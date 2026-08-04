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Kvíz: Auta, která dělají filmy. Motorové legendy na čtyřech a více kolech

4. srpna 2026

Výbuchy, honičky, padouši, hrdinové… a někde mezi tím sviští auta. Pro někoho jen rekvizity, pro jiné ty skutečné hvězdy filmového plátna. Některé modely jsou přitom slavnější než herci, kteří za jejich volantem seděli. A pár zajímavých značek naopak neúspěšný film nadobro pohřbil. Vyznáte se v nich?

Otázka 1/19

Molekulární štít, katapultovací sedadla, turbo pohon a režim pro extrémně rychlou jízdu. A k tomu ještě satelitní sledování, chemický analyzátor a laser, se kterým se daly řezat mříže. Výbava KITT, s nímž se v roce 1982 začal prohánět David Haselhoff – coby Michael Knight – byla na svou dobu skutečně nadstandardní. V jádru šlo ovšem o jaký model?

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