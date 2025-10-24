Je čas na nové zimní pneumatiky? Dezén není všechno, napoví stáří nebo trhliny

Matouš Waller
Blíží se termín povinného přezutí na zimní pneumatiky a čekací listiny dílen se plní. Jak ale poznat, že obutí vozu dosloužilo a na auto už v nastávající sezoně nepatří? Sjetý vzorek není jediným faktorem.

Extrémně sjeté pneumatiky. Vyměnit už se měly dávno | foto: Policie ČR

Ačkoli je hloubka dezénu jednou ze zásadních vlastností zimních pneumatik, nejde rozhodně o jediný údaj, který byste měli sledovat. Životnost materiálů není nekonečná a gumy tak během let přicházejí o své vlastnosti.

Otázka první: dezén

Na hlavní údaj týkající se zimních pneumatik si nejspíš vzpomene většina řidičů. Hloubka dezénu zimních pneumatik osobních aut musí být nejméně 4 milimetry. U vozidel, jejichž váha přesahuje tři a půl tuny, musí být ještě o dva milimetry hlubší – na druhou stranu stačí jen na hnaných kolech. Hloubka drážek dalších kol stanovená není.

Kdy přezout

Zimní pneumatiky musíte na autě mít od 1. listopadu do 31. března. Povinnost neplatí vždy – zákon o silničním provozu říká, že na autě musí být, pokud:

  • je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza,
  • lze předpokládat, že se souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza může na silnici během jízdy vyskytnout.

Alpský symbol s vločkou značí gumu vhodnou na zimu. | foto: Bridgestone

V opačném případě je pneumatika zralá na výměnu nejen kvůli zhoršení jízdních vlastností a zvýšenému riziku nehody, jelikož sjeté pneumatiky prodlužují brzdnou dráhu i v nízké rychlosti až o několik metrů, ale také pro porušování předpisů. Za jízdu na sjetých gumách hrozí pokuta a v krajním případě i zákaz další jízdy. Řidiči se také vystavují riziku, že pojišťovna odmítne uhradit případnou způsobenou škodu, respektive ji bude zpětně vymáhat.

Hloubku dezénu lze ověřit snadno – přímo v drážkách pneumatiky jsou takzvané indikátory opotřebení. Tyto vystouplé body signalizují hraniční opotřebení pneumatiky v momentě, kdy jsou srovnané s výškou okolního dezénu. Méně běžná jsou například čísla, značící konkrétní milimetry vzorku, jež postupně ubývají.

Vzorek pneumatiky s indikátorem opotřebení | foto: Škoda auto, a.s.

O něco přesnější variantou jsou hloubkoměry, které se dají v autopotřebách pořídit už za pár desítek korun. Na nouzovou kontrolu pak postačí i mince – ideální je padesátikoruna. Pokud po zastrčení do drážky nevidíte spodní měděný okraj, je pneumatika příliš sjetá.

Jak staré je moc staré?

Určení data výroby

Na boku pneumatiky najdete vyraženou čtveřici číslic v oválu. První dvě značí týden, druhé dvě rok výroby. Kód na snímku tedy značí výrobu v rozmezí od 30. září do 6. října roku 2019.

Takzvaný DOT kód na boku pneumatiky | foto: Continental AG

Druhým údajem, jež by řidiči měli sledovat, je stáří pneumatiky. Hranice životnosti bývá uváděna jako deset let, někteří výrobci však k výměně doporučují přistoupit už o něco dříve – po čtyřech či pěti letech.

Podle rakouského autoklubu ÖAMTC je právě pět let důležitým milníkem, kdy se vlastnosti pneumatik začínají zhoršovat.

Delší životnosti pneumatik můžete pomoci i obyčejným správným skladováním. Pneumatiky jsou poměrně citlivé na teplotu i světlo. Pokud zrovna nejsou na autě, měly by být uloženy na chladném a tmavém místě a také v suchu. Díky tomu si své vlastnosti udrží déle.

Abyste předešli vzniku otlačenin, je dobré dát pozor i na způsob jejich uložení – pneumatiky s ráfkem můžete naskládat do komínku nebo zavěsit, ty bez něj by měly stát na běhounu.

Praskliny i boule jsou špatně

Kromě data na bočnici pneumatiky o její kondici napoví i stav – stačí zběžná vizuální kontrola, abyste měli dobrou představu. Na běhounu i bočnici hledejte praskliny či puchýřky, což jsou všechno známky tvrdnutí pryže.

Zimní jízda se starými pneumatikami je o život. V našem testu zjistíte proč

Další známkou, že obutí je zralé na výměnu, jsou boule na bočnici. Vzniknou vinou poškozené konstrukce, například jízdou po nerovnostech nebo nárazem do obrubníku. Taková pneumatika může v krajním případě za jízdy prasknout.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krejčí Ferrari slaví 95 let. Karosárna Pininfarina byla firmou na zážitky

Automobily Ferrari si nelze představit bez úchvatných karoserií od karosárny Pininfarina, stejně jako mnohé vozy Alfa Romeo, Fiat či Peugeot. Svého času vyráběla desetitisíce aut ročně, a dokonce...

Mercedes vyvinul revoluční lak. Umožní ujet na slunce až 20 000 km ročně

Je to, jako kdybyste vzali starý mercedes z éry, kdy se kouřily doutníky a muži nosili klobouky, a pak ho vhodili do šejkru budoucnosti. Elektrický koncept Vision Iconic od Mercedesu je něčím mezi...

