Pojízdné stanice měření emisí loví v ulicích auta s vykuchanými výfuky

Téměř čtvrtina vytipovaných aut nesplnila limity, uvádí zpráva ministrů dopravy a životního prostředí Vladimíra Kremlíka a Richarda Brabce.



„Zhoršená kvalita ovzduší přispívá k předčasným úmrtím tisíců lidí nejenom v České republice a doprava je jedním z faktorů, které mají na kvalitu ovzduší vliv,“ uvedl Brabec. Podle něj kontroly ukázaly, že zákonné požadavky nesplňuje výrazné množství vozidel. „Současně bylo výzkumem Centra udržitelné mobility už dříve prokázáno, že velkou část zplodin do ovzduší vypouštějí i novější auta ve špatném technickém stavu, která současně nedodržují zákon, a to paradoxně více, než třeba auta starší výroby,“ upozorňuje ministr životního prostředí.

Měření bylo součástí pilotní kontroly mobilního měření Centra služeb pro silniční dopravu. To během tří letních měsíců kontrolovalo vozy v Praze, zda splňují zákonné požadavky. Pracovníci centra k tomu používali speciální zařízení v autě. „Mobilní jednotky zkontrolovaly celkem 444 vozidel, z nichž 141 vytipovaly k měření emisí. Technicky nezpůsobilých bylo 33, tedy čtvrtina z vytipovaných vozů a sedm procent z celkových kontrol,“ uvádí ředitelka Centra služeb pro silniční dopravu Lenka Zborníková. Kvůli špatnému stavu vozidel jsou zejména ve větších městech často překračovány limity znečištění ovzduší. Vozidla pro měření emisí byla vybírána cíleně podle stavu auta.

Vedle mechanických poškození výfuků a kouřivosti motorů, která byla způsobena nejčastěji špatnou údržbou, kontroly odhalily další závady řídících jednotek emisních systémů (ze zásuvky OBD) a také vozidla se signalizovanou chybou motoru. Specifickým problémem je provoz aut s motorem, který má poškozený nebo špatně udržovaný filtr pevných částic. Všechna vozidla, která v testech nevyhověla, musela do 30 dní na novou technickou prohlídku a přeměření emisí.

Kontrolovat kdekoli je jednoduché. Větší přístroj měří emise aut s benzinovým motorem, menší je na turbodiesely. Centrum služeb pro silniční dopravu letos pořídilo mobilní stanice emisní kontroly.

Pilotní měření probíhalo čtvrt roku v Praze, která má nejmladší skladbu aut na silnicích, u kterých by se dalo předpokládat, že budou v bezvadném stavu. Kromě osobních automobilů se ukázalo, že problémy s emisemi mají často také dodávky. Naopak autobusy a nákladní vozy měly problémů výrazně méně.

Druhá fáze pilotního mobilního měření pokračovala v dalších dvou krajích a příští rok se kontroly rozšíří na celou republiku. Ministerstvo dopravy k tomuto účelu nakoupilo další dva přístroje. Jedna sada přístrojů (jeden pro měření emisí dieselů, druhý pro benzinové a plynové vozy) vyjde asi na tři sta tisíc korun „Všechna zařízení chceme využívat maximálně efektivně, a to jak v rámci běžných silničních kontrol, tak při speciálních příležitostech, jako jsou velké motoristické akce,“ podotkl Kremlík.

Vedle mobilního měření emisí obě ministerstva v minulosti spolupracovala na zpřísnění technických i emisních kontrol pro naftová vozidla, které platí od loňska. Resort dopravy také připravuje preventivní akce, kdy si zájemci budou moci nechat zdarma a bez sankcí přeměřit emise svých aut. Dalším krokem spolupráce mezi oběma ministerstvy je kontrola vozidel vyjíždějících přímo ze stanic technické a emisní kontroly.

Překračování limitů koncentrací u oxidu dusíku, jemných prachových částic nebo u benzo(a)pyrenu vykazuje například Praha nebo Brno, ale i další aglomerace. Například jemné prachové částice v ovzduší jsou kvůli schopnosti vázat látky, které mají karcinogenní nebo mutagenní účinky, významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Problém zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší je vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva ve městech obzvláště závažný.

Zprava ministr dopravy Vladimír Kremlík, ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitelka Centra služeb pro silniční dopravu Lenka Zborníková ukazují mobilní jednotku na měření emisí na tiskové konferenci v Praze, kde informovali 5. prosince 2019 o výsledcích prvních mobilních kontrol na českých silnicích zaměřených na technický stav vozidel. Během tří měsíců první mobilní jednotka zkontrolovala téměř 450 vozidel a každé čtvrté neplnilo zákonem předepsané emisní limity.

„Téměř u všech aut platí, že emise částic závisí na kvalitě konstrukce, seřízení a údržby vozidla. Základní problém tedy není v samotném stáří vozidel, ale v jejich špatném technickém stavu. Pokud řidiči jezdí s nefunkčním filtrem pevných částic, pak poškozují zdraví obyvatel měst, protože lidské tělo neumí ultra jemné částice emitované moderními motory odfiltrovat,“ dodává docent Michal Vojtíšek z Fakulty strojní ČVUT v Praze, který je expertem na měření emisí.

Specifickým problémem je právě provoz motorů se špatně udržovaným nebo poškozeným filtrem pevných částic. Potvrdilo to i testování v provozu, při kterém většina nevyhovujících aut měla naftový motor, benzin spalovalo 9 aut z 33, která neprošla.

Od roku 2018 platí díky spolupráci mezi ministerstvem životního prostředí a ministerstvem dopravy přísnější pravidla pro kontrolu aut s dieselovým motorem. Nově se na stanicích technické a emisní kontroly měří limitní hodnota kouřivosti, která je nově přísnější. „Spolehlivě tak odhalí vozidla s nefunkčním filtrem pevných částic. Pokud emisní prohlídka chybu zjistí, musí ji majitel do 30 dní odstranit, jinak ztratí technickou způsobilost k provozu,“ vysvětluje Petra Roubíčková, tisková mluvčí ministerstva životního prostředí.



Kontroly výfukové soustavy v ulicích počet závad kouřivost OBD (řídící jednotka) vizuální kontrola osobní auta 45 12 7 5 0 dodávky

56 16 7 6 3 autobusy

8 3 0 3 0 nákladní auta

32 2 1 1 0 celkem

141 33 15 15 3

Vykuchaným filtrem pevných částic zabíjíte

Auta s vykuchaným nebo poškozeným filtrem pevných částic neotravují jen okolí, ale také vlastní posádku. Prokázal to speciální test odborníků na měření emisí ČVUT a Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Oblak karcinogenních částic vypouštěných dieselovými motory si vozí takové auto s sebou. Ty částice jsou menší, okem neviditelné, a o to jsou nebezpečnější. Usazují se hluboko v plicních sklípcích, pronikají do krve i do mozku, a přispívají k řadě závažných onemocnění, včetně onkologických. Znečištění ovzduší je mezi deseti nejčastějšími příčinami předčasného úmrtí a ubírá nám v průměru téměř rok života.

Měření během simulací běžných každodenních situací prokázalo, že vysoká koncentrace rakovinotvorných částic je nejen v blízkém okolí vozu, ale za určitých okolností i uvnitř. Množství pevných částic v interiéru vozu s odstraněným filtrem pevných částic bylo během měření až čtyřicetinásobné ve srovnání s emisně nejhoršími pražskými křižovatkami za plného provozu. Posádka se tak v uzavřeném prostoru kabiny vozu vystavuje intenzivní expozici karcinogenních látek.

Experiment se Škodou Octavia Combi 1.6 TDI (77 kW, rok výroby 2011, nájezd 223 000 km, se známou servisní historií pouze v autorizovaném servisu), u které byl speciálně pro potřeby tohoto testu odstraněn filtr pevných částic, zjistil, že i samotná posádka vozu s nefunkčním či odstraněným filtrem pevných částic je pravidelně vystavována dramaticky zvýšeným hodnotám rakovinotvorných částic, a to jak v okolí auta, tak v jeho kabině.

I přesto, že má auto zavřené všechny dveře i okna, pevné částice z výfukových plynů do interiéru přesto proniknou i přes kabinový filtr vnitřní ventilace, a to v míře, která odpovídá zhruba trojnásobku hodnot naměřených v exteriérech na nejzatíženějších komunikacích metropole v dopravní špičce.

Test filtrů pevných částic. Graf koncentrací pevnýczh částic v kabině. Červená čára ukazuje vozidlo s vykuchaným filtrem pevných částic. Zelená s funkčním.

„Po skončení laboratorního měření a simulací v uzavřeném areálu byl automobil opět uveden do stavu, ve kterém zcela splňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, tedy osazen DPF a vybaven homologovaným softwarem,“ popisuje Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika. „Ceny filtrů pevných částic Škoda v porovnání s finanční náročností odstranění vložky a nutných softwarových úprav přesvědčí naprostou většinu motoristů, že nelegální úpravy nedávají smysl nejen ze zdravotních a ekologických hledisek, ale ani ekonomicky,“ dodává Starý. Škoda Auto v loňském roce přistoupila k jejich výraznému zlevnění, pro testovanou octavii tak stojí od 12 900 korun.

„Účinnost správně navrženého a bezvadně fungujícího filtru pevných částic je 99 %,“ říká Martin Pechout, z Katedry vozidel a pozemní dopravy na Technické fakultě ČZU.

Filtry pevných částic jsou v Česku obrovským tématem. Moderní vůz s naftovým motorem už bez něj nekoupíte a nově je dostávají i benzinové vozy osazené systémem přímého vstřikování paliva. Podle servismanů je za většinou problémů s filtrem zanedbaná údržba vozu a nekvalitní palivo. Často není problém s filtrem, ale s jinými komponentami motoru.

Většina filtrů pracuje bezchybně, nadměrné zanášení až selhání filtru jsou většinou důsledkem závady nebo nadměrného opotřebení motoru či dlouhodobým používáním nevhodného paliva nebo olejové náplně.

Majitelé vozů s upravenými, vymontovanými nebo poškozenými filtry v provozu ohrožují jak ostatní řidiče a chodce, tak životní prostředí. Řidiči, který na běžných komunikacích takový vůz používá, hrozí podle současné legislativy pokuta až do výše 50 000 Kč. Takový vůz je technicky nezpůsobilý provozu na pozemních komunikacích. Zhruba 5 až 10 procent aut, která nejsou technicky v pořádku, způsobuje 60 až 70 procent znečištění a dokonce za značnou část z nich mohou novější auta, uvádějí experti.