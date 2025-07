Zajet do myčky a nechat vůz umýt a navoskovat. Operace na deset minut a na nějakou dobu je zase pokoj, navíc s pocitem, že je o vůz dobře postaráno, aby vydržel co nejdéle. Jenže tak jednoduché to není, kartáčové mytí není pro lak vozů nejlepší volbou.

Jak vůz umýt

O něco lepším způsobem je mytí na ručních nebo také bezkontaktních myčkách. Nejvhodnější však je kompletně manuální mytí metodou dvou kbelíků. Postup není složitý, je ovšem potřeba dbát na několik pravidel – důkladné mytí také trvá o něco déle a potřebujete k němu i správné vybavení.

Čím auto umýt

Domácím čisticím prostředkům se při mytí auta vyhněte. Každý prostředek má své určení, a proto sáhněte raději po některém autošamponu. Nevhodné přípravky mohou lak poškodit, za kúru saponátem na nádobí vám skutečně nepoděkuje.

Kartáčové myčky I sebelepší nejměkčí kartáče lak vozu poškrábou, protože se jim většinou nedostává dostatečné péče – drží se v nich špína, která škrábance způsobuje.

Při výběru konkrétního produktu je kromě ceny potřeba zohlednit hlavně hodnotu pH a také obsah vosku.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že šampon s neutrálním pH a obsahem vosku je vhodnější pro méně náročné čištění a nevyžaduje tolik práce.

Fajnšmekři na takové přípravky většinou koukají skrz prsty a raději volí kyselejší šampony bez vosku, které lépe rozpouštějí nečistoty.

Lak vozu potom pomocí dalších přípravků dekontaminují od asfaltu či polétavé rzi a nakonec ještě aplikují ochranu – ať už vosk, nebo čím dál populárnější keramickou ochranu.

Příprava na mytí vozu

Auto by při mytí mělo stát ve stínu, vhodné není ani příliš teplé počasí, voda se bude příliš rychle odpařovat.





Připravte si dva kbelíky – jeden s čistou vodou a druhý s teplou vodou a autošamponem.





Potřebovat budete mycí rukavici nebo houbu a také utěrky z mikrovlákna a volitelně i kartáč na kola.





Z rukou (i oblečení) si sundejte vše, co by mohlo lak poškodit – hodinky, náramky nebo prsteny.

Postup mytí

Vůz je na mytí nejprve potřeba připravit – vodou z hadice nebo kbelíků jej nejdříve opláchněte od hrubých nečistot, které by jinak mohly lak během mytí poškrábat. Houbou nebo mycí rukavicí nanášejte vodu s šamponem. Postupujte od střechy vozidla dolů. Vůz umývejte rovnými tahy a nezapomeňte ani na místa, která nejsou na první pohled vidět. Po každém použití vymáchejte houbu nebo rukavici ve kbelíku s čistou vodou. Důkladně vůz opláchněte čistou vodou, abyste odstranili veškeré zbytky šamponu. Opět postupujte od střechy dolů. Vůz osušte utěrkou z mikrovlákna – na laku by jinak zůstaly mapy. Kochejte se dobře odvedenou prací.

Pro někoho je mytí vozu nepříjemnou povinností, jiní důkladnou péčí o lak relaxují.

Mytí šamponem bez vosku

Pokud chcete vůz umýt důkladněji a zvolili jste šampon bez vosku, bude po mytí šamponem následovat ještě důkladná dekontaminace karoserie, nezbytná pro bezproblémové nanesení ochrany laku.

Speciálními přípravky proto odstraňte nejprve asfaltové tečky a následně i polétavou rez z karoserie. Postupujte podle návodů na přípravcích. Po aplikaci každého z přípravků je vhodné auto, respektive ošetřovaná místa, znovu umýt autošamponem.

Jak ochránit lak

Aplikace vosku nebo keramického povlaku je posledním krokem při čištění auta. Ochranná vrstva chrání lak před UV zářením, které způsobuje jeho blednutí, i nečistotami, což vám usnadní další mytí.

Rozdílů mezi voskem a keramickou ochranou je několik – v prvé řadě cena. Aplikace vosku je snazší, ale nedokáže vůz chránit tak dlouho – vydrží maximálně několik měsíců. Keramická ochrana vydrží i několik let. Nevýhodou je vyšší cena a náročnost – aplikace vyžaduje zkušenosti.

Příprava na voskování

Lak musí být čistý a suchý.

Kromě vosku si nachystejte i čisté utěrky z mikrovlákna, hodit se bude i pěnový aplikátor.

Před nanesením vosku je také vhodné lak vyleštit, což pomůže lepšímu uchycení ochranné vrstvy. Stačí i ruční vyleštění leštěnkou – tedy pokud není lak ve špatném stavu.

Strojové leštění je jednodušší – i ruční však může mít dobré výsledky

Postup voskování