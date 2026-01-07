Jak připravit auto na chlad a mráz: Kompletní zimní checklist pro bezpečnou jízdu

Komerční sdělení   12:09
Zima dokáže prověřit nejen řidičské schopnosti, ale hlavně technický stav auta. Správná příprava na zmrzlou vozovku snižuje riziko nehody, prodlužuje životnost vozu a zajišťuje klidnější jízdu i v mrazivých dnech.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

ilustrační obrázek | foto: Freepik.com

Zimní provoz auta

Ať už jezdíte vlastním vozem, nebo vůz řešíte přes autopůjčku či leasing, pravidelný zimní servis by měl být samozřejmostí pro každého řidiče. Právě v zimě se totiž nejrychleji projeví slabé brzdy, špatné pneumatiky nebo zanedbaná údržba. Kontrola auta před prvními mrazy je vždy levnější než řešení následků na kluzké silnici.

Pokud je váš současný vůz už na hraně zimní spolehlivosti, může být rozumné zvážit novější model — u firem i jednotlivců s financováním může pomoci leasing na auto nebo úvěr na auto od ověřené společnosti (například Raiffeisen - Leasing), díky čemuž můžete lépe naplánovat náklady.

Jak správně přezout pneumatiky: Rozdíl mezi zimními a celoročními

Zimní pneumatiky mají měkčí směs a hlubší dezén, který si zachovává přilnavost i pod 7 °C. Oproti nim celoroční pneumatiky představují kompromis – mohou fungovat ve městě, ale na sněhu a ledu zaostávají.

Praktická doporučení:

  • zimní pneumatiky nazujte nejpozději při poklesu teplot pod 7 °C,
  • hloubka dezénu by měla být minimálně 4 mm,
  • všechny čtyři pneumatiky musí být stejného typu.

Tlak v pneumatikách při mrazivých teplotách

S klesající teplotou klesá i tlak v pneumatikách – zhruba o 0,1 baru na každých 10 °C. Podhuštěné pneumatiky zhoršují ovladatelnost a prodlužují brzdnou dráhu. Tlak kontrolujte ideálně ráno za studena a řiďte se doporučenými hodnotami výrobce.

Kontrola brzd, ABS a asistenčních systémů

Na zmrzlé vozovce hrají klíčovou roli brzdy a elektronické asistenční systémy. ABS, ESP a trakční kontrola musí reagovat rychle a bezchybně. Pokud při brzdění cítíte vibrace, pískání nebo nepravidelný účinek, servis neodkládejte.

Kapaliny v autě – nemrznoucí směs a ostřikovače

Nemrznoucí kapalina v chladicím systému by měla odolat alespoň −30 °C. Stejně důležité jsou zimní kapaliny do ostřikovačů, které nezamrzají a odstraňují sůl z čelního skla. Nezapomeňte ani na stav motorového oleje, který musí v mrazu zajistit snadné starty.

Jak předejít zamrznutí dveří, zámků nebo skel?

Zamrzlé dveře dokážou zkazit ráno během pár sekund. Těsnění pravidelně ošetřujte silikonovým přípravkem, mějte po ruce rozmrazovač zámků a skla udržujte čistá. Parkování pod střechou nebo použití ochranné fólie na čelní sklo výrazně ušetří přípravu na cestu.

Co dělat při smyku na zmrzlé vozovce

Při smyku je zásadní zachovat klid. Sešlápnutí spojky (u manuálu) nebo uvolnění plynu pomůže stabilizaci. Volant vždy natáčejte ve směru smyku a prudké brzdění nechte na ABS. Nejlepší obranou ale zůstává plynulá jízda a dostatečný odstup.

Zimní kontrola jako základ bezpečné jízdy

Dobře připravené auto je v zimě otázkou bezpečnosti, ne komfortu. Pneumatiky, brzdy, kapaliny i prevence zamrzání tvoří základ, který se vyplatí nepodceňovat. Pravidelná kontrola a včasná údržba vám mohou ušetřit mnoho starostí i nákladů.

Témata: Pneumatika, Mráz

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Nejčtenější

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

Sny kluků z venkova rozzářily japonské silnice. Z rebelů jsou umělci tuningu

Tu pozitivní bilanci si majitelé nazdobených náklaďáků dokázali udržet....

Světla, vlaječky, chrom. A klukovské sny o nekonečné silnici. Na japonském venkově kdysi vyrůstala generace, pro kterou byly náklaďáky symbolem svobody. Jejich snům pak dala konkrétnější obrysy...

Jak připravit auto na chlad a mráz: Kompletní zimní checklist pro bezpečnou jízdu

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Připravte svůj vůz na chlad a mráz! Pneumatiky, brzdy, kapaliny i tipy proti smyku. Praktický zimní checklist pro každého řidiče.

7. ledna 2026  12:09

Pit stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku

Pit-stop na dakarské rally. Podívejte, jak se mění kolo závodního náklaďáku...

Třetí etapa Dakaru 2026 na 422 kilometrech nabídla všechno od menších dun a otevřených plání až po technické horské pasáže. Posádka dvojnásobného vítěze Rallye Dakar v kategorii kamionů se musela...

7. ledna 2026

Autozápisník: Bardotová důležitá jako Renault, šrouBMW a znali jste Pana Šipku?

Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana...

Tématem prosince se v autobranži staly šrouby BMW a Mercedesu, úmrtí „Pana Šipky“, palmový test auta BYD a zakázaná reklama Toyoty. Dozvěděli jsme se, že Brigitte Bardotová dala nejen jméno jednomu...

7. ledna 2026

Přestupný rok automobilových šéfů. Měnili se jako letní gumy za zimní

Premium
Rok 2025 se do historie zapíše jako sezona velké personální obměny šéfů...

Pozice automobilového šéfa byla v loňském roce možná ještě méně bezpečným řemeslem než práce pyrotechnika. V top managementech sice panuje „náledí“ celoročně, ale uplynulá sezona již hodně...

7. ledna 2026

Vyšperkovaný dříč Unimog vypadá jako omyl v konfigurátoru. A šejkové zpozorněli

U příležitosti 80. výročí Unimogu Mercedes-Benz Special Trucks spojill síly se...

Někdy se i ten největší dříč v partě rozhodne, že už ho nebaví smrdět od hnoje a tahat zapadlé traktory. Mercedes-Benz Unimog, ta nezničitelná hromada železa, co obvykle sází stromy nebo odhrnuje...

6. ledna 2026

Jediná nezávislá anketa o autech: kdo je vítěz a kdo loser roku?

Ceny roku 2025 podcastu V autě

Automobilový rok 2025 byl plný paradoxů. Značky, které ještě nedávno určovaly tempo, ztrácejí dech, jiné se vezou na vlně opatrnosti a pragmatismu. V podcastu V autě proto jeho autoři sestavili...

6. ledna 2026

Nová Mazda 6 má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

5. ledna 2026,  aktualizováno  13:01

Hybrid s manuálem Honda CR-Z je unikát každým coulem. Bazarovky se nebojte

Premium
Honda CR-Z

Japonské automobilky jsou známé svým neortodoxním přístupem k řešení různých technických požadavků. Někdy se z toho stane hit, jindy šlápnou vedle. Například Toyota a její hybridní Prius vlastně...

5. ledna 2026

Změny pro řidiče 2026: méně papírování a zbytečných návštěv úřadů

Autoškola pro řidiče motocyklů, aut, autobusů, náklaďáků a zemědělských strojů

Od nového roku mohou prvořidiči usednout za volant hned po úspěšném složení zkoušky. To je jedna z mnoha změn pro řidiče v roce 2026, které připravilo ministerstvo dopravy. Většina přináší méně...

5. ledna 2026

Sny kluků z venkova rozzářily japonské silnice. Z rebelů jsou umělci tuningu

Tu pozitivní bilanci si majitelé nazdobených náklaďáků dokázali udržet....

Světla, vlaječky, chrom. A klukovské sny o nekonečné silnici. Na japonském venkově kdysi vyrůstala generace, pro kterou byly náklaďáky symbolem svobody. Jejich snům pak dala konkrétnější obrysy...

4. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

3. ledna 2026

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.

Tesle loni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou elektromobilku tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.

3. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.