Máte doma nepojízdné vozidlo? Neodkládejte jeho odstranění a raději vozidlo předejte k odbornému zpracování včas. Jakmile v garáži nebo na zahradě začne plnit jinou funkci, později už jeho odvoz ani likvidace nemusí být zdarma.
Nejčastější otázky
- Kdy je ekologická likvidace vozidla zdarma?
- Co se považuje za nekompletní autovrak?
- Proč cenu zhoršuje přidaný odpad ve vozidle?
- Kdy může být autovrak naopak ještě výhodný?
- Na co si dát pozor před předáním vozidla?
Kdy je ekologická likvidace vozidla zdarma?
Z pohledu zpracovatele je zásadní, jestli je vozidlo kompletní, nebo jde o vozidlo, kterému už chybí některé důležité části:
- Ekologická likvidace kompletního vozidla je pak ze zákona bezplatná.
- Za neúplná vozidla nebo vozidla s přidaným odpadem může firma oprávněná ekologicky likvidovat vozidla (dále jen „zařízení“) účtovat poplatek.
„Kompletní vozidlo má pro zpracovatele vyšší hodnotu, protože obsahuje více materiálu a často i použitelné součástky. Faktory, které zvyšují cenu kompletního vozidla, jsou funkční nebo jen mírně poškozené součástky, oblíbené značky a modely s poptávkou po dílech, nižší stáří vozidla, katalyzátor a vyšší obsah kovů,“ vysvětluje Petr Šimurda, jednatel společnosti TROTINA Eko, s tím, že i nepojízdné nebo havarované vozidlo může mít stále hodnotu díky využitelným dílům a materiálu.
|
Pozor na černá vrakoviště! Kvůli jedné chybě může auto zůstat psané na vás
Co se považuje za nekompletní vozidlo?
Pokud vozidlo postrádá některé důležité části, může zařízení nabídnout horší podmínky nebo si říct o poplatek za likvidaci, protože vozidlo nesplňuje podmínky bezplatného převzetí vozidla k ekologické likvidaci stanované zákonem. „Typicky jde o situace, kdy chybí motor, části karoserie, dveře, skla, baterie nebo katalyzátor,“ vypočítává Petr Šimurda. Kompletní katalyzátor je nedílnou součástí vozidla. Obsahuje cenné kovy, které je možné po ekologické likvidaci autovraku nadále využít. Kompenzuje tak částečně náklady zařízení spojené s ekologickou likvidací autovraku.
Do ceny se navíc promítá i celkový stav vozidla. „Mezi problematické případy se řadí také vyhořelá nebo vyplavená vozidla s kontaminovanými součástkami. U nich bývá zpracování složitější a některé části už nemají další využití. Zatímco u novějších a zachovalejších vozidel se může výkupní cena vyšplhat až na desítky tisíc korun, u nekompletních autovraků může jít jen o symbolické částky, nebo naopak o situaci, kdy majitel za likvidaci doplácí,“ pokračuje zástupce firmy TROTINA Eko.
Proč cenu zhoršuje přidaný odpad ve vozidle?
Podobná situace je i u tzv. „přidaného odpadu“, tedy jakéhokoli cizího materiálu, který do vozidla nepatří. „Přidaný odpad je v praxi mnohem častější problém, než by se mohlo zdát. Mnozí lidé totiž staré vozidlo využijí jako provizorní sklad a nechávají v něm PET lahve, dřevo, staré pneumatiky, stavební materiál nebo jiný odpad z garáže či dílny. Jenže bezplatná likvidace se vztahuje na vozidlo, ne na směs odpadu navíc,“ doplňuje Petr Šimurda s tím, že si zařízení pak může účtovat poplatek, protože musí cizorodý materiál oddělit a postarat se o jeho odstranění mimo běžný proces likvidace vozidla.
Kdy může mít autovrak naopak ještě vyšší hodnotu?
Pokud je vozidlo kompletní, relativně zachovalé a obsahuje díly, o které je na trhu zájem, může vedle ekologické likvidace připadat v úvahu i jeho výkup.
Výslednou cenu ovlivňuje především:
Vyšší hodnotu mívají také těžší vozy, SUV nebo dodávky, u nichž je větší podíl kovu a často i větší zájem o náhradní díly. Zatímco silně rozebraný nebo zničený autovrak může znamenat jen bezplatnou likvidaci, případně i doplatek.
Na co si dát pozor před předáním vozidla?
Nezapomeňte, že vozidlo musí vždy převzít zařízení, které je Ministerstvem životního prostřední oprávněno k ekologické likvidaci vozidel. Pro trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel je třeba potvrzení o převzetí autovraku od autorizovaného zařízení, které je zapsáno v databázi na stránkách ministerstva životního prostředí. Provozovatele zařízení na likvidaci autovraku je možné si ověřit ve veřejném registru Ministerstva životního prostředí – Informační systém odpadového hospodářství – VISOH 2, který obsahuje seznam zařízení s platným oprávněním k ekologické likvidaci vozidel dle zákona č. 541/2020 Sb. Zpracování vozidel s ukončenou životností.
V písemném potvrzení o převzetí autovraku, které dostanete, je dobré zkontrolovat, zda odpovídá přesně danému vzoru podle vyhlášky č. 345/2021 Sb. a obsahuje předepsané údaje. Tedy např. pořadové číslo potvrzení, identifikační číslo potvrzení v systému (IČPS), IČO a název provozovatele, přesnou adresu zařízení, jméno přejímající osoby, datum převzetí, registrační značku a identifikační číslo vozidla VIN atd.
Tip: Co zjistit před likvidací vozidla?
Pro majitele plynou z výše uvedeného jednoduchá doporučení. Ještě před odtahem je dobré si ověřit: