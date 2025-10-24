Ačkoli je hloubka dezénu jednou ze zásadních vlastností zimních pneumatik, nejde rozhodně o jediný údaj, který byste měli sledovat. Životnost materiálů není nekonečná a gumy tak během let přicházejí o své vlastnosti.
Otázka první: dezén
Na hlavní údaj týkající se zimních pneumatik si nejspíš vzpomene většina řidičů. Hloubka dezénu zimních pneumatik osobních aut musí být nejméně 4 milimetry. U vozidel, jejichž váha přesahuje tři a půl tuny, musí být ještě o dva milimetry hlubší – na druhou stranu stačí jen na hnaných kolech. Hloubka drážek dalších kol stanovená není.
Kdy přezout
Zimní pneumatiky musíte na autě mít od 1. listopadu do 31. března. Povinnost neplatí vždy – zákon o silničním provozu říká, že na autě musí být, pokud:
V opačném případě je pneumatika zralá na výměnu nejen kvůli zhoršení jízdních vlastností a zvýšenému riziku nehody, jelikož sjeté pneumatiky prodlužují brzdnou dráhu i v nízké rychlosti až o několik metrů, ale také pro porušování předpisů. Za jízdu na sjetých gumách hrozí pokuta a v krajním případě i zákaz další jízdy. Řidiči se také vystavují riziku, že pojišťovna odmítne uhradit případnou způsobenou škodu, respektive ji bude zpětně vymáhat.
Hloubku dezénu lze ověřit snadno – přímo v drážkách pneumatiky jsou takzvané indikátory opotřebení. Tyto vystouplé body signalizují hraniční opotřebení pneumatiky v momentě, kdy jsou srovnané s výškou okolního dezénu. Méně běžná jsou například čísla, značící konkrétní milimetry vzorku, jež postupně ubývají.
O něco přesnější variantou jsou hloubkoměry, které se dají v autopotřebách pořídit už za pár desítek korun. Na nouzovou kontrolu pak postačí i mince – ideální je padesátikoruna. Pokud po zastrčení do drážky nevidíte spodní měděný okraj, je pneumatika příliš sjetá.
Jak staré je moc staré?
Určení data výroby
Druhým údajem, jež by řidiči měli sledovat, je stáří pneumatiky. Hranice životnosti bývá uváděna jako deset let, někteří výrobci však k výměně doporučují přistoupit už o něco dříve – po čtyřech či pěti letech.
Podle rakouského autoklubu ÖAMTC je právě pět let důležitým milníkem, kdy se vlastnosti pneumatik začínají zhoršovat.
Delší životnosti pneumatik můžete pomoci i obyčejným správným skladováním. Pneumatiky jsou poměrně citlivé na teplotu i světlo. Pokud zrovna nejsou na autě, měly by být uloženy na chladném a tmavém místě a také v suchu. Díky tomu si své vlastnosti udrží déle.
Abyste předešli vzniku otlačenin, je dobré dát pozor i na způsob jejich uložení – pneumatiky s ráfkem můžete naskládat do komínku nebo zavěsit, ty bez něj by měly stát na běhounu.
Praskliny i boule jsou špatně
Kromě data na bočnici pneumatiky o její kondici napoví i stav – stačí zběžná vizuální kontrola, abyste měli dobrou představu. Na běhounu i bočnici hledejte praskliny či puchýřky, což jsou všechno známky tvrdnutí pryže.
Další známkou, že obutí je zralé na výměnu, jsou boule na bočnici. Vzniknou vinou poškozené konstrukce, například jízdou po nerovnostech nebo nárazem do obrubníku. Taková pneumatika může v krajním případě za jízdy prasknout.