Test automyček: Tunelové lépe myjí, portálové slušně suší

„Myl jsem to saponátem a teď jsme se v příručce dočetli, že prej to nějak žere lak nebo co,“ pucuje pan Pařízek novou Škodu 105 S. „Já nevím, já to dávám do čistírny,“ opáčí knihkupec Vrána ve filmu Vrchní, prchni! Pokud jako on nevlastníte hadrový velorex, musíte nejspíš jako pan Pařízek řešit, kde a jak auto co nejlépe zbavit špíny.

Zapomeňte, že byste vůz cáchali v pěně jen tak na sídlišti nebo na zahradě, to by mohlo skončit pokutou. Raději jeďte do myčky. Zvolit můžete buď vlastnoruční cizelování v mycím boxu, nebo pohodlnější variantu, kdy za vás práci odvedou ruce profesionálů či automatická linka. Tunelová neboli průtahová, portálová, dokonce i bezkartáčová.

Liší se přitom nejen způsobem, jakým pracují, ale také cenou a především efektivitou, jak ukázal test MF DNES. Verdikt zní: nechcete-li utrácet za nejdražší programy, navštivte takovou tunelovou myčku, kde vám auto předmyjí.

Dva vozy s růžovým přelivem

Vyzkoušeli jsme na „vlastní lak“ bílého Fordu Focus a černé Škody Octavie dvanáct různých myček v Praze a středních Čechách – ve speciálních centrech, u čerpacích stanic a obchodních domů i v profi ruční myčce. Na každé si redaktoři zaplatili základní program, protože i ten musí auto důstojně umýt. Aby bylo možné srovnat práci myček, pořídili jsme standardizovanou testovací látku z Německa, jež obsahuje vodou ředitelné červené barvivo a alkohol. Ten se po nanesení odpaří a na voze zůstane nepřehlédnutelný přeliv. Pak stačí přejet nános mokrým hadrem, ani není třeba tlačit – a růžové mámení je pryč.

Typy automyček Tunelová (průtahová): Řidič najede autem na pás, zařadí neutrál a nechá se táhnout tunelem, v němž pás auto proveze od napěnění (popříp. předmytí) přes kartáče, voskování a leštění po sušení. Auta do myčky najíždějí jedno za druhým.

Portálová: Šofér najede k „bráně“, zabrzdí a stojí na místě. Portál vůz zepředu a pak odzadu napění, vykartáčuje, navoskuje, vyleští a vyfénuje. V myčce je jen jedno auto. Bezkartáčová: Funguje na stejném principu jako portálová, program však probíhá bez účasti kartáčů. Šampon oplachují místo kartáčů vysokým tlakem tenké trysky.

Levnější a rychlejší...

Když testoval v roce 2013 myčky německý autoklub ADAC, dospěl k závěru, že viditelně čistší vyjedou vozy z průtahových linek, kde personál auto předmyje vysokotlakou vodou. Přitom základní umytí tu stálo méně než u portálové konkurence – zhruba o devatenáct procent. A české srovnání? Jako z kopírky, jen s tím rozdílem, že ceny se liší ještě výrazněji. Zatímco za očistu v tunelové lince jsme zaplatili průměrně 93, za portálové propláchnutí 117 korun. To je o čtvrtinu více.

Také z hlediska průměrného času stráveného mytím na tom jsou průtahové myčky lépe, byť o vcelku zanedbatelných čtrnáct vteřin. „V případě nejlevnějších programů vycházejí tunelové myčky, kde vám auto ještě ručně předmyjí, lépe. Taková myčka je i rychlejší a dokáže za hodinu odbavit více aut. Tím se zákazníkům zkracuje čekání,“ potvrzuje Tomáš Mikšovský, jenž se zabývá mycí technikou a odborně se podílí na programu rozvoje čerpacích stanic Convenience.cz.

Jen pro představu, ve vítězné IMO myčce v pražských Letňanech jsme ve frontě šesti vozů čekali zhruba deset minut – auta vjíždějí do myčky jedno za druhým. Kdyby se taková kolona utvořila před myčkou na čerpací stanici, zdrželi bychom se odhadem čtyřicet minut. A to už je pro většinu zákazníků citelná ztráta.

... a hlavně účinnější

Důležitější pro hodnocení ovšem bylo to, co běžný zákazník po opuštění automyčky nevidí, totiž nakolik pečlivě je vůz vyčištěn. Protože v tomto případě neplatí vojenská poučka, že co je mokré, to je čisté. Postrachu provozovatelů myček se odborně říká mycí stín, což jsou místa, kam kartáče hůř dosáhnou a odkud špínu nevymetou. Příkladem jsou zpětná zrcátka a jejich okolí, kliky, okenní lišty, chladiče, nárazníky, sloupky dveří či části skel kolem stěračů.

Zatímco trojice kartáčů v portálových myčkách obvykle vynechala všechny detaily v mycím stínu, tunelové myčky a především zdejší obsluha s vodou tryskající pod vysokým tlakem dokázaly vysmýčit i hůř dostupné plochy, byť k dokonalosti pořád něco chybělo.

„Výhodou portálových myček je ovšem efektivnější sušení. Zatímco průtahová suší v jednom směru, portál vysouší vůz nadvakrát,“ upozorňuje Tomáš Mikšovský na benefit, který potvrdil i test: jednoznačně nejlépe sušily myčky u čerpacích stanic MOL v Praze 10 – Strašnicích a OMV na Karlovarské v Praze 17. Velmi pečlivě ovšem završila program Expres také tunelová myčka Davo Wash ve středočeských Olbramovicích.