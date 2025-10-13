Jak už napovídá název, celoroční pneumatiky jsou určitým kompromisem mezi letními a zimními pneumatikami. Nemají proto úplně nejlepší pověst a část odborníků od jejich používání zrazuje.
Například Policie ČR varuje, že nemají ideální vlastnosti ani v létě, natož v zimě. Musí totiž splňovat množství často protichůdných požadavků.
|
Test celoročních pneumatik: Většina na sněhu obstála, některé dokonce skvěle
Kvalita celoročních pneumatik však v poslední době výrazně stoupla, jak ukázal například loňský test ADAC. Výsledky ukázaly, že za těmi zimními už příliš nezaostávají.
Německý autoklub loni gumy vhodné pro celoroční ježdění pochválil úplně poprvé ve své historii. Ještě před pár lety je považoval jen za nouzové řešení nevhodné pro většinu řidičů.
Pro koho jsou vhodné
Přes nesporný vývoj, kterým si celoroční obutí prošlo, nemůže se ani dnes zimním pneumatikám ve všem rovnat. Například brzdná dráha na sněhu či ledu bude u těch zimních kratší než na celoročních.
Kdy přezout
Pneumatiky určené pro zimní provoz musíte na autě mít od 1. listopadu do 31. března. Povinnost však neplatí vždy – zákon o silničním provozu říká, že na autě musí být, pokud:
Pokud však nejezdíte v extrémních podmínkách, udělají dobrou službu. V chladném počasí si zachovávají dobré vlastnosti a poradí si i se slabou vrstvou sněhu. Právě pro méně náročné řidiče, kteří ročně najedou do zhruba deseti tisíc kilometrů a vyhýbají se horským oblastem, mohou být zajímavou alternativou.
Ideální jsou zejména pro majitele vozů, jež většinu času stráví na cestách ve městě nebo v níže položených oblastech, kde se podmínky během roku tolik neproměňují. Spíše než na sníh a led tam natrefí na rozmoklou břečku, se kterou celoroční pneumatiky nemají problém. Právě ve městech je o ně v posledních letech nejvyšší zájem.
Stejně jako u běžných zimních i letních pneumatik platí, že není guma jako guma. Při nákupu se tedy řiďte recenzemi a vyhněte se podezřele levným plášťům.
|
Test zimních gum: čínské pneumatiky propadly na vodě
Rozdíl mezi druhy pneumatik
Základní rozdíl je ve směsi, která je pro výrobu pneumatiky použitá, a na první pohled také v dezénu. Letní bývají tvrdé, díky čemuž lépe drží tvar. Jejich dezén tvoří méně drážek, díky čemuž je v kontaktu se silnicí větší plocha pneumatiky – vůz je stabilnější a lépe brzdí.
Zimní jsou naopak měkčí, díky čemuž lépe snášejí chlad. Zůstávají pružné i při nízkých teplotách a lépe tak drží na sněhu nebo ledu. Celoroční pneumatika je někde mezi a zákonitě tedy bude mít v obou obdobích o něco horší vlastnosti.
|
Likvidace starých pneumatik ve velkém. SUAS chystá unikátní projekt
Nesporným plusem celoročních pneumatik je cena – namísto dvou sad stačí každých pár let řešit nákup jen jediné. S tím souvisí i snížení nákladů za pneuservisy, neboť se vyhnete přezouvání dvakrát ročně a není potřeba řešit ani skladování druhé sady. Na druhou stranu je potřeba počítat s mírně vyšší pořizovací cenou.
Co musí pneumatika splňovat
I celoroční pneumatika musí splňovat několik náležitostí. Musí mít několik vlastností, aby byl její provoz v zimním období bezpečný a také legální. Stejně jako u zimních pneumatik si dejte pozor na hloubku dezénu, která u osobních vozidel nesmí klesnout pod čtyři milimetry.
Pneumatika také musí mít na boku vyražený takzvaný alpský symbol. Tím je obrys hory se třemi vrcholy a sněhovou vločkou. Označení garantuje, že bude mít požadované vlastnosti i při nízkých teplotách.