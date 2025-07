Do Chorvatska to jde i bez tunelů. Horské průsmyky nabídnou víc než jen objížďku

Vyrážíte autem do Chorvatska? Poradíme, kudy projet a jak se co nejvíce vyhnout placeným tunelům. Cestu sice urychlí, ale leze to pořádně do peněz. Co si radši užít vyhlídkové trasy přes horské...