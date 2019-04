Je čas sundat zimní obutí. Autu dopřejte i myčku a kontrolu kapalin

, aktualizováno

Na konci března českým motoristům vypršela povinnost mít přezuto na zimní pneumatiky v případě zhoršených povětrnostních podmínek. To znamená, by se měli objednat do servisu na přezutí. Auto si však po zimě zaslouží i další péči. Na co byste neměli zapomenout?