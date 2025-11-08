Každý motorista bude souhlasit, že zimní rána nedokáže nic otrávit tak, jako povinná očista auta od sněhu a námrazy. Většina řidičů auto nejprve nastartuje a pak jde očistit okna, případně karoserii. Jakkoliv je takový postup léty zažitý, zákon se na takové svým způsobem zbytečné nastartování dívá naprosto jasně.
Podle § 7 zákona č. 361/2000 Sb. řidič „nesmí obtěžovat ostatní nadměrným hlukem nebo zbytečným ponecháním motoru v chodu“. Policie tak může běžící vůz bez pohybu považovat za přestupek, a to i tehdy, když řidič jen čeká, až se vůz zahřeje. Na místě může být uložena pokuta až 1 500 korun, ve správním řízení až 5 tisíc korun.
Motoru nesvědčí dlouhé zahřívání na místě
Škrábání autoskel s nastartovaným motorem není ideální ani z technického hlediska. Při chodu motoru na volnoběh zůstává olej po startu delší dobu hustý a mazání nemusí být zpočátku plně efektivní. Motor se navíc ohřívá pomaleji než při jízdě. Pokud se tento způsob zahřívání opakuje pravidelně, může přispívat ke zvýšené spotřebě paliva a dlouhodobému opotřebení některých součástí motoru.
Jak to dělat lépe?
Každý řidič je povinen zbavit vůz nečistot, které mu zabraňují ve výhledu vpřed, do stran nebo vzad, což požaduje přímo zákon o provozu na pozemních komunikacích. Je však potřeba to dělat bez nastartovaného motoru.
Ideální je omést auto od sněhu a pak na okna použít sprej na rozmrazení oken. Na trhu jsou dostupné chemické rozmrazovače, které led odstraní během několika sekund. Poté, pokud je to potřeba, je dobré okna z vnitřní strany otřít speciální utěrkou proti zamlžování. Postačí ovšem i klasické kuchyňské papírové utěrky. Poté nastartovat a vyrazit.
Pomoci mohou i jednoduché zakrývací fólie nebo kus kartonu, který přes noc chrání čelní sklo. Kdo má k dispozici garáž, měl by ji v zimě rozhodně využívat. Chrání nejen skla, ale i mechanické části vozu. Pokud garáž chybí, i jednoduchá večerní příprava může znamenat rozdíl mezi pokutou a klidným začátkem dne.