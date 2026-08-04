4. srpna 2026
Kvíz: Auta, která dělají filmy. Motorové legendy na čtyřech a více kolech
Výbuchy, honičky, padouši, hrdinové… a někde mezi tím sviští auta. Pro někoho jen rekvizity, pro jiné ty skutečné hvězdy filmového plátna. Některé modely jsou přitom slavnější než herci, kteří za jejich volantem seděli. A pár zajímavých značek naopak neúspěšný film nadobro pohřbil. Vyznáte se v nich?
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