízdou na nesprávných pneumatikách vystavuje riziku, že za něj případnou způsobenou škodu pojišťovna odmítne uhradit – respektive ji uhradí, ale bude ji zpětně vymáhat. To platí jak pro jízdu na letních gumách, tak pro sjetý dezén.

