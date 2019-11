30 let energetiky

V 90. letech začala elektrárenská firma ČEZ odstavovat zastaralé elektrárenské bloky, které nejvíc znečišťovaly životní prostředí. „ČEZ už odstavil 2000 MW kapacity uhelných elektráren po celé České republice včetně Ústeckého kraje. To je zhruba výkon obou bloků jaderné elektrárny Temelín. A dalších zhruba 3000 MW plánujeme odstavit přibližně do roku 2035. Záležet bude ale také na tom, jak se bude vyvíjet postoj k uhlí v Evropě a jakým směrem se budou vyvíjet evropské limity, které se pravidelně zpřísňují. Nyní se intenzivně připravujeme na nové a velmi striktní limity BREF/BAT k roku 2021. Podobně důležité budou i výstupy připravované české uhelné komise, která by měla na základě celospolečenské shody nastavit pravidla pro uhelnou energetiku a postupnou transformaci regionů závislých na uhlí,“ uvedl tiskový mluvčí firmy Roman Gazdík.

Jak se odstavovaly uhelné elektrárny

leden 2019 přehrát znovu Prunéřov I, Blok 2

Tisová II, Blok 7

Tušimice I, Blok 6

Tisová II, Blok 8

Prunéřov I, Blok 1

Tušimice I, Blok 1

Hodonín, Turbogenerátor 3

Tušimice I, Blok 2

Počerady, Blok 1

Ledvice, Blok 5

Tušimice I, Blok 3

Hodonín, Turbogenerátor 2

Hodonín, Turbogenerátor 1

Tisová, Turbogenerátor 4

Tušimice I, Blok 5

Tušimice I, Blok 4

Tušimice I, Blok 3

Ledvice, Blok 1

Mělník II, Bloky 7 a 8