Veterány dováděly na mosteckém okruhu. Hvězdou bylo ferrari

Déšť ani chlad neodradily téměř deset tisíc fanoušků klasických automobilů, kteří si o víkendu našly cestu na Autodrom Most. Třetí ročník The Most CLASSIC potvrdil, že se během několika let proměnil...

BMW nové éry už je v Česku. Prozkoumali jsme maďarské iX3

Po vzhledové stránce to není zrovna láska na první pohled. Za technicistním designem ovšem nová generace BMW iX3 ukrývá „sexy“ parametry. Má hned čtyři mozky, obří 108kWh baterii, dojezd 805 km a po...

Česká bouda pro dobrodruhy, kterou uveze každý pick-up

V Česku se nestává každý den, aby se lidé otáčeli za obyčejným pick-upem. Při testu obytné nástavby Basecab se to posádce stávalo pravidelně. Za projektem rodinné firmy Cabmaniac přitom stojí náhodné...

První jízda: C5 Aircross nabídne šmrnc i komfort citroënu, lepší je plug-in hybrid

Citroën C5 Aircross je vlajkovou lodí francouzské automobilky. A zároveň posledním modelem značky, který se stále vyrábí ve Francii, konkrétně v Rennes. Po úspěchu první generace, z níž se prodalo...

24. října 2025

Je čas na nové zimní pneumatiky? Dezén není všechno, napoví stáří nebo trhliny

Blíží se termín povinného přezutí na zimní pneumatiky a čekací listiny dílen se plní. Jak ale poznat, že obutí vozu dosloužilo a na auto už v nastávající sezoně nepatří? Sjetý vzorek není jediným...

24. října 2025

Budoucnost Škody: dilema mezi spalováky a elektrem a boj s Číňany

Případný odsun termínu ukončení výroby aut se spalovacími motory za rok 2035 nemusí být v zájmu automobilky Škoda Auto. Na konferenci o vývoji automobilového průmyslu to v Brně řekl vedoucí řízení...

24. října 2025

Nová čipová krize pro evropské automobilky? Je za tím roztržka s Čínou

Koncern Volkswagen oznámil, že našel alternativního dodavatele čipů, který by mohl vykrýt jejich nedostatek způsobený spory kolem nizozemské společnosti Nexperia. V rozhovoru s listem Handelsblatt to...

23. října 2025,  aktualizováno  16:30

Nepřekáží, neruší vzhled ulice. Brno má jako první v Česku dobíjecí stanici v lampě

Dobíjecí stanici pro elektromobily zabudovanou do stožáru lampy uvedli ve čtvrtek do provozu zástupci společností Teplárny Brno a Technické sítě Brno (TSB). Nabíječku, která je podle městských firem...

23. října 2025  15:31

BMW nové éry už je v Česku. Prozkoumali jsme maďarské iX3

Po vzhledové stránce to není zrovna láska na první pohled. Za technicistním designem ovšem nová generace BMW iX3 ukrývá „sexy“ parametry. Má hned čtyři mozky, obří 108kWh baterii, dojezd 805 km a po...

23. října 2025,  aktualizováno  14:19

Dakarská kachna z Česka má dva motory a dvě převodovky. Podívejte, co umí

Citroen 2CV, přezdívaný Kachna, se v historii dakarské rallye zúčastnil nejtěžší soutěže světa celkem patnáctkrát. Čtrnáctkrát však nedojel až do cíle. Podařilo se to až na patnáctý pokus, a to české...

23. října 2025

Vtipálek navedl padesátku robotaxíků Waymo do slepé uličky, byla z toho zácpa

Říká se, že nejlepší příběhy píše sám život. V tomhle případě ovšem k vytvoření zajímavé zápletky dopomohl třiadvacetiletý počítačový specialista. Do slepé uličky na sanfranciském Telegraph Hill si...

23. října 2025

Neuklouzněte za hranicemi zbytečně. Jaká pravidla pro zimní pneu platí u sousedů?

Blíží se doba hromadného přezouvání pneumatik na zimní – v Česku musí auta mít zimní obutí od začátku listopadu. Jaká však platí pravidla v okolních zemích či oblíbených destinacích zimních...

22. října 2025

Tajemný crossover jsme projeli jako první. Je to dostupné auto pro nenáročné

Exkluzivně

Labubu nebo mončičák na kolech. To je nový přírůstek do tuzemských showroomů italské značky DR Automobiles. Jmenuje se EVO Cuatro a je to dostupný crossover pro nenáročné zákazníky, kteří hledají...

22. října 2025

Nový šéf Porsche: Ollie musí zamakat u VW, výrobce sporťáků povede starý známý

Olivera Blumeho v čele automobilky Porsche ze skupiny Volkswagen od ledna vystřídá Michael Leiters, oznámila firma. Blume bude pokračovat ve funkci generálního ředitele celého koncernu Volkswagen....

22. října 2025

Tatra staví popelářský speciál na vodík, hotový má být v roce 2028

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks zahájila s partnery vývoj vodíkového nákladního vozidla Tatra Force e-Drive FCEV 6x4. Prototyp užitkového třínápravového auta pro komunální služby s možností...

22. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.